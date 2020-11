 Corona-News: Zweitgrößter Corona-Hotspot in Deutschland: Passau verhängt Ausgangssperre

Am Flughafen Rom-Fiumicino sollen bald „Covid-getestete“ Flüge aus München, Frankfurt und von drei US-Flughäfen landen. Ziel der Flüge sei, die 14-tägige Quarantäne aufzuheben, die derzeit für in Italien ankommende Passagiere vorgeschrieben ist, teilte der Betreiber des Flughafens, ADR, am Donnerstag mit. Abhängig von Genehmigungen der italienischen Verkehrs-, Gesundheits- und Außenministerien könne es solche Flüge im Dezember erstmals geben.



Von den US-Flughäfen New York, Newark und Atlanta einreisende Passagiere müssten dann nicht mehr in Quarantäne, wenn sie innerhalb von 48 Stunden vor dem Abflug sowie nach der Ankunft in Italien negativ getestet wurden. Die Fluggesellschaften Alitalia und Delta Air Lines sind an dem Experiment beteiligt.



Laut den mindestens bis zum 3. Dezember gültigen Pandemie-Auflagen in Italien dürfen derzeit nur wenige Personengruppen aus den USA ins Land reisen, darunter etwa EU-Bürgerinnen und Bürger. Touristen sind nicht erlaubt und in der Stellungnahme des Flughafenbetreibers deutet nichts auf eine Änderung dieser Regelung hin.