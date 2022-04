Corona-Partys Johnson muss sich wegen mutmaßlicher Lügen Untersuchung stellen

Der Premier war bei der Debatte am Donnerstag nicht dabei, weil er zu einer Reise nach Indien aufgebrochen war.

London Der britische Premierminister Boris Johnson muss sich wegen mutmaßlicher Lügen im Zusammenhang mit der Partygate-Affäre einer Untersuchung durch den zuständigen Ausschuss im Unterhaus stellen. Ein entsprechender Antrag der Labour-Opposition wurde am Donnerstag nach mehrstündiger Debatte von den Abgeordneten ohne Abstimmung durchgewunken.

Für Johnson ist das eine schmerzhafte Niederlage. Er hatte noch am Morgen die Hoffnung geäußert, seine Fraktion werde die Entscheidung vertagen. Doch dabei machten ihm offenbar die eigenen Abgeordneten einen Strich durch die Rechnung. Einige seiner Parteikollegen forderten sogar seinen Rücktritt.



Das hatte der Premier jedoch umgehend zurückgewiesen. „Ich glaube nicht, dass es das Richtige ist“, sagte er in einem Interview mit dem Nachrichtensender Sky News, in dem er jedoch deutliche Nervosität spüren ließ.

Sollte der zuständige Ausschuss, das Committee of Privileges and Conduct, dem Schluss kommen, dass Johnson wissentlich das Parlament in die Irre geführt habe, wäre das ein Grund für einen Rücktritt des Premierministers. Die Initiative für den Antrag ging von der oppositionellen Labour-Partei aus, wurde aber dadurch möglich, dass die Regierung ihre Versuche aufgab, konservative Abgeordnete von Johnsons Partei davon abzuhalten, sie zu unterstützen.

Der Premier war bei der Debatte am Donnerstag nicht dabei. Johnson war noch in der Nacht zu einer Reise nach Indien aufgebrochen. Versuche der Regierungspartei, die Abstimmung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, ließen die Konservativen kurz vor dem Beginn der Debatte fallen. Johnson hatte dafür geworben, zunächst den Abschluss der polizeilichen Ermittlungen abzuwarten. Doch offenbar war damit selbst eine größere Zahl seiner eigenen Abgeordneten nicht einverstanden.

Mehrere seiner konservativen Parteikollegen hatten Johnson scharf kritisiert. Selbst der Erz-Brexiteer Steve Baker kündigte an, für die Untersuchung zu stimmen und rief Johnson zum Rücktritt auf. „Der Premierminister sollte längst weg sein“, sagte er.

Johnson entschuldigt sich im Parlament

Auch in der Bevölkerung ist Johnsons Verhalten während des Lockdowns umstritten. Beinahe 80 Prozent der britischen Wähler glauben, dass der britische Premierminister in der Partygate-Affäre gelogen hat. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag von Times Radio hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach schenken nur acht Prozent der Wähler dem konservativen Regierungschef Glauben.

Selbst unter Anhängern von Johnsons Tories ist demnach eine deutliche Mehrheit (61 Prozent) davon überzeugt, dass er gelogen hat. Befragt wurden 2079 Briten im Wahlalter am 19. und 20. April.

Johnson hatte nach Berichten über Partys in der Londoner Downing Street während verschiedener Corona-Lockdowns im Parlament mehrfach beteuert, die Regeln seien stets befolgt worden. Später stellte sich heraus, dass der Premier selbst an mehreren der fraglichen Zusammenkünfte teilgenommen hatte.

Inzwischen musste er dafür sogar eine von der Polizei verhängte Strafe zahlen. Weitere könnten folgen. Johnson stellt sich auf den Standpunkt, er habe nicht gemerkt, dass es sich um Partys handelte.

