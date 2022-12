Coronavirus Trotz neuer Coronawelle: EU lehnt Covid-Tests für Besucher aus China ab

Obwohl bei Reisenden aus China die Corona-Fälle steigen, lehnt die EU schärfere Maßnahmen vorerst ab. Nur ein EU-Land schreibt für diese Flugpassagiere eine Testpflicht vor.

Weil Japan Menschen aus China nur noch über einzelne Flughäfen ins Land lassen will, saßen Tausende in der Sonderverwaltungszone fest. (Foto: Reuters) Flughafen von Hongkong

Brüssel Die EU verzichtet vorerst darauf, Coronatests für Flugpassagiere aus China einzuführen. In einer Dringlichkeitssitzung entschied der europäische Gesundheitsausschuss am Donnerstag, dass man die Lage weiter beobachten wolle und, falls nötig, koordiniert vorgehen werde. In dem Ausschuss sitzen Vertreter der 27 Mitgliedstaaten.

Die EU-Kommission hatte die Sitzung auf Drängen Italiens angesetzt. Die Regierung von Giorgia Meloni hatte diese Woche verpflichtende Coronatests für Reisende aus China eingeführt. Seit Donnerstag wird jeder Passagier direkt nach der Landung am Flughafen getestet.

Meloni fordert nun, dass der Rest Europas dem Beispiel folgt. Das Testen sei nicht wirksam, wenn es nicht europaweit gemacht werde, sagte die italienische Ministerpräsidentin am Donnerstag.

Andere europäische Regierungen sehen jedoch keinen Handlungsbedarf. Die Bundesregierung hatte bereits am Mittwoch erklärt, dass sie Tests nicht für nötig halte, weil bisher keine neue Coronavariante entdeckt worden sei. Ähnlich äußerten sich Frankreich und die skandinavischen Länder.