Deutsch-französische Beziehungen Deutschland und Frankreich wollen politische Kontakte verstärken

Die beiden Staaten planen in den nächsten Monaten gleich mehrere gemeinsame Treffen. Im Gegensatz zu den vergangenen Monaten zeigen sich Deutschland und Frankreich offen kooperativ.

Anfang Juli werde Macron zu einem offiziellen Staatsbesuch nach Deutschland kommen, kündigten das Bundespräsidialamt in Berlin und der Elysee-Palast an. (Foto: IMAGO/Ukrinform) Olaf Scholz und Emmanuel Macron

Berlin, Paris Deutschland und Frankreich wollen politische Kontakte intensivieren. Die Spitzen beider Staaten werden sich in den kommenden Monaten gleich mehrfach treffen, teilten Sprecher der Bundesregierung, des Bundespräsidenten und des Elysee-Palastes in Paris am Montag mit.

Zunächst wird Außenministerin Annalena Baerbock am Dienstag nach Paris reisen. Dort werde sich auch mit Präsident Emmanuel Macron zusammentreffen, informierte ihr Ministerium. Am Mittwoch nehme Baerbock an der Sitzung des französischen Kabinetts teil. Zudem habe Baerbock allein in dieser Woche an vier Tagen gemeinsame Termine mit ihrer französischen Kollegin.

Staatspräsident Macron besucht dann am 6. Juni Kanzler Olaf Scholz in Potsdam. Vorgesehen sei dort auch ein Abendessen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Anfang Juli werde Macron zu einem offiziellen Staatsbesuch nach Deutschland kommen, kündigten das Bundespräsidialamt in Berlin und der Elysee-Palast an. Im Herbst soll es erstmals eine Klausurtagung der Kabinette beider Länder geben, bestätigte der Regierungssprecher.

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Berichte über Dissonanzen im Verhältnis der beiden wichtigsten EU-Volkswirtschaften gegeben. Zuletzt hatte Macron mit Äußerungen zu Taiwan irritiert. Regierungssprecher Hebestreit betonte jedoch, dass es keine Hinweise auf Probleme im bilateralen Verhältnis gebe. Im Gegenteil arbeite man sehr eng zusammen.

„Es ist wie in einer guten Ehe“, fügte er mit Blick auf die Klausurtagung hinzu. Man brauche immer wieder Impulse, damit eine gute Beziehung gut bleibe.

Mehr: Affront gegen Lindner? Peking lädt den deutschen Finanzminister kurzfristig aus

Erstpublikation: 08.05.2023, 17:25 Uhr.