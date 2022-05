Deutschland und Frankreich Antrittsbesuch: Darüber will Macron mit Scholz in Berlin sprechen

Paris, Berlin Bei seiner zweiten Amtseinführung hat Emmanuel Macron nur das Pflichtprogramm absolviert: Der französische Präsident empfing am Samstag im Élysée-Palast Würdenträger, schritt eine Ehrenformation der Armee ab, ließ die traditionellen 21 Kanonenschüsse abfeuern. Die Zeremonie fiel bescheidener aus als vor fünf Jahren, als Macron an der Spitze eines neuen Mitte-Bündnisses erstmals in den Élysée-Palast einzog.

In seiner Rede versprach Macron, den Wunsch nach Veränderung im Land aufzunehmen. Die Franzosen hätten „ein neues Mandat an einen neuen Präsidenten“ vergeben. Macron, so scheint es, will sich für die nächsten fünf Jahre als Version 2.0 neu erfinden.

Das Erneuerungsversprechen beziehen sich allerdings vor allem auf die Innenpolitik und den Regierungsstil. Macron will stärker den Konsens suchen und weniger abgehoben erscheinen, um der Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken.

In Berlin, wo der Präsident am Montagabend zu seinem ersten Auslandsbesuch nach der Wiederwahl Ende April erwartet wird, stellt man sich dagegen weiter auf den alten Macron ein. Die Entscheidung des Franzosen, zum Auftakt der zweiten Amtszeit umgehend das Kanzleramt anzusteuern, spricht für diese Kontinuität.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ukrainekrieg steht im Mittelpunkt

In dem Gespräch werde es um die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowie die künftige deutsch-französische Zusammenarbeit gehen, teilte eine Sprecherin von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit. SPD-Fraktionsvize Achim Post sagte dem Handelsblatt: „Dass Präsident Macron so kurz nach seiner Wiederwahl Berlin besucht, zeigt den gemeinsamen deutsch-französischen Gestaltungswillen in und für Europa.“

Das sei „ein wirklich wichtiges Signal in schweren Zeiten“. Frankreich und Deutschland müssten sich in den kommenden Wochen eng abstimmen – sowohl bei der Frage der Russland-Sanktionen und der Waffenlieferungen an die Ukraine als auch bei der Stärkung der europäischen Sicherheitspolitik und der gemeinsamen Verteidigungsfähigkeit.

Gegen 18 Uhr am Montagabend kommt Macron im Kanzleramt an, geplant sind ein Vier-Augen-Gespräch, eine gemeinsame Pressekonferenz und ein Arbeitsdinner. Aus Élysée-Kreisen hieß es, dass die erste Auslandsreise nach Berlin in der deutsch-französischen Tradition stehe und die Bedeutung der weiteren Kooperation beider Länder in der EU unterstreiche. „In diesem Jahr ist es ein besonders symbolisches Zeichen, weil die Reise am 9. Mai stattfindet, dem Europatag“, so ein ranghoher Macron-Berater.

Den Angaben zufolge soll es bei den Gesprächen darum gehen, wie Europa unabhängiger werden könne, von russischen Energielieferungen aber auch in Zukunftsbereichen wie der Digitalwirtschaft und der Weltraumtechnologie. Auch der Stand bei den gemeinsamen deutsch-französischen Rüstungsprojekte dürfte demnach zur Sprache kommen. Der Élysée-Palast wies Spekulationen zurück, dass Scholz und Macron noch in dieser Woche gemeinsam nach Kiew reisen könnten. „Das ist zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht vorgesehen“, hieß es.

Diskussion über EU-Schuldenregeln

Scholz und Macron dürften auch eine heikle Frage zwischen beiden Ländern diskutieren: den künftigen Umgang mit der Staatsverschuldung in der EU. Frankreichs Schuldenstand steht nach der Pandemie bei über 110 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP), im vergangenen Jahr lag das Haushaltsdefizit bei 6,5 Prozent des BIP. Macrons Regierung strebt eine Reform der europäischen Haushaltsregeln an.

