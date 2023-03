Dekarbonisierung Wasserstoff-Strategie auf der Zielgeraden – Doch die Umsetzung bleibt ungewiss

Berlin Vor 1000 Tagen präsentierte Deutschland seine Nationale Wasserstoffstrategie (NWS) und galt damit als Vorreiter in Europa. Doch umgesetzt ist bislang wenig. „Die Nationale Wasserstoffstrategie war vor zweieinhalb Jahren mit dem Anspruch gestartet, Deutschland zum Technologieführer der Wasserstoffwirtschaft zu machen. Leider muss man feststellen, dass wir bis heute kaum weitergekommen sind“, sagt Werner Diwald, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verbands (DWV).

Wenn die Bundesregierung es ernst meine mit ihrem Ziel, Deutschland zum Leitmarkt für grüne Wasserstofftechnologie zu machen, müsse sie „sofort umsteuern und von der Metaebene ins konkrete ambitionierte Handeln wechseln“.

Der Wechsel ins konkrete Handeln könnte mit der von der Ampelkoalition angekündigten Fortschreibung der NWS gelingen. Aus dem federführenden Bundeswirtschaftsministerium hieß es allerdings am Montag, die Ergänzung der Strategie sei noch nicht unter allen beteiligten Ressorts final geeint, man nähere sich aber dem Ziel.

Unbefriedigend ist aus Sicht der Wirtschaft noch immer die in der Fortschreibung geforderte Systemdienlichkeit der Anlagen zur Wasserstoffelektrolyse: Sie sollen in erster Linie dort entstehen, wo überschüssiger Strom aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung steht. Das soll zur Entlastung der Stromnetze beitragen.

Nach Überzeugung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) könnte dies aber zu einer Benachteiligung von Industriestandorten im Süden und Westen führen, weil der Überschuss-Strom überwiegend im Norden und Nordosten anfällt. „Dass verbrauchsnahe Elektrolyse demgegenüber lediglich in Ausnahmefällen für erste Pilotprojekte stattfinden soll, wird ihrer Bedeutung für die industrielle Wertschöpfung, den Einstieg in den Wasserstoff-Hochlauf in Deutschland sowie der Notwendigkeit einer zeitnahen Dekarbonisierung nicht gerecht“, heißt es in einem Positionspapier des BDI. Bei der Elektrolyse wird Wasser mithilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt.

Veränderungen zeichnen sich ab

An anderer Stelle zeichnen sich Änderungen ab. Nach Angaben aus Regierungskreisen sind die beteiligten Ministerien „in wesentlichen Punkten“ auf die Kritik des Bundesverkehrsministeriums eingegangen.

So werde in dem Entwurf nicht mehr priorisiert, in welchen Bereichen Wasserstoff eingesetzt werden dürfe. Demnach könnte importierter Wasserstoff gleichberechtigt auch in Lastwagen und Autos zum Einsatz kommen.

Das Bundeswirtschaftsministerium wollte den Einsatz von klimaneutralem Wasserstoff ursprünglich im Wesentlichen auf den Einsatz in der Industrie, im Flug- und Schiffsverkehr sowie zum Betrieb von Back-up-Kraftwerken beschränken, die immer dann zum Einsatz kommen sollen, wenn Wind und Sonne nicht ausreichend Strom liefern.

Das Verkehrsministerium pocht seit Monaten darauf, dass Wasserstoff auch als möglicher Kraftstoff für Fahrzeuge eine Option bleiben muss. Dort herrscht die Meinung, dass alle Kraftstoffe nötig sein werden, um die Klimaziele zu erreichen.

Farbenkunde Wasserstoff Allgemein Wasserstoff kann auf verschiedene Arten hergestellt werden. Je nachdem, wie viel CO2 dabei ausgestoßen wird, wird er als grauer, blauer, türkiser oder grüner Wasserstoff bezeichnet. Die Details. Grauer Wasserstoff... …wird aus Erdgas oder Kohle hergestellt. Das kostengünstigste Verfahren ist die Dampfreformierung. Dabei wird Erdgas in der Regel unter Hitze in Wasserstoff und CO2 aufgespalten. Bei dieser Methode entstehen erhebliche Treibhausgas-Emissionen, die in die Atmosphäre gelangen. Bei der Produktion einer Tonne Wasserstoff entstehen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zufolge so rund zehn Tonnen CO2. Wasserstoff wird auch dann als „grauer Wasserstoff“ bezeichnet, wenn er per Elektrolyse aus „Graustrom“ hergestellt wird, der „fossil“ produzierten Strom enthält. Blauer Wasserstoff... …unterscheidet sich von grauem Wasserstoff dadurch, dass bei seiner Gewinnung aus Erdgas das CO2 abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert wird. So gelangt das CO2 nicht in die Atmosphäre. Die Wasserstoffproduktion kann damit „bilanziell als CO2-neutral betrachtet werden“, heißt es vom BMBF. Laut Greenpeace sei blauer Wasserstoff jedoch durch die Förderung und den Transport des benötigten Erdgases „mit einem erheblichen CO2-Fußabdruck belastet.“ Türkiser Wasserstoff... … wird wie grauer und blauer Wasserstoff aus fossilem Erdgas gewonnen. Dabei wird Methan thermisch gespalten (Methanpyrolyse). Statt CO2-Emissionen entsteht so ein fester Kohlenstoff, der sich weiter nutzen lässt. CO2-neutral ist das Verfahren daher nur, wenn der feste Kohlenstoff dauerhaft gebunden bleibt. Grüner Wasserstoff... …wird mithilfe von Ökostrom und damit CO2-neutral hergestellt. Dabei wird Wasser per Elektrolyse in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Der Wasserstoff wird dann in das Gasnetz eingespeist oder direkt vor Ort als Energieträger genutzt. Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Dazu gehören demnach nicht nur batteriebetriebene Fahrzeuge, sondern vor allem auch Wasserstoff und auf Wasserstoffbasis hergestellte synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) sowie Kraftstoffe aus biogenen Rest- und Abfallstoffen, sogenannte HVO (Hydrotreated Vegetable Oils).

Diese würde die Logistikbranche gerne einsetzen. Gegen den Einsatz von HVO wehrt sich insbesondere das Umweltministerium. Vergangene Woche hatten sich die Fraktionsspitzen nach langem Streit zwischen Umwelt- und Verkehrsressort darauf verständigt, den Einsatz von HVO zu ermöglichen. „Wir sollten die niedrig hängenden Früchte einsammeln, um den Verkehr zu dekarbonisieren“, sagt etwa auch Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des Logistik- und Speditionsverbands DSLV.

Auch ein weiteres Anliegen des Ressorts von Robert Habeck scheint vom Tisch zu sein: Es werde keine Wasserstoff-Netzgesellschaft in staatlicher Hand geben, hieß aus Regierungskreisen.

Angesichts der Fortschritte bei der regierungsinternen Einigung macht das Wirtschaftsministerium nun Tempo: In dieser Woche wollen die Beamten von Minister Habeck den Ressortentwurf an den Nationalen Wasserstoffrat übermitteln, der diesen dann kommentieren wird. Womöglich werde die Strategie dann noch vor Ostern im Kabinett beschlossen, wie es weiter hieß.

