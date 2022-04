Die Lage am Abend Frisches Geld, neue Waffen und Hafensperrungen: USA schnüren neues Milliardenpaket für die Ukraine

Unter anderem liefert Amerika neuartige, speziell für die Ukraine entwickelte Kampfdrohnen namens „Ghost“. Auf neue Strafmaßnahmen Washingtons und Londons reagiert Russland mit Gegensanktionen.

Die USA sagen der Ukraine unter anderem Drohnen-Lieferungen zu. (Foto: dpa) US-Präsident Joe Biden

Düsseldorf Die USA unterstützen die Ukraine weiter in ihrem Kampf gegen die russische Invasion. US-Präsident Joe Biden kündigte am Donnerstag weitere Lieferungen von Waffen und Munitionen im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar an, darunter auch Artillerie und Drohnen.

Jeder Amerikaner könne stolz darauf sein, dass die Großzügigkeit der USA dazu beitragen würde, die Ukraine im Kampf gegen Russlands Aggression zu unterstützen, sagte er. Biden kündigte an, dass das neue Paket unter anderem Dutzende Haubitzen und taktische Drohnen enthalten werde.

Die US-Regierung hatte erst in der vergangenen Woche ein 800 Millionen Dollar schweres Militärhilfepaket angekündigt. Die USA haben der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar mit der neuen Zusage bereits Waffen im Wert von mehr als 3,3 Milliarden US-Dollar zugesagt oder geliefert.

Mit Blick auf die gefürchtete russische Großoffensive im Donbass sprach Biden von einem „kritischen Zeitfenster“, in dem die „Weichen für die nächste Phase dieses Kriegs“ gestellt würden. Laut dem Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, enthält das neue Waffenpaket auch 121 neuartige Kampfdrohnen mit dem Namen „Ghost“. Diese seien „von der Luftwaffe rasch als Antwort auf die speziellen ukrainischen Bedürfnisse entwickelt“ worden und hätten ähnliche Fähigkeiten wie die bewaffneten „Switchblade“-Drohnen.

Neben den militärischen Hilfen sagte die US-Regierung der Ukraine weitere 500 Millionen Dollar an wirtschaftlicher Unterstützung zu. Die Gelder aus den USA für diesen Zweck summierten sich damit auf eine Milliarde Dollar in den vergangenen zwei Monaten, sagte Biden. Das Geld solle unter anderem helfen, die ukrainische Wirtschaft zu stabilisieren und Städte zu unterstützen, die durch den russischen Angriff verwüstet worden seien.

Biden verkündete darüber hinaus eine neue Strafmaßnahme gegen Russland. Fortan dürfe kein Schiff, das unter russischer Flagge fährt oder von russischen Interessen geleitet ist, in den Vereinigten Staaten anlegen, sagte er. Dies sei ein weiterer Schritt, den die USA gemeinsam mit den internationalen Partnern gingen, so Biden.

Russland sollten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine die „Vorteile des internationalen Wirtschaftssystems“ verwehrt bleiben, betonte der US-Präsident. Auch etwa die Europäische Union hatte beschlossen, Schiffen unter russischer Flagge das Einlaufen in EU-Häfen zu verbieten.

Wie auch in der EU ist Schiffen unter russischer Flagge künftig die Einfahrt in amerikanische Häfen untersagt. (Foto: AP) Russisches Frachtschiff

Russland reagiert derweil auf die US-Maßnahmen mit eigenen Sanktionen. Das russische Außenministerium gab am Donnerstag Sanktionen gegen 29 weitere US-Bürger bekannt. Darunter seien Vizepräsidentin Kamala Harris sowie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, heißt es in einer Erklärung. Sie dürften auf unbestimmte Zeit die Russische Föderation nicht betreten. Auch 61 Kanadier werden mit Strafmaßnahmen belegt.

London verhängt neue Sanktionen

Die britische Regierung beschloss am Donnerstag ebenfalls weitere Strafmaßnahmen. Gegen russische Offiziere, die im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine maßgebliche Rolle spielen sollen, seien Reisesperren verhängt und mögliches Vermögen sei eingefroren worden, teilte das Außenministerium am Donnerstag mit.

