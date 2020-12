 Corona-News: Virus-Mutation: Krankenhausgesellschaft plädiert für Ausweitung des Lockdowns im „Extremfall“

Der designierte US-Präsident Joe Biden will sich noch am Montag öffentlich gegen das Coronavirus impfen lassen und so das Vertrauen in den Impfstoff stärken. Mit der Massenimpfung soll im kommenden Jahr in den USA begonnen werden. Der Demokrat Biden hat den Kampf gegen das Virus zur wichtigsten Aufgabe nach seiner Amtsübernahme am 20. Januar erklärt. Mehr als 317.000 Menschen in den USA sind bislang an oder mit dem Virus gestorben, so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt.