 Corona-News: Virologe Drosten hält erneuten Lockdown für unausweichlich – Neuinfektionen und Inzidenz sinken leicht

Im Zeichen einer abklingenden Corona-Pandemie haben in Jerusalem die Karfreitagsfeierlichkeiten begonnen. Franziskanermönche führten Hunderte Gläubige die Via Dolorosa entlang zur Grabeskirche, der Stelle, an der Jesus der christlichen Überzeugung zufolge hingerichtet, begraben worden und wieder auferstanden ist. Eine andere Gruppe legte die Strecke mit einen Holzkreuz zurück. Die Grabeskirche war für Gläubige geöffnet, die Masken trugen und Abstand voneinander hielten.



Vor einem Jahr hatte Jerusalem noch unter einer strengen Ausgangssperre gestanden. Der Kreuzweg auf der Via Dolorosa und andere Riten durften nur kleinen Gruppe Priester gebetet werden, während in den Jahren zuvor in Jerusalem am Karfreitag Zehntausende auf den Beinen gewesen waren. In diesem Jahr ist Israel mit seinem Impfprogramm schon so weit vorangekommen, dass Restaurants, Hotels, Kirchen und Synagogen wieder öffnen konnten. Allerdings galten immer Quarantänebestimmungen. Am Ostersonntag sollte bis zu 5000 palästinensischen Christen die Einreise nach Jerusalem gestattet werden.

Bild: Reuters