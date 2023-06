Deutsch-chinesische Regierungskonsultationen Scholz: „Kein Interesse an einer Abkopplung von China“

Bei den Regierungskonsultationen sprachen sich Li Qiang und Olaf Scholz für engere Beziehungen aus. Der Klimawandel müsse zukünftig im Mittelpunkt stehen.

Fragen waren nach den Pressestatements des Kanzlers und des Ministerpräsidenten nicht zugelassen. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Pressekonferenz von Li und Scholz

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zufrieden mit den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen gezeigt und die Bedeutung eines gemeinsamen Vorgehens gegen den Klimawandel betont. „Lassen Sie uns den Dialog fortsetzen, um einander gut zu verstehen und den globalen Herausforderungen gemeinsam begegnen zu können“, sagte Scholz an der Seite des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang am Dienstag in Berlin.

Ein solches Treffen sei in diesen außergewöhnlichen Zeiten voller globaler Herausforderungen und Krisen „noch wichtiger als sonst, es trägt zu einem besseren Verständnis füreinander bei“.

Scholz betonte, dass die Bundesregierung auf eine Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China setzt. „Wir haben kein Interesse an einer wirtschaftlichen Abkopplung von China“, sagte er. Der Zugang zum chinesischen Markt sowie faire Wettbewerbsbedingungen für Deutschland und andere ausländische Unternehmen blieben eine Herausforderung, bei denen man auf konkrete Verbesserungen dringe, ergänzte Scholz.