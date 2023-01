Demonstration Koran-Verbrennung in Stockholm - Türkei protestiert scharf

Der Konflikt zwischen den beiden Nationen spitzt sich weiter zu. Das türkische Außenministerium verurteilt den Protest als „abscheulichen Angriff auf unser heiliges Buch“

Der Chef der rechtsextremen dänischen Partei Harte Linie, Rasmus Paludan entzündet die heilige Schrift des Islam. (Foto: dpa) Antitürkische Proteste in Schweden

Stockholm / Istanbuld Bei einer anti-türkischen Demonstration in der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat ein Teilnehmer eine Ausgabe des Korans verbrannt und damit die angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern verschärft. Der Chef der rechtsextremen dänischen Partei Harte Linie, Rasmus Paludan, der auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, zündete den Koran am Samstag in der Nähe der türkischen Botschaft an.

Das Außenministerium in Ankara erklärte umgehend, man verurteile den „abscheulichen Angriff auf unser heiliges Buch“ auf das Schärfste. Schweden müsse gegen den Täter vorgehen und die internationale Gemeinschaft müsse sich gegen Islam-Feindlichkeit stellen. Mehrere arabische Länder, darunter Saudi-Arabien, Marokko, Jordanien und Kuwait, verurteilten die Koranverbrennung ebenfalls.