Coronapandemie Warum Pekings Rückzieher bei der Impfnachweispflicht das Ende der Null-Covid-Politik verzögern könnte

Auf Druck der Zentralregierung führt Chinas Pekinger Stadtregierung nun doch keinen Impfnachweis ein. Für andere Städte dürfte das ein abschreckendes Beispiel sein.

In der chinesischen Hauptstadt muss ab Montag ein Impfnachweis vorgelegt werden, um Zutritt zu Fitnessstudios, Kinos oder Kultureinrichtungen zu bekommen. (Foto: AP) Peking will Impfnachweis einführen

Peking Wirtschaftsvertreter in China befürchten, dass die Kehrtwende der Pekinger Stadtregierung bei der Impfnachweispflicht den Ausstieg aus der Null-Covid-Politik verzögert. Weniger als zwei Tage nach der überraschenden Ankündigung, dass nur noch Geimpfte in Freizeiteinrichtungen zugelassen sind, wurde die Vorschrift wieder kassiert.

Die Europäische Handelskammer in China zeigte sich enttäuscht über den Rückzieher. Kammerpräsident Jörg Wuttke sagte, er sei „sehr besorgt“, dass die plötzliche Kehrtwende andere Städte in China davon abhalten könnte, eine wirksame Impfkampagne zu starten. Dadurch werde auch „die Möglichkeit eines Ausstiegs aus der Null-Covid-Politik untergraben, zumindest kurzfristig“. Chinas Wirtschaft werde darunter weiter leiden, so Wuttke.

Die chinesische Staatsführung verfolgt eine strikte Null-Fall-Strategie. Das bedeutet, dass selbst bei einzelnen Coronafällen ganze Häuserblöcke oder sogar Wohnviertel hermetisch abgeriegelt werden. Die wiederholten Lockdowns haben der chinesischen Wirtschaft stark geschadet. Mehrere chinesische Städte wie Schanghai und Xi’an kämpfen derzeit mit neuen Ausbrüchen.