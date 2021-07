Delta-Mutation und Reisen Wie der Urlaub während Corona in der Türkei abläuft

Die Inzidenzen in der Türkei steigen wieder, auch die Delta Variante nimmt zu. Der Gesundheitsminister ruft vermehrt zu Impfungen auf. Ein Überblick.

Auf öffentlichen Plätzen und in Gebäuden ist auch in der Türkei die Maske weiterhin Pflicht. Urlaub in der Türkei

Wer sich derzeit in der Istanbuler Altstadt aufhält, der merkt nicht viel von Corona - zumindest äußerlich. Es ist voll vor den Moscheen, im überdachten Basar und am Galataturm, wo vor allem junge Besucher Selfies machen. Eine Maske tragen nur noch die wenigsten. „Es ist fast so viel los wie vor der Pandemie“, sagt ein Ladenbesitzer im Istanbuler Basar.

Die scheinbare Normalität trügt jedoch. In der Türkei ist die Zahl der innerhalb eines Tages gemeldeten Corona-Neuinfektionen inzwischen wieder auf mehr als 16.000 Fälle angestiegen - das ist der höchste Stand seit Anfang Mai. Zudem starben im gleichen Zeitraum 63 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19, wie das Gesundheitsministerium am Montagabend mitteilte.

Das Land mit rund 84 Millionen Einwohnern hatte Anfang Juli alle wegen der Pandemie erlassenen Ausgangsbeschränkungen aufgehoben. Seitdem steigen die Fallzahlen wieder. Der wissenschaftliche Beirat der Regierung in Ankara warnte Anfang Anfang der Woche davor, dass sich die Situation bis zum Herbst weiter verschärfen könne. „Wer sich nicht impfen lassen möchte, könnte schon bald von einer Testpflicht betroffen sein“, erklärte Beiratsmitglied Alper Sener am Montag. Die Türkische Ärztevereinigung TTB warf der Regierung am Montag eine falsche Pandemiepolitik vor.

Sie forderte angesichts der steigenden Fallzahlen strengere Maßnahmen. Etwa solle die Regierung von Einreisenden entweder zwei Impfungen oder eine zweiwöchige Quarantäne verlangen, so die TTB.

Gesundheitsminister Fahrettin Koca appellierte erneut an seine Landsleute, sich impfen zu lassen. Die Türkei setzt die Impfstoffe des chinesischen Herstellers Sinovac sowie von Biontech ein. Etwa 47,5 Prozent der Bevölkerung haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Rund 29 Prozent sind vollständig geimpft.

Der Anteil der ansteckenderen Delta-Variante steigt auch in der Türkei. Wie viel Prozent diese zurzeit ausmacht, wurde aber bislang nicht bekanntgegeben. Laut der türkischen Ärztevereinigung liegt der Delta-Anteil bei 39 Prozent - Tendenz steigend.

Das Land gilt seit Anfang Juni als Risikogebiet. Wer also in die Türkei reisen will muss bei der Rückreise nach Deutschland entweder einen negativen PCR-Test, einen Nachweis über eine Genesung oder eine vollständige Impfung vorlegen, um eine Quarantäne zu umgehen. Dazu müssen Reisende die digitale Einreiseanmeldung der Bundesregierung ausfüllen. Hier können sie auch den Corona-Nachweis hochladen.

Das sagt das Auswärtige Amt:

Von Urlaubsreisen in die Türkei wird abgeraten. Es ist als Risikogebiet eingestuft.

Das muss vor einer Reise in die Türkei erfolgen:

Alle Flugreisende müssen online ein Formular des türkischen Gesundheitsministeriums ausfüllen, um einen Genehmigungscode zu erhalten, den Reisende bei der Einreise vorzeigen müssen. Der Code kann zusätzlich mit Hilfe einer App oder per SMS erlangt werden. Für Touristen und Geschäftsreisende gelten gleiche Regeln.

Zudem müssen alle Reisende ab sechs Jahren aus Deutschland belegen, dass sie geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind. Der negative PCR-Test darf maximal 72 Stunden alt sein, ein Antigen-Test nicht älter als 48 Stunden vor der Ankunft. Der amtliche Nachweis einer vollständigen Impfung muss zudem 14 Tage vor der Ankunft vorgelegt werden.

Eine amtliche Dokumentation einer Genesung von einer Corona Infektion darf nicht älter als sechs Monate sein. Bei der Einreise aus Drittstaaten können diese Regelungen abweichen.

Das passiert vor Ort:

Reisende können stichprobenartig dazu verpflichtet werden sich einem PCR-Test zu unterziehen. Erst unmittelbar danach darf die Weiterreise erfolgen. Ein positives Testergebnis hat die Behandlung nach türkischen Leitlinien zur Folge. Bei der Einreise erfolgt eine Temperaturmessung. Die Behörden behalten sich vor, bei einer erhöhten Temperatur oder anderen gesundheitlichen Auffälligkeiten weitere Untersuchungen anzuordnen.

Die Besorgnis bezüglich der Delta-Variante scheint sich in der Türkei derzeit in Grenzen zu halten. Zum 1. Juli 2021 hat die Regierung die Corona-Beschränkungen weitgehend aufgehoben.

Restaurants, Cafés und andere touristische Ziele sind geöffnet, Ausgangsbeschränkungen bestehen nicht mehr. Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Es wird außerdem gefordert, einen sozialen Abstand von drei Schritten zueinander einzuhalten. Laut lokaler Behörden werde das Infektionsgeschehen weiterhin aufmerksam beobachtet.

So hoch ist der Delta-Anteil in der Türkei:

Anteil der Delta-Variante in Prozent: 39 (Quelle: TDD)

7-Tage-Inzidenz: 109,1 (Quelle: ECDC)

