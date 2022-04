Die Lage am Abend Mini-Erfolge bei Evakuierungen aus Mariupol – Verwirrung um russisches Verhandlungsangebot

Die Kämpfe in der Ostukraine toben weiter. Russland soll ein neues Verhandlungsangebot übergeben haben – von dem der ukrainische Präsident nie gehört haben will.

In der ostukrainischen Stadt sollen sich noch rund 100.000 Menschen und damit etwa ein Viertel der ursprünglichen Bevölkerung aufhalten. (Foto: Reuters) Zivilisten verlassen Mariupol

New York Russland setzt seine Angriffe in der Ostukraine und in der Hafenstadt Mariupol unvermindert fort. Für wenige Menschen in der Stadt gibt es nun Hoffnung: Nachdem am Mittwoch für die Zivilisten in der Stadt nach ukrainischen Angaben ein Fluchtkorridor ausgehandelt worden war, meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Nachmittag, dass mehrere Busse von einem ausgewiesenen Evakuierungspunkt aufgebrochen worden seien.

Reuters zufolge waren dutzende Menschen in die Busse eingestiegen. Die Behörden der Küstenstadt hatten erklärt, etwa 6000 Menschen über einen Korridor aus der Stadt herausbringen zu wollen. Die Fahrzeugkolonne soll über die Großstadt Berdjansk ins rund 200 Kilometer entfernte Saporischschja fahren. In Mariupol sollen sich noch rund 100.000 Menschen aufhalten.

Die Korridore erreichten allerdings nicht den gewünschten Erfolg. Weniger Busse als vorgesehen hätten die Flüchtlinge abgeholt, teilte der Gouverneur des Bezirks Donezk am späten Nachmittag mit. Es seien nicht viele Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Bereits am Morgen hatte der Kommandeur der verbliebenen Marineinfanteristen in Mariupol, Serhij Wolyna, um eine Evakuierung in einen Drittstaat gebeten. Er deutete damit auch an, aufgeben zu wollen. Bisher hatten die Ukrainer dies abgelehnt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die ukrainische Seite verteidige nur ein Objekt, das Stahlwerk Asowstal, wo sich außer Militärs noch Zivilisten befänden. Der Kommandeur bat, das Militär der Mariupol-Garnison, mehr als 500 verwundete Kämpfer sowie Hunderte Zivilisten in einem Drittland in Sicherheit zu bringen. „Das ist unser Appell an die Welt“, sagte Wolyna. „Das könnte der letzte Appell unseres Lebens sein.“

Die südostukrainische Hafenstadt Mariupol wurde am 1. März kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs komplett von russischen Truppen eingeschlossen. Die Stadt und auch der Hafen gelten zu großen Teilen als zerstört. Zuletzt hielten sich russischen Angaben zufolge rund 2500 ukrainische Kämpfer und 400 ausländische Söldner in dem Stahlwerk verschanzt. Ukrainischen Mitteilungen zufolge sollen rund 1000 Zivilisten dort Schutz gesucht haben. Russland hat den ukrainischen Truppen dort mehrmals Ultimaten gestellt, sich zu ergeben.

Ukrainische Truppen hatten am Mittwochnachmittag nach Angaben eines Beraters von Präsident Wolodimir Selenski den Vormarsch russischer Truppen auf die Stadt Slowjansk gestoppt. Die russischen Einheiten seien aus der nordöstlich gelegenen Stadt Isjum gekommen, erklärt Berater Olexij Arestowytsch in einer Video-Ansprache. „Sie haben ihre Kräfte dort konzentriert. Dort versuchen sie voranzukommen, aber bisher gelingt es ihnen nicht.“

Das ukrainische und das russische Militär liefern sich weiter Gefechte um die stark zerstörte Stadt. (Foto: Reuters) Russischer Panzer in Mariupol

Lage der Verhandlungen

Von der russischen Seite hieß es derweil, dem angegriffenen Nachbarland seien schriftlich neue Verhandlungen angeboten worden. „Jetzt wurde der ukrainischen Seite unser Entwurf des Dokuments übergeben, der absolut klare und ausgefeilte Formulierungen beinhaltet“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Angaben zum Inhalt machte er nicht.

Wann es neue Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geben könnte, ist noch offen. Peskow erklärte, es gebe zwar keine Frist, bis wann Kiew auf das Angebot antworten müsse. Doch zugleich machte er deutlich, dass Moskau mit dem bisherigen Verhandlungstempo unzufrieden sei. „Wir haben schon mehrmals gesagt, dass die Dynamik der Arbeit der ukrainischen Seite zu wünschen übrig lässt“, sagte Peskow. Nun sei „der Ball auf der Seite“ der Ukrainer.