Russland ziele absichtlich auf Krankenhäuser, Schulen und Verkehrsknotenpunkte, betonte Außenministerin Liz Truss. „Die heutige neue Sanktionswelle trifft jene Generäle und Militärunternehmen, die Blut an ihren Händen haben.“ Von den sanktionierten Generälen soll mindestens einer in das „Massaker von Butscha“ involviert gewesen sein.

Auch nicht-militärische Unterstützer wie der Chef des Logistikunternehmens Russian Railways stehen auf der neuen Sanktionsliste, außerdem eine Reihe von Militärunternehmen, die im Einklang mit anderen westlichen Verbündeten sanktioniert wurden.

Hinweise auf weitere Kriegsverbrechen

Die mutmaßlich von russischen Soldaten begangenen Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha sind der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) zufolge wohl als Kriegsverbrechen einzuordnen. Ermittler der Organisation hätten „umfangreiche Beweise für Hinrichtungen im Schnellverfahren, andere rechtswidrige Tötungen, Verschwindenlassen und Folter gefunden, die Kriegsverbrechen und potenzielle Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen würden“, teilte HRW am Donnerstag in New York mit.

„Fast jede Ecke in Butscha ist nun ein Tatort, und es fühlte sich an, als wäre der Tod überall“, sagte HRW-Mitarbeiter Richard Weir. Die Beweise deuteten darauf hin, dass die mittlerweile abgezogenen russischen Streitkräfte, die Butscha besetzt hatten, „das zivile Leben und die grundlegendsten Prinzipien des Kriegsrechts missachteten“.

Für ihre Ermittlungen befragten die Menschenrechtler 32 Bewohner der Stadt persönlich und fünf weitere per Telefon. Zudem wurden Beweise vor Ort dokumentiert, Fotos und Videos sowie Satellitenaufnahmen gesichtet.

In der Stadt sollen russische Soldaten ein Massaker verübt haben. (Foto: dpa) Begräbnis in Butscha

Die Bilder getöteter ukrainischer Zivilisten aus der Vorortgemeinde der Hauptstadt Kiew hatten Anfang des Monats weltweit für Entsetzen gesorgt. Insgesamt wurden in Butscha mehr als 400 Leichen gefunden, teils mit auf den Rücken gebundenen Händen. Der ukrainische Geheimdienst sprach von „Massenmord“.

Russland bestreitet, etwas mit den Gräueltaten zu tun zu haben. Inzwischen laufen internationale Ermittlungen. Es gibt zahlreiche Forderungen, die Verantwortlichen vor ein internationales Gericht zu stellen.

Estland und Lettland verurteilten die Gräueltaten der russischen Armee am Donnerstag scharf. Das lettische Parlament wirft Russland in einer einstimmig angenommenen Erklärung vor, Völkermord gegen das ukrainische Volk zu begehen. In der Resolution wird auf ausführliche Zeugenaussagen und Beweise für mutmaßlich vom russischen Militär in Butscha, Irpin, Mariupol und anderen ukrainischen Orten begangene Verbrechen verwiesen.

Als Mitglied der Vereinten Nationen, des Europarats, der EU und der Nato könnte Lettland Russlands Vorgehen nicht akzeptieren. Das Parlament des benachbarten Estlands verabschiedete kurz darauf eine ähnliche Erklärung.

Neue Satellitenbilder zeigen derweil dem Betreiber Maxar zufolge ein Massengrab nahe der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol. Das Feld sei in den vergangenen Wochen vergrößert worden und enthalte nun mehr als 200 neue Gräber, teilt das US-Unternehmen mit.

Die Bilder zeigen nach Unternehmensangaben ein Massengrab in der Nähe der Hafenstadt Mariupol. (Foto: AP) Sattelitenbilder der Firma Maxar

Ein Vergleich von Bildern von Mitte März bis Mitte April deute darauf hin, dass die Vergrößerung zwischen dem 23. und 26. März begonnen habe. Das Massengrab liege in der Nähe eines existierenden Friedhofs in der Ortschaft Manhush 20 Kilometer westlich von Mariupol.

