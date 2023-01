Corona-Pandemie Mehrheit der EU-Staaten will nun doch Testpflicht für China-Reisende

Brüssel Angesichts der massiven Coronawelle in China unterstützt ein Großteil der EU-Staaten nach Angaben der Europäischen Kommission inzwischen verpflichtende Coronatests für Reisende aus der Volksrepublik. „Die überwältigende Mehrheit der Länder befürwortet Tests vor der Abreise“, teilte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Dienstag nach einem Treffen von Vertretern der 27 nationalen Gesundheitsministerien mit.

Dies stellt eine Kehrtwende dar: Vergangenen Donnerstag noch hatte dasselbe Gremium keine Maßnahmen für nötig befunden. Seither hatten jedoch nach Italien auch Spanien und Frankreich eine Testpflicht für Reisende aus China angekündigt. Österreich und Belgien wollen das Abwasser aus Flugzeugen auf mögliche neue Corona-Varianten untersuchen.

Und nun scheint die Stimmung unter den 27 EU-Staaten zu kippen. Grundsätzlich habe man sich auf ein „koordiniertes Vorgehen“ verständigt, sagte der Sprecher. Die Diskussion soll an diesem Mittwochnachmittag bei einem weiteren Krisentreffen fortgesetzt werden. Dort soll laut Kommission eine endgültige Entscheidung fallen.

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides schrieb nach dem Treffen am Dienstag auf Twitter, man sei sich bei einzelnen Maßnahmen nähergekommen. Konkret nannte sie Tests vor der Abreise und eine verstärkte Überwachung des Abwassers aus Flugzeugen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In der Stellungnahme, die die Behörde für das Treffen am Dienstag vorbereitet hatte, werden zusätzlich eine verstärkte Sequenzierung von Coronaproben nach der Ankunft sowie eine Maskenpflicht auf Flügen aus China vorgeschlagen.

EU-Gesundheitsbehörde sieht keine Gefahr durch Covidwelle in China

Dabei hält die EU-Gesundheitsbehörde ECDC an ihrer Einschätzung fest, dass die Covidwelle in China keine Auswirkungen auf die epidemiologische Situation in Europa habe. Die Coronavarianten in China zirkulierten auch schon in Europa und stellten keine Herausforderung für die Immunantwort von Bürgern in der EU dar, bekräftigte die Behörde am Dienstag. Sie hob den hohen Impfschutz und die Immunisierung der Europäer gegen alle bekannten Varianten hervor.

Zugleich bot die EU der chinesischen Regierung auch erneut ihre Hilfe an. Man habe Expertise und kostenlose Impfstoffdosen angeboten, sagte eine Kommissionssprecherin. Eine offizielle Antwort aus Peking stand noch aus.

Allerdings erklärte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums bei der täglichen Pressekonferenz, dass der Vorrat an Impfstoffen in China angemessen sei.

Mehr: Neue Impfstoffe, Arznei aus dem Westen – Wie sich China für die Corona-Welle rüstet