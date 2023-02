Demokratie Bargeldkrise, Kriminalität, Benzinmangel: Nigerias schwierige Wahl

Zum Wahltag hat sich die Lage in Afrikas größter Demokratie weiter zugespitzt. Davon könnte ein Kandidat profitieren, der besonders bei den Jungen beliebt ist.

Der Präsidentschaftskandidat der Regierungspartei All Progressives Congress während einer Wahlkampfveranstaltung. (Foto: dpa) Wahlkampf von Bola Ahmed Tinubu

Kapstadt Lange Warte- und Autoschlangen gehören in Nigeria zur Routine. Doch vor der Parlaments- und Präsidentschaftswahl am Samstag leidet der westafrikanische Ölstaat nicht nur unter einem immer wieder aufkommenden Benzinmangel, sondern zusätzlich an akuter Bargeldknappheit – ausgelöst durch eine Bargeldreform der Regierung und der Zentralbank.

Die Geldkrise ist ein weiteres Problem für das Land, dessen Wirtschaft primär auf Bargeld ausgerichtet ist. Dazu kommt die bereits stark angespannte Sicherheitslage in weiten Teilen des Landes, in denen Islamisten, Separatisten und kriminelle Banden einen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen erschweren. Fraglich ist zudem, ob Stimmzettel und Personal am Wochenende – auch angesichts des akuten Benzinmangels – pünktlich in die Wahllokale gelangen.