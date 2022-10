Deutsch-französische Beziehungen Scholz trifft Macron: Gespielte Harmonie, aber nicht einmal ein Statement

Der deutsche Bundeskanzler und der französische Präsident versuchen in Paris, ihren Streit beizulegen. Doch „konkrete Kooperationsvorhaben“ bleiben unkommuniziert.

Heitere Mienen, ernste Themen. (Foto: Bundesregierung via Getty Images) Kanzler Scholz zu Gast bei Präsident Macron

Paris In das deutsch-französische Verhältnis ist Sprachlosigkeit eingekehrt: Nach der kurzfristigen Absage des Deutsch-Französischen Ministerrates beriet Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über einen Ausweg aus der bilateralen Krise.

Die ursprünglich von der Bundesregierung angekündigte Pressekonferenz mit Macron fand aber nicht statt, am Ende wurde auch ein Solo-Statement von Scholz in der Botschaft annulliert. Es wirkt zumindest so, als trauten sich beide nicht einmal mehr, gemeinsam vor den Kameras zu sprechen, um die Differenzen nicht noch offensichtlicher erscheinen zu lassen.

Etwas über drei Stunden saßen Scholz und Macron im Élysée-Palast zusammen, zunächst beim Mittagessen im Kreise ihrer Berater, dann unter vier Augen. Die Bundesregierung zeichnete im Anschluss ein harmonisches Bild des Treffens.