Das 60-Prozent-Kriterium bei der Staatsverschuldung halten die Franzosen für obsolet, die Drei-Prozent-Grenze soll flexibler gehandhabt werden. In der Bundesregierung stoßen die Ideen auf Skepsis, insbesondere im von der FDP geführten Finanzministerium.

Aus Élysée-Kreisen hieß es, Macron werde das Thema am Montag „wahrscheinlich“ ansprechen. Für eine tief gehende Diskussion über die Schuldenregeln sei es aber noch zu früh. Die EU-Kommission werde im Mai auf Grundlage der wirtschaftlichen Frühjahrsprognose einen Vorschlag machen, ab wann die wegen der Pandemie ausgesetzten Haushaltskriterien wieder gelten sollten. Sollte sich Brüssel dafür aussprechen, dass die Regeln über Ende 2022 hinaus ausgesetzt bleiben, „würde uns das etwas mehr Zeit für eine Reform geben“.

Die Regierung in Paris strebt an, das Defizit in den kommenden Jahren schrittweise wieder unter drei Prozent zu drücken. Macrons neuer innenpolitischer Fokus auf die Stärkung der Kaufkraft könnte dieses Ziel mit teuren Ausgabenprogrammen aber durchkreuzen – vor allem dann, wenn der Präsident auf seine politischen Gegner zugehen muss.

Macron ist im April glanzlos wiedergewählt worden, die Rechtsnationalistin Marine Le Pen erhielt so viele Stimmen wie nie. Auch der linke Rand in Frankreich erstarkt: Dort lockte der linkspopulistische EU-Kritiker Jean-Luc Mélenchon vergangene Woche die moderaten Sozialisten und Grüne in eine neue Allianz, die Macron bei den Parlamentswahlen im Juni gefährlich werden könnte.

Innenpolitischer Gegenwind für Macron

Der Präsident bemüht sich auch mit Blick auf die Parlamentswahlen um einen Imagewechsel: Seine Partei La République en Marche (Die Republik in Bewegung) taufte er in Renaissance (Wiedergeburt) um. Doch sollte Macron mit verbündeten Parteien der rechten und linken Mitte keine Mehrheit in der Nationalversammlung erringen, wäre er faktisch gezwungen, eine Regierung mit einem Premierminister aus einem andere politischen Lager zu bilden.

Der Anführer des neuen linken Bündnisses ist ein entschiedener Gegner von Macrons proeuropäischem Kurs. (Foto: Reuters) Jean-Luc Mélenchon

Für diese Rolle läuft sich Mélenchon warm. Der Linkspopulist fordert „europäischen Ungehorsam“ gegenüber Brüssel – also eine Missachtung von EU-Recht, sollte dies in bestimmten Fällen für die Umsetzung der nationalen Agenda geboten sein.

Macron will dagegen die proeuropäische Ausrichtung seiner ersten Amtszeit fortsetzen. Bevor er sich mit Scholz in Berlin trifft, wird er am Montagnachmittag zum Europäischen Parlament nach Straßburg reisen. Dort wird der Abschlussbericht der „Konferenz zur Zukunft Europas“ übergeben, ein Versuch in europäischer Bürgerbeteiligung, bei dem sich Menschen aus allen Mitgliedsstaaten Gedanken über Reformen in der EU machten. Über seine eigenen Reformideen will Macron dann in einer Rede vor dem Europaparlament sprechen.

„Wir wissen, dass nicht alle Mitgliedsstaaten von der Notwendigkeit überzeugt sind, einen Konvent zur Vertragsreform einzuberufen“, heißt es aus dem Élysée. Eine Überarbeitung der europäischen Verträge mit einer Reform der Institutionen sei aber „Voraussetzung“ dafür, dass weitere Länder der EU beitreten könnten. So müsse beispielsweise das Prinzip der Mehrheitsentscheidung im Europäischen Rat auf die Sozial- und Fiskalpolitik ausgeweitet werden. Dort können derzeit einzelne Staaten Entscheidungen mit einem Veto blockieren.

Mehr: Allianz mit EU-Kritiker Mélenchon: SPD und Grüne haben ein Problem mit ihren Schwesterparteien