 Corona-News: Umfrage: Rund zwei Drittel gegen mehr Rechte für Geimpfte – Britische Regierung: Etwa 4000 Virus-Varianten weltweit

Mit dem Corona-Krisenmanagement von Bundesregierung und Bundesländern sind 42 Prozent der Deutschen zufrieden, vier Punkte weniger als Mitte Januar. Mit 56 Prozent fällt die Kritik am Vorgehen in der Corona-Pandemie so groß aus wie noch nie zuvor in den vergangenen elf Monaten. Dabei sorgt das Impftempo zunehmend für Enttäuschung: Nach 52 Prozent in der ersten Januarwoche bezeichnen aktuell 68 Prozent das Tempo der Impfungen als zu langsam.

, doch der Rückhalt in der Bevölkerung ist in der Pandemie. So lag die Zufriedenheit mit der großen Koalition zuletzt beiwie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschland-Trend ergab. Das ist ein Minus vonim Vergleich zu Anfang Januar und der niedrigste Wert seit Corona-Ausbruch.