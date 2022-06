Coronapandemie „Wie ein Damoklesschwert“ – Firmen trauen dem Ende des Lockdowns in Schanghai nicht

Peking Die chinesische Staatspropaganda läuft nach der Lockerung der mehr als zweimonatigen drakonischen Abriegelung Schanghais in dieser Woche auf Hochtouren. In einem Bericht auf der Titelseite verkündete das Sprachorgan der Kommunistischen Partei „People's Daily“ am Donnerstag den Sieg im Kampf gegen das Virus in der 25-Millionen-Stadt.

Es habe sich einmal mehr gezeigt, hieß es in einem Meinungsbeitrag der Zeitung, dass „Null Covid“ die für China am besten geeignete Strategie sei, da das Land eine alternde Bevölkerung, eine relativ niedrige Impfrate bei älteren Menschen und Kindern sowie unzureichende medizinische Ressourcen habe.

Seit Mittwoch dürfen die meisten der mehr als 25 Millionen Einwohner der chinesischen Wirtschaftsmetropole nach mehr als zwei Monaten, in denen sie ihre Wohnungen nur in absoluten Ausnahmefällen verlassen konnten, wieder auf die Straße treten. Barrikaden rund um Wohnanlagen und auf den Straßen wurden teilweise abgebaut, Supermärkte wieder uneingeschränkt geöffnet.

Bei Wirtschaftsvertretern ist die Stimmung jedoch trotz der Lockerungen eingetrübt. „Auf den Straßen wirkt es, als hätte jemand den Schalter umgelegt: Alle sind draußen, die Ladenbesitzer putzen ihre Verkaufsräume, um bald wieder öffnen zu können“, berichtet Bettina Schön-Behanzin, Vizepräsidentin der Europäischen Handelskammer in China.

Schön-Behanzin lebt in Schanghai und war selbst in den vergangenen Wochen im Lockdown. Bei den europäischen Unternehmen herrsche jedoch eine unnormale Normalität, sagt sie.

„Die Firmen bereiten sich mit Sicherheitskonzepten schon darauf vor, dass es einen nächsten Lockdown geben könnte“, so Schön-Behanzin. „Es ist wie ein Damoklesschwert – man weiß nie, wann die Fälle wieder hochgehen und die Stadt und die Unternehmen wieder abgeriegelt werden.“

Ende des strengen Lockdowns in Schanghai

So haben viele Unternehmen zwar ihre Arbeiter, die seit Wochen im sogenannten „Closed loop“-System in den Fabriken geschlafen und gearbeitet haben, nach Hause geschickt und durch andere Mitarbeiter in der Produktionsstätte ausgewechselt. Doch viele arbeiten weiter unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen und teilen etwa die Fertigungsanlagen in Zonen ein, um eine komplette Abriegelung der Anlagen beim Auftreten eines Falles zu vermeiden.

Neue Berichte von abgeriegelten Nachbarschaften

Tatsächlich gab es bereits am Donnerstag wieder erste Berichte von erneut abgeriegelten Nachbarschaften in Schanghai, weil neue Fälle aufgetreten sind. In manchen Gebieten hatten die Bewohner zudem überhaupt noch nicht ihre Wohnung verlassen dürfen. Und auch im Rest des Landes sind weiterhin strenge Pandemierestriktionen in Kraft, die auf die Wirtschaft drücken.

„Die immer wiederkehrenden Lockdowns und die Reiserestriktionen haben schon jetzt Konsequenzen“, berichtet Schön-Behanzin, „internationale Unternehmen verlagern ihre Regionalsitze für Asien von Schanghai in andere Städte, etwa Singapur.“ Kein Unternehmen werde China komplett verlassen, dafür wachse der Markt immer noch zu stark. „Aber neue Investitionen werden aufgrund der unsicheren Lage nicht mehr getätigt.“

Nach Ende des Lockdowns drängt es die Menschen nach draußen. (Foto: Reuters) Belebter Park in Schanghai

Auch weltweit dürfte es einige Zeit dauern, bis die Nachwirkungen der harschen Lockdowns in der Wirtschaftsmetropole Schanghai und anderen Teilen des Landes überwunden sind.

„Wir sprechen hier von langen Lieferketten, die seit mehr als acht Wochen unterbrochen sind, sodass es einige Zeit dauern wird, bis sie sich stabilisieren“, sagte Eric Zheng, Präsident der amerikanischen Handelskammer in Schanghai der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Der Stillstand sei ein „großer Test“ für die globalen Lieferketten gewesen, so Zheng, und während die Regierung zwar an der Reduzierung von Transportengpässen gearbeitet habe, gebe es immer noch Beschränkungen für Fahrer, die nach Schanghai einreisen oder die Stadt verlassen, um in andere Provinzen zu fahren.

„Bis die Logistik wieder aufgebaut ist, braucht es einige Wochen“, sagte der Delegierte der Deutschen Wirtschaft, Maximilian Butek, in der ostchinesischen Hafenmetropole der Deutschen Presse-Agentur. „Bis Unternehmen in Deutschland nichts mehr spüren, kann es noch Monate dauern.“

China will die lahmende Wirtschaft ankurbeln

Regierung und Behörden in China hatten in den vergangenen Wochen nach einer drastischen Warnung von Premierminister Li Keqiang mehrere Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft in Aussicht gestellt. Erst am Donnerstag kündigte das chinesische Finanzministerium an, die Rückerstattung der Mehrwertsteuer zu beschleunigen und kleinen Unternehmen die Teilnahme an staatlichen Beschaffungsprojekten zu erleichtern.

Die Stadt kehrt zur Normalität zurück. (Foto: Reuters) U-Bahnstation in Schanghai

Staatliche Banken sollen 800 Milliarden Yuan (rund 112 Milliarden Euro) für Infrastrukturprojekte bereitstellen. Die chinesische Zentralbank (PBOC) versprach ihrerseits, mit geldpolitischen Mitteln das Wachstum anzukurbeln.

Ökonomen warnten jedoch, dass die Schäden durch die immer wiederkehrenden Abriegelungen und die drastischen Transportrestriktionen trotz der Maßnahmen nicht so schnell aufgeholt werden können.

In den vergangenen Monaten hatten nahezu alle Konjunkturindikatoren nach unten gezeigt. Erst am Montag lagen die offiziellen Einkaufsmanagerindizes für das produzierende Gewerbe und den Dienstleistungssektor den Mai den dritten Monat in Folge unter 50 – alles unter diesem Wert zeigt eine Kontraktion.

