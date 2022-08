Devisen Flucht aus der Lira: Der türkischen Währung droht ein Absturz, der kaum noch aufzuhalten ist

Basar in Istanbul

Düsseldorf, Istanbul Vor zwei Jahren kostete ein US-Dollar in der Türkei rund sieben Lira. Inzwischen sind es knapp 18 Lira. Und Währungsexperten rechnen damit, dass die Lira schon bald auch diese Marke brechen könnte. Dann drohe ein Abwärtstrend, der kaum aufzuhalten sei.

Stück für Stück gehe es auf die psychologisch wichtige Marke zu, schrieb am Freitag die regierungskritische türkische Zeitung „Cumhuriyet“ auf ihrer Titelseite. Alles werde teurer.

Die Inflation liegt bei 79 Prozent, der Leitzins bei 14 Prozent. „Viele geben lieber jetzt alles aus, bevor es noch teurer wird“, sagt eine Verkäuferin auf dem weltberühmten Basar in Istanbul. Denn es könnte noch schlimmer kommen.

Seit knapp zwei Wochen warnen die Devisenanalysten der Commerzbank vor dem nächsten Kursrutsch bei der türkischen Lira – obwohl die türkische Devise seit Jahresanfang gegenüber dem Dollar bereits um rund 35 Prozent abgerutscht ist.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Die Wahrscheinlichkeit einer beschleunigten Wechselkursentwicklung steigt, weil die Währung auf Schlusskursbasis bereits eine neuen Negativrekord erreicht hat und sich dem psychologisch bedeutenden Niveau von derzeit 18 Lira für einen Dollar nähert.

Dann könnte ein groß angelegter Wechsel der Investoren auf Short-Positionen erfolgen – also Wetten auf weiter fallende Kurse. Das würde den Lira-Kurs noch deutlicher abrutschen lassen.

Lira-Dollar-Kurs: Wichtige Marken durchbrochen

Die schwache Währung bringt ernstzunehmende Probleme. Wie auch in Deutschland werden die Preise für Strom und Heizung in der Türkei immer teurer. Das ist ein Problem für Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für Versorger und den Staat.

Der Oppositionspolitiker Ahmet Akin von der republikanischen CHP warnt im türkischen Fernsehen: „Je stärker die Währung an Wert verliert, desto schneller rasen wir auf eine Zahlungskrise im Stromsektor zu.“

Die türkische Lira ist auch für die deutsche Wirtschaft wichtig. In 7000 Unternehmen aus dem Land steckt deutsches Kapital. Mehrere Dax-Konzerne wie Mercedes oder Bayer produzieren in der Türkei, fast alle verkaufen dort ihre Produkte.

Wenn die Lira fällt, müssen nicht nur Endkundenpreise angepasst werden. Die gesamte Bilanz verrutscht dadurch und muss ständig neu justiert werden. In Zeiten, in denen auch in Deutschland die Inflation bei 7,5 Prozent liegt, ist das nicht nur doppelt aufwendig, sondern auch ein betriebswirtschaftliches Risiko.

>> Lesen Sie auch: Inflation in Deutschland im Juli bei 7,5 Prozent – das trifft vor allem eine Gruppe

Ein Blick auf den Dollar-Lira-Chart zeigt, dass es bereits in diesem Jahr an mehreren Marken Kursschübe gegeben hat. Das beste Beispiel liefert die Marke von 15 Lira pro US-Dollar im Monat Mai 2022.

Als der Greenback am 9. Mai den Wert von 15 Lira überwunden hatte, lag er acht Handelstage später bereits knapp unter 16 Lira – ein Anstieg von sechs Prozent in kurzer Zeit. Eine ähnliche Dynamik zeigten die Kursverläufe nach Überwindung der Marken 16 und 17 Lira.

Diese Entwicklung hängt mit den hohen Zinsen in der Türkei zusammen. Denn diese Werte sind auf den ersten Blick lukrativ und reichen von einer Rendite von 18 Prozent jährlich bei einer Laufzeit von drei Monaten bis zu 22,82 Prozent pro Jahr bei einer dreijährigen Laufzeit. Kaum ein anderes Land zahlt ähnlich hohe Zinsen.

Doch was nützen hohe Zinsen, wenn eine schwache Währung diesen Vorteil zunichtemacht? Nach Beobachtung von Ulrich Leuchtmann, leitender Devisenanalyst der Commerzbank, „steigen die Investoren immer dann aus, wenn das Momentum, der Schwung der Abwärtsbewegung, hoch genug ist, um den hohen Zinsvorteil vergessen zu lassen“. Und diese Entwicklung beginnt offenbar stets an glatten Wertmarken und lässt den Lira-Kurs dadurch deutlicher abrutschen.

