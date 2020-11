 Corona-News: Steinmeier: Die Pandemie wird uns die Zukunft nicht nehmen – 90 Prozent der Deutschen befürworten Maskenpflicht

Erhöhte Corona-Fallzahlen bereiten auch den Behörden in Japan Kopfzerbrechen. Die Zahl der Intensivpatienten in den Kliniken liege mittlerweile bei einem Rekordwert von 440, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Berechnungen lokaler Medien ergaben mehr als 2600 bestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Aus der Hauptstadt Tokio sind kürzlich mehr als 500 pro Tag gemeldet worden - noch in den vergangenen Monaten waren es rund die Hälfte weniger.

Zwar gab es bisher in Japan noch keinen Lockdown. Doch sind zeitweise Restaurants und Bars geschlossen worden, etwa in Tokio, wo diese Maßnahmen ab Samstag wieder greifen. Mehr als 2000 Menschen in dem ostasiatischen Land sind schon mit oder am Virus gestorben.