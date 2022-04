Die Lage am Abend Russischer Befehlshaber konkretisiert Kriegspläne: Volle Kontrolle über Donbass und die Südukraine

Die Hoffnung auf eine Waffenruhe während der orthodoxen Osterfeiertage haben sich zerschlagen. Das russische Militär nennt erstmals konkrete Kriegsziele. Der Tag im Überblick.

Panzer im Süden von Mariupol. (Foto: Reuters) Konvoi

Kiew Acht Wochen nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die russische Armee ihre militärischen Ziele konkretisiert. Rustam Minnekajew, der amtierende Befehlshaber des zentralen Wehrbezirks, sagte am Freitag, dass Russland den kompletten Donbass und auch den Süden der Ukraine einnehmen wolle. Das berichtet die Agentur Interfax.

Minnekajew erklärte, dass es Russland um einen Landweg zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim und den Zugang zu Transnistrien gehe. In der von der Republik Moldau abtrünnigen Region Transnistrien sind russische Truppen stationiert. Minnekajew deutete an, dass auch in Transnistrien die Interessen der russischsprachigen Bevölkerung verteidigt werden sollen.

Die Ukraine könnte mit einer russischen Einnahme des Südens jeglichen Zugang zu den Weltmeeren verlieren. Bisher hatte sich niemand aus der russischen Militärführung so konkret zu den Zielen des Krieges geäußert.

Kremlsprecher Dmitri Peskow wollte eine Frage zur „Ausweitung der Operation“ nicht kommentieren. Er verwies an das Verteidigungsministerium, das zuvor erklärt hatte, sich auf den Osten der Ukraine zu konzentrieren. Dort sollen die Gebiete Luhansk und Donezk komplett der ukrainischen Kontrolle entrissen werden.

Die Ukraine bezeichnete die Pläne Russlands als Imperialismus. „Sie verbergen ihn nicht mehr“, erklärt das Verteidigungsministerium in Kiew auf Twitter. Russland habe „bestätigt, dass das Ziel seiner 'zweiten Phase' des Krieges nicht der Sieg über die mythischen Nazis ist, sondern schlicht die Besetzung der Ost- und Südukraine“.

Um die ganze Schwarzmeer-Küste einzunehmen, fehlen den russischen Truppen noch rund 300 Kilometer. 250 Kilometer haben sie bereits eingenommen, darunter das Gebiet Cherson. Von dort aus sind es noch etwa 120 Kilometer bis in die Millionenstadt Odessa, wo die russischen Truppen besonders harter ukrainischer Widerstand erwarten dürfte.

Satellitenfotos weisen auf Massengrab hin

In der Nähe der Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine deuten Satellitenbilder auf ein mögliches Massengrab hin. Der US-Satellitenfotodienst Maxar verbreitete Aufnahmen, die in dem Vorort Manhusch mehrere ausgehobene Grabstellen zeigen sollen.

Die Aufnahmen sollen mehrere ausgehobene Grabstellen zeigen. (Foto: AP) Luftbild

Der Stadtrat von Mariupol und Bürgermeister Wadym Bojtschenko sprechen davon, dass dort bis zu 9000 Menschen begraben sein sollen. Stadtrat und Bürgermeister sind selbst aber nicht mehr vor Ort. Die Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

Die Lage in Mariupol

Die Ukraine wirft russischen Truppen vor, Zivilisten am Verlassen des belagerten Stahlwerks in Mariupol zu hindern. „Die Russen fürchten, Azovstal zu stürmen, doch dabei lassen sie bewusst und zynisch keine Zivilisten heraus“, teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk im Nachrichtenkanal Telegram mit.

Das Stahlwerk ist weiter umkämpft. (Foto: dpa) Mariupol

Britische Geheimdienstexperten vermuten, dass russische Truppen bei einem Sturm auf das Stahlwerk hohe Verluste zu erwarten hätten. Das teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, eine Blockade um das Stahlwerk zu errichten, weise auf den Wunsch hin, den ukrainischen Widerstand in Mariupol in Schach zu halten und russische Streitkräfte für den Einsatz in anderen Teilen der östlichen Ukraine verfügbar zu machen, so die Mitteilung weiter.

Mariupol war kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges vor zwei Monaten eingekreist worden. Einzig in dem Azovstal-Werk harren noch mehrere Hundert ukrainische Soldaten aus. Bei ihnen sollen nach ukrainischen Angaben zudem noch etwa 1000 Zivilisten sein.

