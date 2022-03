Die Lage am Abend Putin: „Wir wissen was zu tun ist“ – Selenski verspricht Ukrainern „Freiheit“

Während der russische Präsident sich martialisch gibt, äußert sich China distanziert. Derweil verschärfen viele Staaten ihre Sanktionen gegen Russland – und das Leid der Ukrainer steigt.

Die Ukrainer verteidigen ihre Städte. (Foto: Bloomberg) Barrikade in Odessa

Düsseldorf Die Deutung dieses Krieges bleibt auch in der vierten Woche widersprüchlich. Am heutigen Freitag sendet vor allem die russische Seite Signale, die kaum klar zu deuten sind. Während Russlands Präsident Wladimir Putin einen martialischen Auftritt hinlegt, berichten seine Unterhändler von Fortschritten in den Gesprächen mit der Ukraine.

Am Mittag Putin hat der Bevölkerung seines Landes einen militärischen Erfolg in der Ukraine zugesichert. „Wir wissen, was wir zu tun haben, wie es zu tun ist und zu welchen Kosten“, sagte er in einer im Fernsehen ausgestrahlten Ansprache vor zehntausenden Zuhörern im Luschniki-Olympiastadion in Moskau. „Und wir werden all unsere Pläne absolut verwirklichen.“ Die Armee kämpfe „heldenhaft“.

Russlands Verhandlungsführer bei den Gesprächen mit Vertretern der Ukraine über ein Ende der Kämpfe, Wladimir Medinski, erklärte, in der Frage einer Neutralität und eines Verzichts der Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft habe man sich am meisten angenähert. Geredet werde über Nuancen bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine, sollte diese nicht Nato-Mitglied werden. Bei der von Russland geforderten Entmilitarisierung der Ukraine sei man auf halbem Weg.

Nach Angaben eines ukrainischen Unterhändlers hat sich Russland in den Gesprächen allerdings nicht bewegt. Russland habe seine Forderungen wiederholt, twittert Mychailo Podoljak. Er wirft der russische Seite vor, mit ihren Stellungnahmen in den Medien Spannungen zu schüren.

Zuvor hatte Kanzler Olaf Scholz Putin in einem Telefonat aufgefordert, sofort für einen Waffenstillstand zu sorgen. Chinas Präsident Xi Jinping erklärte im Gespräch mit seinem US-Kollegen Joe Biden chinesischen Staatsmedien zufolge, dass niemand Interesse an Konflikten wie in der Ukraine haben könne. Aus der Ukraine wurde aus etlichen Städten fortgesetzter russischer Beschuss gemeldet.

Selenski verspricht Ukrainern Freiheit

Putin sprach erneut von einer „militärischen Spezialoperation“ in dem Nachbarland. Der Westen und die Ukraine selbst sprechen dagegen von einem Angriffskrieg und einer Invasion. Über die genaue Zahl der getöteten Soldaten auf beiden Seiten gibt es bisher keine verlässlichen Angaben. Die UN sprechen von mindestens 816 getöteten und 1333 verletzten Zivilisten. Die tatsächlichen Zahlen dürften sehr viel höher liegen.

Die Fernsehübertragung von Putins Rede vor zehntausenden Zuschauern in einem Moskauer Stadion wurde kurzzeitig unterbrochen, wofür der Kreml eine technische Panne verantwortlich machte.

Aus mehreren Städten der Ukraine wurde am Freitag Raketenbeschuss gemeldet, auch auf einen Flughafen nahe der westukrainischen Großstadt Lwiw. Gleichzeitig griffen nach russischen Angaben prorussische Separatisten in der umzingelten südostukrainischen Stadt Mariupol an. Sie erhielten Unterstützung von russischen Truppen, meldete die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

Kiew, Mariupol, Donezk: Russische Angriffe hinterlassen Tod und Zerstörung

Die russische Armee berichtete, dass sie 90 Prozent des ostukrainischen Verwaltungsgebiets Luhansk unter Kontrolle gebracht habe. Die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk werden seit 2014 von Russland unterstützt und ausgerüstet. Nach Einschätzung der britischen Geheimdienste hat Moskau Probleme, seine Truppen mit Lebensmitteln oder Benzin zu versorgen, weil es keine Kontrolle über den Luftraum habe.

Kämpfe in unverminderter Härte (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Haus in Mariupol nach einem russischen Angriff

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski warf Russland vor, weiter humanitäre Korridore in die belagerte Stadt Mariupol zu blockieren. Dort gingen die Rettungsarbeiten an einem Theater weiter, das nach ukrainischer Darstellung von Russland angegriffen worden war. Bislang seien 130 Menschen aus den Trümmern gerettet worden, sagte Selenski. Russland bestreitet den Angriff.

