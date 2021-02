 Corona-News: Weitere 6,2 Milliarden Euro zur Impfstoff-Beschaffung freigegeben – Corona-Ausbruch bei Werkzeug-Handelsriese Würth

Die coronabedingt in den Niederlanden geltende Ausgangssperre wird bis zum 3. März verlängert. Das sei nötig, um die Ausbreitung einer Coronavirus-Variante zu verlangsamen, teilte die niederländische Regierung am Montag zur Begründung mit. Die Ausgangssperre wäre am Mittwoch abgelaufen. Die am 23. Januar eingeführte Regelung für die Zeit zwischen 21.00 Uhr abends und 4.30 Uhr morgens hatte in mehreren Städten Proteste und Krawalle nach sich gezogen. Die Unruhen haben mittlerweile nachgelassen, der Großteil der Einwohner (95 Prozent) hält sich laut Gesundheitsministerium an die Vorgabe.



Experten in den Niederlanden warnen, die anfangs in Großbritannien festgestellte Mutante breite sich schneller aus und werde zu mehr Infektionen und Krankenhauseinlieferungen führen. Vergangene Woche verlängerte Ministerpräsident Mark Rutte bereits die seit Mitte Dezember geltenden Lockdown-Regelungen bis zum 2. März. Zwar hätten sich die Infektionen verlangsamt, aber alle Berechnungen deuteten dennoch eine dritte Welle an. Sie scheine unausweichlich, und der Hauptgrund dafür sei die in Großbritannien entdeckte Mutante.