CPAC-Konferenz Trumps kämpferischer Auftritt in Texas offenbart die Zerrissenheit der Republikaner

Dallas Donald Trump genießt die Aufmerksamkeit. Zwei Stunden lang steht der frühere US-Präsident am Samstag in Dallas im Bundesstaat Texas auf der Bühne und lässt sich von seinen Anhängern feiern.

„Ich werde niemals aufhören, für euch zu kämpfen“, sagt er gleich zu Beginn seiner Rede bei der Conservative Political Action Conference (CPAC). Das ist in den USA eine einflussreiche Organisation am rechten Rand, die regelmäßig prominente Konservative mit radikalen Haltungen zu ihren Konferenzen lädt und der Trump einen Großteil seines politischen Erfolges verdankt.

Hier wird er noch gefeiert und kann ungestört die alten Geschichten und die wilden Attacken gegen die Demokraten auspacken. „Amerika steht am Abgrund und unsere Bewegung ist die Einzige, die das Land retten kann“, wettert Trump. „Die radikale Linke werden wir ins Jenseits verbannen.“

Damit bekräftigte der frühere Präsident das Motto der Konferenz, die schon seit Donnerstag in Texas Rednern mit aggressiven, kämpferischen Botschaften eine Bühne bietet: Heraufbeschworen wird ein Kampf um die künftige Ausrichtung der USA.

Wie groß Trumps Rückhalt außerhalb der CPAC-Anhänger ist, darüber wird in der republikanischen Partei heftig diskutiert. „Trumps Einfluss schwindet stetig“, sagt sein früherer Sicherheitsberater John Bolton im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Er ist nicht gleich null, aber er wird kontinuierlich schwächer.“

Bolton selbst ist nach seiner kurzen Zeit in der Trump-Regierung zu einem lautstarten Kritiker des früheren Präsidenten geworden und beruft sich auf Umfragen unter republikanischen Wählern, die sein Political Action Committee (PAC) durchgeführt hat. Die Organisation setzt Spendengelder ein, um Boltons politische Ansichten und Interessen voranzutreiben.

Bolton zufolge würden die laufenden Untersuchungen zum Sturm auf das Kapitol Trumps Image besonders schaden. „Mit jedem Tag, an dem neue Enthüllungen über Trump ans Licht kommen, erodiert sein Rückhalt. Mehr und mehr verstehen die Leute, wie destruktiv und erratisch er ist.“

Boltons Umfragen ergeben, dass Trump aktuell zwar immer noch der beliebteste Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2024 wäre. Allerdings käme er „nur noch auf 33 Prozent der Stimmen“, gibt Bolton zu bedenken. Direkt dahinter landet Floridas Gouverneur Ron DeSantis auf Platz zwei.

In Texas weiß Trump das rechtskonservative Publikum hinter sich.

Ob Trump tatsächlich in zwei Jahren noch einmal für das Weiße Haus kandidieren will, lässt er indes weiter offen. „Es könnte sein, dass wir es noch einmal machen müssen“, sagt Trump bei seinem Auftritt am Samstag und genießt den Jubel der Menge. Doch festlegen will er sich nicht.

Beobachtern zufolge hat das auch strategische Gründe. So verfügt Trump durch sein eigenes PAC über Spenden in Millionenhöhe, mit denen er seine eigenen Auftritte finanzieren und die Kandidaturen von anderen Republikanern unterstützen kann. Sobald er offiziell seine Kandidatur ankündet, würde er jedoch das Recht verlieren, über die Spendengelder zu verfügen.

Trump konzentriert sich daher lieber darauf, seine Anhänger anzuheizen und Verbündete in Stellung zu bringen. Es sei wichtig, die Kongresswahlen im November „sehr deutlich zu gewinnen“, betont Trump.

Die Mehrheiten in beiden Kammern sind dünn. Im Senat haben Demokraten und Republikaner jeweils 50 Sitze, nur mit der Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris sind die Demokraten mehrheitsfähig. Im Repräsentantenhaus liegen die Demokraten mit neun Sitzen vorn.

