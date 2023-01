Corona-Pandemie Chinesischer Botschafter in Deutschland wirft EU-Ländern wegen Testpflicht „Diskriminierung“ vor

Reisende aus China müssen ab Montag vor dem Abflug nach Deutschland einen negativen Schnelltest vorweisen. Das kritisiert Wu Ken – allerdings verlangt das China von Einreisenden ebenfalls einen Test.

Vorwürfe der Weltgesundheitsorganisation WHO, dass China unzureichende Angaben zur Zahl der Infizierten und der Todesfälle mache, weißt Wu zurück. (Foto: imago images/photothek) Wu Ken

Berlin Der chinesische Botschafter in Berlin, Wu Ken, wirft den Ländern, die angesichts der hohen Corona-Fallzahlen in China eine Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik eingeführt haben, Diskriminierung vor. „Mit dem Finger auf andere zu zeigen, hat noch kein einziges Problem gelöst“, sagte Wu dem Handelsblatt.

„So eine Entscheidung muss auf wissenschaftlicher Grundlage erfolgen. Mir scheint da auch eine Diskriminierung im Spiel zu sein. Dies lehnen wir ab.“ Auf den Einwand, dass China selbst von Einreisenden einen 48-Stunden Test verlangt, erwiderte Wu, dass diese Maßnahmen nicht auf bestimmte Länder abzielten.

Seit der Abkehr von der Null-Fall-Strategie Anfang Dezember sind die Infektionszahlen in China stark gestiegen. Schätzungen gehen davon aus, dass sich seit der Lockerung der Maßnahmen rund 36 Millionen Menschen in China mit dem Virus infiziert haben. Die Krankenhäuser in dem Land sind überfüllt, an Krematorien bildeten sich lange Schlangen, was auf hohe Todeszahlen hindeutet.