Sowohl die Ukraine als auch Russland berichteten am 23. Kriegstag von militärischen Erfolgen. Nach Angaben aus Kiew halten die Streitkräfte weiter die wichtigsten Gebiete, in die Russlands Armee vorzudringen versucht. Die Truppen antworteten auf jeden Angriff russischer Einheiten, sagte Selenski in einer Videobotschaft. Selenskyj versprach seinen Landsleuten: „Ihr werdet frei sein.“

Westliche Diplomaten waren vor Putins Hinhaltetaktik

In den vergangenen Tagen hatte es Hoffnungen gegeben, dass Russland und die Ukraine bei direkten Gesprächen eine Waffenruhe aushandeln könnten. Westliche Diplomaten warnten allerdings davor, dass Putin möglicherweise nur Zeit erkaufen wolle, um die russischen Truppen in der Ukraine umzugruppieren.

Der Vormarsch der russischen Armee war seit der Invasion in das Nachbarland vor drei Wochen nach Einschätzung westlicher Militärbeobachter weit hinter den ursprünglichen Planungen Moskaus zurückgeblieben. „Russische Kräfte haben diese Woche minimale Fortschritte gemacht“, heißt es in einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums.

US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Jinping sprachen am Freitag über den Krieg in der Ukraine. „So etwas wie die Ukraine-Krise wollen wir nicht sehen“, wurde Xi in chinesischen Staatsmedien zitiert. Es war erwartet worden, dass Biden den chinesischen Präsidenten in dem Gespräch vor Hilfe für Russland warnen würde.

US-Außenminister Antony Blinken sagte in einem Interview, dass China die Verantwortung für alle Maßnahmen trage, die es zur Unterstützung der russischen Aggression ergreife. „Wir sind besorgt, dass China erwägt, Russland direkt mit militärischer Ausrüstung für den Einsatz in der Ukraine zu unterstützen“, fügte er hinzu. China hat solche Pläne bisher dementiert. Die USA ihrerseits hatten 800 Millionen Dollar neue Militärhilfe für die Ukraine beschlossen.

Washington ist auch besorgt darüber, dass China Russland helfen könnte, die von den westlichen Staaten verhängten Wirtschaftssanktionen zu umgehen.

Japan verhängte am Freitag weitere Sanktionen gegen 15 russische Einzelpersonen und neun Organisationen. Darunter soll auch der staatliche Waffenexporteur Rosoboronexport fallen. Australien weitete Sanktionen gegen das russische Finanzministerium und elf weitere Banken und Regierungsorganisationen aus. Die britische Medienaufsicht Ofcom entzog dem russischen Fernsehsender RT mit sofortiger Wirkung die Sendelizenz.

Drei Millionen Menschen ohne Zuhause (Foto: IMAGO/Pixsell) Flüchtende erreichen die Slowakei

Seit Beginn des russischen Einmarschs am 24. Februar haben sich nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes schon 3,3 Millionen Menschen in Sicherheit gebracht. In Deutschland kamen nach Angaben der Bundesregierung etwa 200 000 Kriegsflüchtlinge an. Die tatsächliche Zahl dürfte noch höher liegen. Erfasst werden nur Geflüchtete, die von der Bundespolizei angetroffen werden - etwa an der österreichisch-bayerischen Grenze, an Bahnhöfen oder in Zügen.

Bundesregierung erarbeitet neue Sicherheitspolitik

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs arbeitet die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP an einem neuen Sicherheitskonzept für Deutschland. Außenministerin Annalena Baerbock unterstrich die deutsche Bereitschaft zu einem stärkeren internationalen Engagement für Frieden und Sicherheit.

Nach einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin darf das Programm des russischen Staatsmediums RT vorerst nicht weiter verbreitet werden. Die Richter wiesen einen Eilantrag der RT DE Productions GmbH zurück. Über die eigentliche Klage ist noch nicht entschieden. Die deutschen Medienregulierter hatten Anfang Februar ein Sendeverbot erteilt, weil die Rundfunklizenz fehlte. Auch Großbritannien untersagte RT, sein Programm auszustrahlen.

Der Bundeswirtschaftsminister wird an diesem Wochenende nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Robert Habeck

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Freitag in der ARD: „Wir sollten alles, was wir tun können, tun, um Putins Macht zu reduzieren und am Ende auch zu zerstören.“ Der Grünen-Politiker sprach sich dennoch erneut gegen den sofortigen Stopp der Energieimporte aus Russland aus. „Wenn wir bei Öl und Gas ... sagen können, wir haben Lieferketten gesichert, dann können wir den nächsten Schritt gehen“, sagte er mit Blick auf die Bemühungen, Gaslieferungen aus anderen Quellen zu sichern.

Die Lieferausfälle im Zuge des Ukraine-Kriegs würden „heftig“ sein, auch weil die Ukraine etwa Getreide an Länder in Afrika nicht mehr werde liefern können, sagte Außenministerin Annalena Baerbock.

