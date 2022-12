Coronavirus Weltweite Sorge wegen Corona-Welle in China – EU beruft Sondersitzung ein

Aus Angst vor einer erneuten Ausbreitung des Virus verlangen mehrere EU-Länder schärfere Maßnahmen. Italien, die USA, Taiwan und Indien schreiben bereits Tests vor.

Weil Japan Menschen aus China nur noch über einzelne Flughäfen ins Land lassen will, saßen Tausende in der Sonderverwaltungszone fest. (Foto: Reuters) Flughafen von Hongkong

Brüssel Nach den USA und anderen Ländern will auch die Europäische Union Schutzmaßnahmen gegen die Coronavirus-Infektionswelle in China hochfahren. Der Gesundheitsausschuss der EU berief am Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung ein, um Maßnahmen gegen die sich in China ausbreitende Pandemie zu koordinieren.

In der Volksrepublik breitet sich das Virus nach Aufhebung der Kontaktbeschränklungen explosionsartig aus. Mehrere Länder haben deswegen bereits Auflagen für Reisende aus China erlassen. Ergebnisse der Sitzung des EU-Gesundheitsausschusses werden noch im Laufe des Tages erwartet.

>> Lesen Sie hier: 37 Millionen Infektionen täglich in China – Angst vor neuen Virus-Varianten steigt

Frankreich erklärte am Donnerstag, Grenzkontrollen seien wegen der Entwicklung in China nicht nötig. „Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen gibt es keinen Grund für die Wiedereinführung von Grenzkontrollen“, sagte die Chefin des Ausschusses zur Gesundheits-Risikobewertung, Brigitte Autran, dem Sender Radio Classique. Dies könne sich allerdings jeden Tag ändern.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen