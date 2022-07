Coronakrise Impfnachweise werden teilweise Pflicht: China erhöht Druck auf Ungeimpfte

China will seine strenge Corona-Politik nur lockern, wenn viele Menschen geimpft sind. Nun versucht das Land vor allem eine Bevölkerungsgruppe zur Impfung zu bewegen.

In der chinesischen Hauptstadt muss ab Montag ein Impfnachweis vorgelegt werden, um Zutritt zu Fitnessstudios, Kinos oder Kultureinrichtungen zu bekommen. (Foto: AP) Peking will Impfnachweis einführen

Peking Mit Anreizen und Verboten erhöhen die chinesischen Behörden den Druck auf Ungeimpfte und Menschen mit unzureichendem Impfschutz. In Peking muss ab kommender Woche unter anderem in Fitnessstudios, Kinos oder Kultureinrichtungen ein Impfnachweis vorgezeigt werden.

Medizinisches Personal, Lieferdienste und Konferenzbesucher müssen künftig nachweisen, dass sie geimpft sind. Zudem dürfen ältere Menschen nur noch an Seniorenaktivitäten teilnehmen, wenn sie geimpft sind. Das kündigte die städtische Gesundheitskommission am Mittwochabend an. Unklar ist dabei allerdings noch, wie viele Impfungen vorgeschrieben sind.

Es wäre das erste Mal, dass chinesische Behörden einen Impfnachweis einfordern oder für bestimmte Berufsgruppen eine Impfpflicht einführen. In den sozialen Medien wurden die neue Vorschrift und die kurzfristige Ankündigung teils heftig kritisiert.

Doch auch in anderen Städten Chinas wird zunehmend versucht, mittels Prämien wie Supermarktgutscheinen oder auch Verboten die Impfbereitschaft, insbesondere in der älteren Bevölkerung, zu erhöhen. Mehrere chinesische Städte wie Peking, Schanghai und Xi’an kämpfen mit neuen Ausbrüchen der Infektionen.

