Die USA erheben neue Vorwürfe, dass ein Laborunfall in China die Pandemie ausgelöst haben könnte. Die Chinesen bestreiten das – und beschuldigen die Amerikaner.

Zwischen den USA und China haben die Spannungen zuletzt wieder zugenommen. (Foto: AP) US-Präsident Joe Biden

Brüssel, Washington Auf dem Capitol Hill in Washington herrscht in diesen Tagen seltene Harmonie, denn das gemeinsame Feindbild China vereint die sonst zerstrittenen Demokraten und Republikaner. Am Dienstag nahm ein Sonderausschuss über die „Bedrohung Amerikas durch die Kommunistische Partei Chinas“ seine Arbeit auf. Im Mittelpunkt stehen neue Vorwürfe, dass ein chinesischer Laborunfall für die Coronapandemie verantwortlich sein soll.

„Das amerikanische Volk verdient Antworten“, drängte der Vorsitzende und Republikaner Mike Gallagher und erklärte: „Es häufen sich die Beweise“, dass China die Pandemie durch ein Laborleck verursacht habe. Weltweit sind rund sieben Millionen Menschen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben.

