Die Lage am Abend Mariupol: Ukraine lässt russisches Ultimatum verstreichen – USA befürchten noch massivere Angriffe im Osten

Die Lage der Zivilisten und Soldaten im Stahlwerk Asowstal in Mariupol spitzt sich dramatisch zu. Russland widerspricht sich bei Angaben über angeblich evakuierte Zivilisten.

In dem Werk harren ukrainische Soldaten und Zivilisten in der südlichen Hafenstadt Mariupol aus. (Foto: Reuters) Stahlwerk Asowstal in Mariupol unter Beschuss

Düsseldorf Das US-Verteidigungsministerium sieht die jüngsten russischen Angriffe im Osten der Ukraine nur als Vorzeichen einer größeren Offensive Russlands. „Wir gehen davon aus, dass diese Angriffe das Vorspiel zu größeren Offensivaktionen sind, die die Russen planen“, sagte ein hochrangiger Beamter des Pentagons am Dienstag in Washington.

Auch wenn es südwestlich von Donezk und südlich von Isjum bereits verstärkte Kämpfe am Boden gebe, sei Russland noch dabei, logistische Kapazitäten auszubauen und Einheiten von außerhalb der Ukraine ins Land zu holen.

In den vergangenen 24 Stunden habe Russland zwei weitere taktische Bataillone ins Land gebracht. Damit seien inzwischen 78 dieser Einheiten im Land. Solche Bataillone bestehen in der Regel aus etwa 600 bis 1000 Soldaten.

Nach ukrainischen Angaben läuft die erwartete Großoffensive der Russen nun schon ein Tag. Präsident Wolodimir Selenski hatte am Montagabend in einer Videobotschaft gesagt: „Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereitet haben.“ Russlands Außenminister Lawrow bestätigte am Dienstagmorgen, dass die nächste Phase des als „Spezialoperation“ propagierten Krieges begonnen hat.

Dem ukrainischen Chefunterhändler Mychailo Podoljak zufolge ist schwer zu sagen, wann die Friedensgespräche mit Russland wieder aufgenommen werden könnten. „Vor dem Hintergrund der Tragödie von Mariupol ist der Verhandlungsprozess natürlich sogar noch komplizierter geworden“, schrieb er der Nachrichtenagentur Reuters. Seit dem 29. März haben keine direkten Verhandlungen mehr stattgefunden.

Russland widerspricht sich bei evakuierten Zivilisten

In der seit Wochen umkämpften südostukrainischen Hafenstadt Mariupol ist am Dienstagnachmittag ein weiteres Ultimatum der russischen Truppen ergebnislos verstrichen. „Niemand hat den rund um Asowstal gebildeten neuen humanitären Korridor für Zivilisten genutzt“, sagte Alexej Nikonorow, ein Sprecher der prorussischen Separatisten, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

Überblick über die Situation im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Ukraine-Karte

Das russische Fernsehen hingegen berichtete, dass 120 Zivilisten das Stahlwerk verlassen hätten. Das russische Verteidigungsministerium hatte bis zuletzt behauptet, dass es in dem Stahlwerk keine Frauen, Kinder und andere Zivilisten gebe. Ukrainischen Medien zufolge sollen dort rund 1000 Zivilisten ausharren.

Am Mittag hatte das russische Militär angeblich eine zweistündige Feuerpause für das Stahlwerk angeordnet. Die ukrainischen Kämpfer seien aufgefordert worden, ihre Waffen niederzulegen und das Werk zu verlassen. Zudem sollten sie auch Zivilisten herausführen. Die rund 2500 ukrainischen Soldaten lehnten eine Waffenniederlegung erneut ab.

Derweil wird auch an anderen Orten in der Ukraine heftig gekämpft. Im südukrainischen Gebiet Saporischja melden die Behörden schwere Kämpfe um die Kleinstadt Polohy. „Die Männer halten die Verteidigungslinie, aber es läuft ein massiver Angriff des Gegners“, erklärte der Gebietsgouverneur Olexander Staruch.

Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass im Donbass die Kleinstadt Marjinka wieder unter der Kontrolle Kiews sei. „In Richtung Donezk im Gebiet der Stadt Marjinka hat der Feind durch einen Gegenangriff unserer Streitkräfte hohe Verluste erlitten und sich zurückgezogen.“ Die ukrainischen Einheiten hätten die Kontrolle über die Ortschaft wiedergewonnen, heißt es im Lagebericht des Generalstabs. Keine Angaben gab es zum Status der Kleinstadt Kreminna unweit von Sjewjerodonezk, in die russische Einheiten am Vortag eingedrungen sein sollen.

Belgien und Niederlande liefern schwere Waffen

Angesichts der russischen Offensive im Donbass haben Belgien und die Niederlande weitere schwere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Jetzt müsse man den nächsten Schritt gehen und schwereres Material liefern, sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstag in Gent auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem belgischen Amtskollegen Alexander De Croo.

Die Stadt ist von russischen Raketen und Bomben zerstört. (Foto: IMAGO/Xinhua) Mariupol

Belgien und die Niederlande würden dabei mit anderen Partnern zusammenarbeiten. Welche Länder dies sind, sagte Rutte nicht. Die Niederlande hatten bereits zuvor angekündigt, Panzerfahrzeuge an die Ukraine zu liefern. Rutte sprach von einem ungeheuren Umfang der russischen Gewalt im Osten der Ukraine sowie in Orten wie Mariupol.

De Croo nannte die Gewalt im Donbass einen „absoluten Tiefpunkt“ für Europa. Nach Ansicht des belgischen Regierungschefs können Sanktionen gegen Russland zwar noch weiter verschärft werden. Diese hätten auch sicher Wirkung. „Aber dies kostet mehr Zeit.“ Minister beider Länder trafen sich am Dienstag in der flämischen Stadt zu gemeinsamen Regierungsgesprächen.

Auch die USA sowie die britische Regierung kündigten an, weitere Artilleriegeschütze an die Ukraine zu liefern. „Dies wird zu einem Artillerie-Konflikt“, sagte Premierminister Boris Johnson vor Abgeordneten in London.

In Deutschland hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach einer Videokonferenz mit EU- und Nato-Partnern zur russischen Offensive im Osten geäußert. Er versprach Geld bereitzustellen, damit die Ukraine Waffen bei der deutschen Rüstungsindustrie kaufen kann. Den Export von Panzern lehnt der Regierungschef aber weiter ab.