Unklare Lage bei den Verhandlungen

Ob und wann es konkretere Gespräche über ein Ende des Kriegs geben wird, ist weiter offen. Russland wartet nach Angaben des Kremlsprechers Dmitri Peskow nach der Übergabe eines neuen ausformulierten Vorschlags für eine Beendigung des Krieges weiter auf eine Antwort von der Ukraine. Der ukrainischen Delegation sei der Entwurf eines möglichen künftigen Dokuments übergeben worden, sagt er der Agentur Interfax zufolge.

Peskow zeigte sich zugleich erstaunt über Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, der am Vortag erklärt hatte, nichts von dem Vorschlag gehört und gesehen zu haben. „Das wirft auch gewisse Fragen auf, warum Präsident Selenski nicht über unsere Textfassungen informiert wird“, sagte Peskow. Der Kremlsprecher hatte Kiew zuletzt vorgeworfen, es an Einsatz bei den Verhandlungen fehlen zu lassen. „Wir warten weiter.“

Peskow machte zugleich deutlich, dass Russland von seinen Plänen in der Ukraine keinen Abstand nehme. „Die Spezialoperation verläuft weiter nach Plan. Mariupol, das ein Ort der Ansammlung nationalistischer Gruppierungen war, ist befreit“, sagte er. Zuvor hatte Verteidigungsminister Sergej Schoigu Kremlchef Wladimir Putin darüber informiert, dass die Hafenstadt unter russischer Kontrolle sei.

Selenski schließt derweil Moskau als Verhandlungsort für Friedensgespräche mit Russland aus. Für sein Land sei er bereit, an jeden Ort auf dem Planeten zu reisen, sagte er der österreichischen Zeitung „Der Standard“ – ganz sicher aber nicht nach Moskau. Mit anderen russischen Herrschern stelle sich die Frage aber neu.

Russische Zentralbank will Zinsen senken

Die russische Zentralbank erwägt trotz hoher Inflation und einer Kapitalflucht infolge der westlichen Sanktionen eine Zinssenkung. „Wir werden die Möglichkeit einer weiteren Senkung in den kommenden Sitzungen in Betracht ziehen“, sagte ihre Chefin Elvira Nabiullina am Donnerstag in einer Rede vor dem Parlament.

Um einen Absturz der Landeswährung Rubel zu verhindern, hatte die Notenbank den Zinssatz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine zunächst von 9,5 auf 20,0 Prozent angehoben, mittlerweile aber wieder auf 17 Prozent zurückgenommen. Die nächste Entscheidung steht am 29. April an.

Nabiullina sieht die heimische Wirtschaft wegen der westlichen Sanktionen vor einem Strukturwandel. „Probleme können selbst bei einer Produktion mit hohem Lokalisierungsgrad auftreten“, warnte sie.

So stelle Russland beispielsweise sein eigenes Papier her, verwende dabei aber ausländische Bleichmittel. Auch würden im Ausland hergestellte Verpackungsmaterialien für in Russland produzierte Lebensmittel dringend benötigt. Die Umstellung gehe nicht von heute auf morgen. „Das alles braucht Zeit“, sagte die Währungshüterin.

Die Chefin der russischen Zentralbank schließt eine weitere Zinssenkung nicht aus. (Foto: Reuters) Elvira Nabiullina

Russische Bankenexperten erwarten im laufenden Jahr eine Inflation in Höhe von 22 Prozent und einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 9,2 Prozent. Das geht aus einer Umfrage der russischen Zentralbank hervor.

Damit verschlechtern sich die Erwartungen im Vergleich zum März weiter. Damals hatten die Bankiers angesichts der westlichen Sanktionen mit 20 Prozent Inflation und acht Prozent Rückgang beim BIP in Russland gerechnet.

Auch für das Jahr 2023 haben sich die Aussichten demnach zwei Monate nach Beginn des vom Kreml befohlenen Kriegs gegen die Ukraine weiter eingetrübt: So erwarten die Experten nun auch für das nächste Jahr statt eines Wachstums von einem Prozent gar keins mehr.

