Demographie Chinas schrumpfende Bevölkerung könnte zum Risiko für die Weltwirtschaft werden

China vermeldet erstmals seit sechzig Jahren einen Bevölkerungsrückgang. Dem Land droht ein Arbeitskräftemangel mit massiven Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Durch die anhaltend niedrige Geburtenrate droht China ein Arbeitskräftemangel. (Foto: REUTERS) Chinas Bevölkerung schrumpft zum ersten Mal seit Jahrzehnten

Peking Chinas Bevölkerung ist erstmals seit sechs Jahrzehnten geschrumpft. Ende Dezember zählte das bevölkerungsreichste Land der Welt 1,412 Milliarden Einwohner und damit rund 850.000 Menschen weniger als im Vorjahr, teilte das Statistikamt in Peking mit. Zuletzt sei ein Bevölkerungsschwund zwischen 1960 und 1961 registriert worden, so die Statistiker.

Chinas Behörden und die Vereinten Nationen (UN) hatten ursprünglich erwartet, dass dieser Punkt erst in zehn Jahren erreicht werde. Die UN geht davon aus, dass Indien noch in diesem Jahr China als bevölkerungsreichstes Land der Welt ablöst.

Die offizielle Zahl von 9,56 Millionen Geburten im Jahr 2022 bedeute, dass Chinas Wirtschaft in Zukunft langsamer wachsen werde, warnt Yi Fuxian, Experte für Bevölkerungsentwicklung in China und Wissenschaftler an der University of Wisconsin-Madison. China drohe der Absturz, das sei sowohl für das Land selbst als auch für die Welt gefährlich.