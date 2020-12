 Corona-News: Umfrage: Mehrheit der Deutschen erwartet Corona-Einschränkungen für das ganze nächste Jahr

In Südkorea sind an einem Tag so viele Menschen nachweislich mit oder am Coronavirus gestorben wie noch nie seit Pandemiebeginn. 40 tote Patienten seien binnen 24 Stunden registriert worden, teilten Behördenvertreter am Dienstag mit. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen gaben sie mit mehr als 1046 an. Damit gibt es inzwischen 58.725 Corona-Fälle in Südkorea, fast 860 Menschen starben. Der bisherige Tageshöchstwert bei Todesfällen hatte bei 24 gelegen und war kurz vor Weihnachten gemeldet worden. Einige Beobachter führen die erhöhte Sterberate auf Ausbrüche in Seniorenheimen zurück, wo ältere Menschen mit Vorerkrankungen leben.