Die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew hatten am 28. Februar begonnen, vier Tage nach dem von Russlands Präsident Wladimir Putin befohlenen Angriff auf die Ukraine. Russland forderte bisher unter anderem die Neutralität der Ukraine und die Abtretung der Gebiete Donezk und Luhansk sowie die Anerkennung der Halbinsel Krim als russisch. Kiew lehnt es kategorisch ab, auf eigenes Staatsgebiet zu verzichten.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sagte, ihm lägen kein russisches Dokumenten zu neuen Verhandlungen vor. Er habe auch nichts davon gehört.

Überblick über die Situation im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Ukraine-Karte

Neue Militärhilfen für die Ukraine

Die Ukrainer fordern stetig weitere militärische Unterstützung aus dem Westen, auch von der EU und Deutschland. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sicherte der Ukraine am Mittwoch nun mittel- und langfristige militärische Hilfe zu.

Zunächst müssten die Nato-Verbündeten die Ukraine in den nächsten Tagen und Wochen unterstützen, sagte die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit ihrem lettischen Amtskollegen Edgars Rinkevics in der Hauptstadt Riga. Es gehe aber nicht nur um den akuten Bedarf. „Es geht auch um die nächsten drei Monate und auch um die nächsten drei Jahre. Und hier wird Deutschland mehr beitragen können“, sagte sie.

Die Bundesregierung habe deshalb eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt, damit die Ukraine auch komplexere Waffensysteme beschaffen könne. Deutschland könne dazu zudem die Ausbildung bereitstellen.

Für Deutschland sei auch die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge „kein Tabu, auch wenn es in der deutschen Debatte manchmal so klingt“, betonte Baerbock. Solchen Lieferungen habe die Bundesregierung bereits zugestimmt. „Aber kurzfristig ist bei uns nichts vorhanden, was wir jetzt wirklich schnell und unverzüglich liefern können.“ Daher sei mit den Nato- und G7-Partnern ein „Ringtausch“ vereinbart worden, sagte die deutsche Außenministerin. Partner, die schnell Waffen sowjetischer Bauart liefern könnten, erhielten von Deutschland dafür Ersatz.

Baerbock: Keine falschen Versprechen

Neue Rakete

Inmitten des Krieges testete Russland am Mittwoch seine neue ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat (Nato-Codename: SS-X-30 Satan 2). Die mit Atomsprengköpfen bestückbare Rakete stärke massiv das nukleare Potenzial Russlands, teilte das Verteidigungsministerium mit. Keine Rakete auf der Welt könne Ziele in einer solchen Entfernung erreichen wie diese, hieß es. Die Sarmat hat eine Reichweite von 18.000 Kilometern. Damit könnte Russland sowohl über den Nord- als auch über den Südpol angreifen und Ziele weltweit erreichen.

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums hat Russland die USA vorab über den Raketentest informiert. Moskau habe die Vereinigten Staaten im Rahmen seiner Verpflichtungen aus dem atomaren Abrüstungsvertrag New Start „ordnungsgemäß davon in Kenntnis gesetzt, dass es einen ICBM-Test plant“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Mittwoch in Washington.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, dass es noch auf lange Zeit nichts auf der Welt geben werde, was der Rakete ebenbürtig sei. Das Waffensystem habe „beste taktisch-technische Eigenschaften und ist in der Lage, alle modernen Mittel der Raketenabwehr zu überwinden“, sagte der Kremlchef. „Das ist eine wirklich einzigartige Waffe, die das Kampfpotenzial unserer Streitkräfte stärken wird und verlässlich die Sicherheit Russlands schützt vor äußeren Bedrohungen.“

Mehr Handelsblatt-Artikel zum Krieg in der Ukraine

Die Rakete wurde am Mittwochnachmittag vom Kosmodrom Plessezk im Gebiet Archangelsk abgeschossen, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Die für den Test genutzten, nicht atomaren Sprengköpfe schlugen demnach auf dem Gelände Kura auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka ein.

Russland hatte seine Atomwaffen mit Beginn seines Krieges in der Ukraine vor acht Wochen in verstärkte Alarmbereitschaft versetzen lassen. Die Ankündigung wurde als Drohung mit dem Atomwaffenarsenal des Landes aufgefasst.

Mit der Rakete könnte Russland Ziele weltweit angreifen. (Foto: via REUTERS) Sarmat-Rakete

Mit Agenturmaterial

Mehr: Die aktuellen Entwicklungen verfolgen Sie in unserem Newsblog