Zentralbank hat Vertrauen verspielt

Hinzu kommt, dass die Zeiten für Schwellenländerwährungen ohnehin hart sind. Diese Länder kämpfen zum einen wie die Industrienationen mit deutlich steigenden Preisen. Zum anderen führt die Flucht aus risikoreicheren Anlagen dazu, dass die Emerging-Markets-Währungen gegenüber dem Dollar abwerten und sich weitere Inflation importieren.

Welche Währungen sich in diesen Zeiten besser halten, hängt davon ab, wie die Zentralbanken des jeweiligen Landes mit den Inflationsgefahren umgehen. Verteidigen diese ihre Inflationsziele glaubhaft, können sich die Währungen trotz der wirtschaftlichen Risiken besser behaupten.

Und gerade in diesem Punkt hat die türkische Zentralbank nach Meinung der Commerzbank-Devisenanalysten Fehler gemacht. Denn in den vergangenen anderthalb Jahren hat sie ihre Glaubwürdigkeit in Sachen Inflationsbekämpfung eingebüßt.

In den vergangenen Monaten hat die Regierung einiges versucht, um den Verfall der Lira aufzuhalten – eine Leitzinserhöhung gehörte nicht dazu. Sie liegt seit Ende 2021 bei 14 Prozent, obwohl die Inflationsrate längst darüberliegt.

Stattdessen garantiert die Regierung seit Dezember allen Sparerinnen und Sparern einen sogenannten Wechselkurssicherungszins: Wer in Lira spart, erhält so hohe Zinsen, dass der Wechselkurs in Dollar dadurch gesichert wird.

Damit sollen Türkinnen und Türken davon abgehalten werden, ihr Geld umzutauschen. Bezahlt wird das aus Steuergeldern.

>> Lesen Sie auch: Konflikt mit der Türkei: Baerbock sichert Griechenland Solidarität zu

Das Produkt wird rege genutzt, allerdings vor allem von Privatpersonen. Firmen mit Exportgeschäft legten ihre Einnahmen immer noch bevorzugt in Euro oder Dollar an.

Im Juni forderte das Finanzministerium per Rundschreiben, dass Firmen mit Deviseneinlagen von mehr als einer Million Dollar keine Kredite mehr erhalten. Sie sollen damit indirekt dazu gezwungen werden, ihre Umsätze in die Landeswährung einzutauschen.

Inflation: Die Regierung freut sich, die Bürger sind verärgert

Der Ärger in der Wirtschaft war groß, wie mehrere türkische und deutsche Manager aus dem Land anonym dem Handelsblatt bestätigen. „Mit solchen Maßnahmen vergrault die Regierung noch ihre letzten Anhänger unter den internationalen Investoren im Land“, sagte etwa ein deutsch-türkischer Industrieller, der seit Jahren in der Türkei Geschäfte macht.

Die Regierung kann mit der schwachen Währung kurzzeitig gut leben. Sie kurbelt die Exporte an, senkt die Arbeitslosigkeit und stärkt in nominalen Zahlen das Bruttoinlandsprodukt. Nebenbei sorgt die hohe Inflation von derzeit 79 Prozent dafür, dass mit höheren Preisen und höheren Einkommen auch die Steuereinnahmen ansteigen.

Das türkische Finanzministerium rechnet damit, die Ausgaben in diesem Jahr durch Steuern mehr als decken zu können. Vor den Wahlen im Juni 2023 füllt die regierende AKP damit die eigene Wahlkampfkasse.

Es gibt durchaus Bereiche in der türkischen Wirtschaft, die von der schwachen Lira aber auch profitieren. Neben Exportsektoren wie Automobil, Textilien und Tourismus ist das vor allem die Finanzbranche. Im zweiten Quartal dieses Jahres haben die drei türkischen Großbanken Akbank, Garantie und Yapi Kredi ihre Nettogewinne gegenüber dem Vorjahresquartal mindestens vervierfacht.

Dieser Geldregen scheint vielen Bürokraten und Politikern in Ankara die Sicht aufs Wesentliche zu vernebeln. Die hohe Inflation treibt nämlich die soziale Spaltung voran.

Wer als Manager in Dollar verdient oder als Immobilienbesitzer an den steigenden Mietpreisen mitverdient, kann sich trotz schwacher Währung das neue Auto oder die Urlaubsreise nach Europa leisten. Für Mindestlöhner – immerhin fast die Hälfte aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in dem Land – wird es hingegen immer schwieriger, den eigenen Haushalt zu bestreiten.

Das zeigt sich in der politischen Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zur Regierung, die mit jedem Preisanstieg für Butter und Benzin weiter schwindet. Laut dem Umfrageinstitut Metropoll ist weniger als die Hälfte der Befragten mit der Arbeit von Präsident Erdogan zufrieden – Tendenz fallend.

Mehr: „Uns fliegen die Fetzen um die Ohren“ – Deutsche Wirtschaft fürchtet die Rezession