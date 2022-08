Devisen Trotz Geld aus Russland: Der türkischen Lira droht im Herbst ein Abwärtstrend

Istanbul Die Nachricht überraschte: Anfang August meldete die türkische Zentralbank, dass die Geldreserven innerhalb einer Woche um 7,4 Milliarden auf 109 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Das Erstaunliche dabei: Es war nicht nur der höchste Anstieg in den vergangenen zwölf Monaten. Der Zufluss überraschte auch deshalb, weil eigentlich derzeit die Devisenreserven eher schrumpfen, da der türkische Staat Schulden begleichen muss oder die heimische Währung stützt. Die Lira hat seit Jahresbeginn ein Viertel an Wert verloren.

Hintergrund des unerwarteten Geldsegens ist zum größten Teil eine Einmalzahlung aus Russland. Vergangene Woche wurde bekannt, dass der staatliche russische Betreiber von Atomkraftwerken, Rosatom, 15 Milliarden Dollar an eine in der Türkei ansässige Tochtergesellschaft überweisen werde, um ein 20 Milliarden Dollar teures Kernkraftwerk an der türkischen Mittelmeerküste zu bauen. Der türkische Finanzminister Nureddin Nebati spricht seitdem von „heftigen Transfers aus dem Ausland“.

Die Probleme für die türkische Lira werden dadurch aber nicht gelöst, im Gegenteil, sie dürften sich im Herbst sogar noch verschärfen. Das liegt zum einen an Umständen, für die selbst der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan nicht viel kann. Die Preise für Energieträger wie Erdgas werden weiterhin hoch bleiben und zum Winter hin vermutlich eher noch ansteigen. Es muss also Energie teuer im Ausland in Dollar eingekauft werden, womit weitere Devisenreserven abfließen werden.

Auf der anderen Seite ist es die expansive Geldpolitik des türkischen Präsidenten, die solche Importe eben noch verteuert, weil die Lira dadurch immer weiter nachgibt. Das kann man auch an den Staatsbilanzen ablesen: Im Frühjahr musste die Türkei beispielsweise fast eine Milliarde Dollar an den staatlichen Energieimporteur Botas überweisen, damit dieser die gestiegenen Energiepreise schultern konnte.

Und hier beginnen die Probleme der nächsten Monate. Denn es wird immer teurer, die lockere Wirtschaftspolitik aus Ankara auch zu finanzieren.

Die Analysten der türkischen Analysefirma Oyak Securities sehen eine „sichtbare Schwäche in der Finanzierung“ des Staatshaushaltes. Monatlich flossen rund 2,4 Milliarden Dollar aus dem Land ab, während die Regierung zwei Milliarden Dollar der Notenbankreserven verwendete, um das Leistungsbilanz- und Kapitaldefizit auszugleichen.

Inflation könnte Höhepunkt bald erreichen

Rund 950 Millionen Dollar flossen im Juni an ausländischen Direktinvestitionen ins Land, wobei die Hauptquelle des Zuflusses sogenannte „hot money flows“ wie Einlagen von Ausländern gewesen seien. „Abgesehen davon herrschte im Juni Fragilität in der Kapitalstruktur vor“, resümieren die Oyak-Analysten. „Wir gehen davon aus, dass sich diese Schwäche und der Verlust von Reserven in den kommenden Monaten fortsetzen werden, da es kaum alternative Kapitalzuflüsse gibt.“

Einige Indikatoren vermitteln immerhin eine leichte Entlastung. Die jährliche Verbraucherpreisinflation war zwischen Juni und Juli von 78,6 auf 79,4 Prozent gestiegen – ein weltweit außergewöhnlich hoher Wert. Aber die Inflation scheint auf einen Höhepunkt zuzusteuern, danach könnte sie wieder fallen.

Der Istanbuler Aktienindex ISE100 stieg indes seit Jahresbeginn um 45 Prozent und damit in etwa so stark wie die Verbraucherpreise im selben Zeitraum. Damit zeigt sich: Die Realwirtschaft in der Türkei ist nicht zum Erliegen gekommen.

Die jüngsten Quartalszahlen türkischer Konzerne bestätigen dies. Insbesondere im Finanzsektor lässt sich das an den Geschäftszahlen ablesen. Das private Geldhaus Garanti Bankasi steigerte zwischen April und Juli seinen Nettogewinn um 341 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Yapi Kredi Bankasi um 434 Prozent und Akbank um 523 Prozent.

Beim Zementhersteller Akcansa stieg der Nettoprofit um 237 Prozent und damit rund dreimal so stark wie die Verbraucherpreise. Beim deutsch-türkischen Joint Venture Enerjisa stiegen die Nettogewinne im zweiten Quartal um 124 Prozent. Mit anderen Worten: Die Wirtschaftspolitik Erdogans schwächt die Lira massiv, aber sie schafft Gewinne.

Und sie färbt auf die Außenpolitik des autoritären Staatschefs ab. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt die Türkei Kiew zwar mit hocheffektiven Kampfdrohnen sowie mindestens 50 gepanzerten Fahrzeugen. Gleichzeitig erlässt Ankara keine Sanktionen gegen den Kreml. Im Gegenteil: Russische Touristen können weiterhin in die Türkei reisen, auch solche mit eigener Jacht. Es wurde sogar eigens eine neue türkische Charter-Airline ins Leben gerufen, die nicht von Sanktionen betroffen ist.

Türkische Lira: Firmen wappnen sich vor weiterem Verfall

All das scheint der Lira nicht viel zu nützen. Die türkische Währung notiert seit mehreren Tagen an der psychologisch wichtigen Schwelle von 18 Lira je Dollar. Analysten glauben, dass Investoren beim Überschreiten dieser Marke einen Ausverkauf in Gang setzen werden, der dann kaum aufzuhalten sein wird.

Türkische Firmen erhöhten offiziellen Angaben zufolge ihre Dollareinlagen bei türkischen Banken um 5,6 Milliarden Dollar – und das binnen einer Woche. Sie schützen damit ihre Einkünfte und Ersparnisse vor einem weiteren Liraverfall. Fatih Akcelik, Ökonom für Schwellenländer bei der Deutschen Bank, vermutet, dass der Druck auf die Lira aus einem weiteren Grund anhalten dürfte: Schuldenrückzahlungen.

Ab September müssen der türkische Staat sowie Banken und Firmen monatlich sechs bis sieben Milliarden Dollar an Auslandsschulden begleichen. Zum Vergleich: Für den Monat August sind es Schätzungen der Bank zufolge rund drei Milliarden Dollar, im Juli waren es knapp vier Milliarden.

„Daher erwarten wir, dass der Druck auf die Lira in den letzten Monaten des Jahres am größten sein wird“, analysiert Akcelik. Die jüngsten Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen sowie eine deutliche Verlangsamung des Kreditwachstums würden der Lira zwar kurzfristig helfen. „Wir erwarten jedoch, dass sie die Abwertung nur verlangsamen werden.“

