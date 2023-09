Deutsch-chinesische Beziehungen Peking reagiert empört auf Baerbock-Äußerungen

Die Außenministerin hatte den allmächtigen Staats- und Parteichef in einem Interview indirekt einen Diktator genannt. Die scharfe Reaktion Chinas hat einen Grund.

China reagierte auf die Aussagen der deutschen Außenministerin. (Foto: via REUTERS) Annalena Baerbock

Peking hat sich über kritische Aussagen der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock über den Staats- und Parteichef Xi Jinping beschwert. Die chinesische Regierung sei höchst unzufrieden mit der Bemerkung der Grünen-Politikerin, Xi sei ein Diktator, erklärte das Außenministerium am Montag bei seiner regulären Pressekonferenz in Peking.

Diese Äußerung sei „absurd“ und verletze die Würde Chinas auf ernsthafte Weise. Sie sei eine „offene politische Provokation“, erklärte das chinesische Außenministerium weiter – man habe sich in Berlin beschwert.

Baerbock hatte während ihrer mehrtägigen USA-Reise vergangene Woche dem US-Fernsehsender Fox ein Interview gegeben und den chinesischen Staats- und Parteichef darin einen Diktator genannt. Im Zusammenhang mit einem Aufruf zur weiteren Unterstützung der Ukraine sagte Baerbock: „Wenn Putin gewinnen würde, was wäre das für ein Signal an andere Diktatoren in der Welt?“

Baerbock nannte in diesem Zusammenhang explizit den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. „Deshalb muss die Ukraine den Krieg gewinnen.“