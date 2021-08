Delta-Virusvariante Wie der Urlaub derzeit in Italien abläuft

Auch wenn die Inzidenzen nur langsam steigen, müssen Italien-Urlauber mit Einschränkungen rechnen. Ungeimpfte können bald nur noch mit Tests in Museen, Stadien oder die Gastronomie.

Momentan gibt es keine Maskenpflicht auf der Straße. (Foto: AP) Touristen am Trevi-Brunnen in Rom

Rom Das Tal nach der dritten Welle ist ziemlich schmal: Seit Anfang Juli steigen die Infektionszahlen in Italien wieder an, 5321 neue Corona-Fälle meldeten die Behörden allein am ersten August-Sonntag. Aktuell sind rund 91.000 Menschen im Land mit dem Virus infiziert. Im Schnitt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 63 – allerdings weichen einige beliebte Urlaubsorte stark davon ab.

Spitzenreiter der Regionen ist Sardinien mit einem Wert von 141, die Stadt Cagliari im Süden der Insel kommt auf eine Inzidenz von 317. Auch auf Sizilien gibt es Orte mit hohen Inzidenzen, in Ragusa liegt der Wert bei 195. In der Provinz Caltanissetta liegt die Inzidenz landesweit am höchsten (258): Dort sind mehrere Gemeinden zur „roten Zone“ erklärt worden, mit strikten Ausgangssperren und Lockdown.

Aber auch am östlichen Gardasee (135), im Badeort Rimini an der Adriaküste (134) und in Städten wie Verona (135) und Rom (99) sind die Zahlen zuletzt wieder stark gestiegen. Das liegt vor allem an der besonders ansteckenden Delta-Variante, die mittlerweile rund 95 Prozent der Infektionen ausmacht. Die landesweite Reproduktionszahl liegt bei 1,69.

Das sagt das Auswärtige Amt:

Italien gilt derzeit nicht als Risikogebiet, daher wird auch von Urlaubsreisen nicht abgeraten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das muss vor einer Reise nach Italien erfolgen:

Derzeit gibt es für Einreisende aus Deutschland keine Quarantänepflicht. Allerdings müssen alle Reisen vorher online angemeldet werden. Wer sich in den vergangenen 14 Tagen vor der Einreise in Großbritannien aufgehalten hat, muss einen Negativtest vorweisen und verpflichtend für fünf Tage in Quarantäne.

Alle aus Deutschland Einreisenden (ab sechs Jahren) müssen das grüne EU-Zertifikat vorlegen – also belegen, dass sie geimpft, von Corona genesen oder negativ auf das Virus getestet sind. Der negative Antigen- oder PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein. Der Nachweis kann digital, aber auch in Papierform vorliegen.

Wer nur durch Italien durchreist, kann dies bis zu 36 Stunden ohne Einschränkungen und Testpflicht tun. Flugreisende brauchen aber generell ein Zertifikat, das die Airlines in der Regel schon beim Check-in verlangen.

Das passiert vor Ort:

An Bahn- und Flughäfen gibt es Temperaturmessungen. In allen Innenbereichen und öffentlichen Gebäuden, also auch auf Bahnhöfen und an den Airports, gilt eine strenge Maskenpflicht.

Derzeit gibt es kaum größere Einschränkungen, Restaurants und Bars haben normal geöffnet. Allerdings führt die italienische Regierung ab dem 6. August fast im gesamten öffentlichen Leben einen verpflichtenden „grünen Pass“ ein.

Das bedeutet: Wer dann in Innenräumen speisen und trinken will, wer Museen, Theater oder Konzerte, Stadien, Schwimmbäder oder Fitnessstudios besuchen will, muss zwingend geimpft (hier reicht eine Dosis), innerhalb der vergangenen sechs Monate von Corona genesen oder negativ getestet sein (maximal 48 Stunden alt). Gleiches gilt für Geschäftsreisende beim Besuch von Messen und Kongressen.

In Zügen und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt vorerst nur weiter die Maskenpflicht, aber auch hier könnte die Regierung die Regelungen verschärfen, spätestens im September soll darüber erneut beraten werden.

Rückkehr nach Deutschland

Corona-Infektionen sind weltweit immer noch sehr dynamisch. Angesichts des großen Touristenaufkommens hat das Bundeskabinett beschlossen, die Testanforderungen für Touristen auszuweiten. Die neue Testpflicht trat am 1. August in Kraft. Demnach müssen Personen ohne EU COVID-Zertifikat einen negatives Testergebnis bei der Rückkehr nach Deutschland vorweisen. Ein Verstoß gegen diese Regelungen kann ein Bußgeld zur Folge haben.

So hoch ist der Delta-Anteil in Italien:

Anteil der Delta-Variante in Prozent: 86,2

7-Tage-Inzidenz: 63,4

Mehr: Wie ein Türkei-Urlaub mit der Delta-Variante abläuft.