Die Abgeordnete aus Colorado bekam viel Lob von Trump.

Bei seinem Auftritt lobt Trump auch die Waffenrechtsaktivistin und Abgeordnete aus Colorado, Lauren Boebert, die kurz vor ihm auf der Bühne stand und die Spannungen innerhalb der Partei weiter verstärkte. Sollten die Republikaner die Mehrheiten in beiden Kammern zurückgewinnen, forderte sie eine neue, radikalere Führung in den beiden Kammern, „um das Biden-Regime zur Rechenschaft zu ziehen“. Von der alten Garde der Partei sei sie „zu oft enttäuscht worden“.

Boebert führte vor ihrer politischen Karriere ein Restaurant namens „Shooters Grill“, in dem die Kellner gut sichtbar Waffen an der Hüfte trugen. In ihrer Rede drohte sie den Sozialen Netzwerken Twitter und Facebook an, „den Preis dafür zu zahlen, dass ihr Amerikaner zum Schweigen gebracht hat“ – sobald die Republikaner die Mehrheit zurückbekämen. Trump ist seit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 von den großen Plattformen verbannt, was ihn sowie viele seiner Anhängern gern in Rage bringt.

Ungarns Präsident hatte am Donnerstag seinen großen Auftritt. (Foto: Reuters) Viktor Orban

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sprach bereits am Donnerstag auf der CPAC, wenige Tage nachdem er mit seiner Aussage, Ungarn wolle keine „Rassenmischung“ erneut für Entrüstung gesorgt hatte. In Dallas dagegen wurde der Autokrat gefeiert.

„How we fight“, lautete der Titel seiner Rede. „Wir müssen uns die Institutionen in Washington und Brüssel zurückholen, müssen uns gegenseitig Freunde und Verbündete sein“, wetterte Orban. Und: „Wir brauchen ein starkes Amerika mit einem starken Führer.“

Die Spaltungen innerhalb der republikanischen Partei waren zuletzt immer deutlicher zu erkennen. So traten Trump und sein damaliger Vize-Präsident Mike Pence Ende Juli am gleichen Tag bei Wahlkampf-Veranstaltungen in Arizona auf, um verschiedene Kandidaten im Rennen um den Gouverneursposten zu unterstützen. Trumps Favoritin, Keri Lake, setzte sich sich bei den Vorwahlen am Ende durch.

Doch ob sie mit ihren radikalen Ansichten auch die Mehrheit der Stimmen der Gesamtbevölkerung bekommt, „bleibt abzuwarten“, so Bolton. Er geht davon aus, dass sie deutlich weiter in die Mitte rücken muss, um genügend Wählerstimmen zu bekommen. „Trump wird das nicht gefallen.“

Der Richtungskampf, auch innerhalb der Partei, sei damit in vollem Gange. Die Republikaner wollen eigentlich mit einer „roten Welle“ die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat zurückerobern. Dabei setzen sie auch auf die Stimmen von Latino-Wählern.

Sie soll die Stimmen von Latino-Wählern für die Republikaner gewinnen.

Yesli Vega soll beim Stimmenfang helfen. Die Republikanerin, deren Eltern aus El-Salvador geflohen sind, kandidiert für einen Sitz im Repräsentantenhaus und positionierte sich in Dallas als konservativer Gegenpol zur demokratischen Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez. Die hohen Preise im Supermarkt und an der Tankstelle „sind die Schuld der Demokraten, die in ihrer Führung und mit ihrer Politik versagt haben“, sagte Vega, die viele Jahre als Polizistin gearbeitet hat. „Aber wir wollen nicht mehr länger zusehen, wie ihr das Amerika zerstört, das wir lieben.“

Doch es ziehen längst nicht alle an einem Strang. DeSantis war nicht unter den Rednern der CPAC vertreten. Auch Nikki Haley, die frühere Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen und Mike Pence blieben der Veranstaltung fern.