Keine Osterruhe in der Ukraine

Auch während der orthodoxen Osterfeiertage gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski hat Russland den Vorschlag einer Feuerpause über die Osterfeiertage abgelehnt. Dies zeige, was der christliche Glaube und einer der fröhlichsten und wichtigsten Feiertage den Führern Russlands gelte, sagte Selenski in seiner allabendlichen Videobotschaft in der Nacht zum Freitag.

1000 Leichen in Kiew gefunden

Seit dem Abzug russischer Truppen vor mehr als drei Wochen sind im Gebiet Kiew nach Polizeiangaben bereits mehr als 1000 Leichen gefunden worden. Das sagte der Polizeichef der Region um die Hauptstadt Kiew, Andrij Njebytow, im ukrainischen Fernsehen. Bei den Toten handele es sich um Zivilisten.

Nach dem russischen Abzug aus der Region hatten Funde von Hunderten teils in Massengräbern beigesetzten Leichen in Hostomel, Irpin, Butscha und Borodjanka nordwestlich der Hauptstadt international Entsetzen ausgelöst.

Der Vorort von Kiew ist im Rahmen der russischen Offensive stark umkämpft gewesen. (Foto: AP) Gräber in Irpin

Nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros häufen sich die Anzeichen für Kriegsverbrechen in der Ukraine. Die russischen Streitkräfte hätten wahllos bewohnte Gebiete beschossen und bombardiert und dabei Zivilisten getötet sowie Krankenhäuser, Schulen und andere zivile Infrastrukturen zerstört, berichtete das Büro der Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am Freitag in Genf.

Putin empfängt UN-Generalsekretär in Moskau

Am kommenden Dienstag wird Russlands Präsident Wladimir Putin UN-Generalsekretär António Guterres in Moskau empfangen. Guterres werde sich auch zu Gesprächen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag mit. Der UN-Chef hatte zuvor um ein Treffen mit Putin gebeten.

Guterres wird im Zuge verstärkter Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg nach Moskau reisen. „Er wird ein Arbeitstreffen und ein Mittagessen mit Außenminister Sergej Lawrow haben. Der Generalsekretär wird von Präsident Wladimir Putin empfangen“, sagte eine UN-Sprecherin in New York.

Zuvor hatte Guterres Briefe an die UN-Vertretungen Russlands und der Ukraine geschickt und darum gebeten, ihn in den Hauptstädten der Länder zu empfangen. Es müssten „dringende Schritte“ zur Herstellung von Frieden in der Ukraine herbeigeführt werden. Der UN-Chef hatte zuletzt mehrfach eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg gefordert.

Nach dem Aufenthalt in Moskau scheint es derzeit gut möglich, dass Guterres nach Kiew weiterreist: „Wir sind in Kontakt mit der Regierung der Ukraine bezüglich der Vorbereitungen für mögliche Besuche“, hieß es dazu von den UN.

Scholz warnt, Baerbock macht Zusagen

In Deutschland hält am Freitag die Debatte um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begründete seine zögerliche Haltung zu diesem Thema in einem Interview mit dem „Spiegel“. „Es darf keinen Atomkrieg geben“, sagte er. „Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt.“

>> Lesen Sie dazu: Olaf Scholz im Interview – Es wird keinen russischen Diktat-Frieden geben

Außenministerin Annalena Baerbock hält sich in Litauens Hauptstadt Vilnius auf. Dort versprach sie den baltischen Staaten eine stärkere Beteiligung Deutschlands an der Verteidigung der Nato-Ostflanke. „Wenn die Nato entscheidet, dass die Präsenz der Nato auf Brigadenstärke erhöht werden soll, dann werden wir als Bundesrepublik Deutschland dafür einen substanziellen Beitrag leisten“, sagte die Grünen-Politikerin. „Ich habe hier verstanden, dass das nötig ist. Und dann wird Deutschland dort vorangehen.“

Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in Litauen. (Foto: dpa) Rukla

Baerbock betonte, nachdem man immer wieder versucht habe, gemeinsame Sicherheit in Europa mit Russland als Partner zu erreichen, zwinge der russische Präsident Wladimir Putin die Nato nun zu einem neuen Kurs. „Es geht heute in erster Linie um Sicherheit vor Russland“.

Fast 370.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland

Die Zahl der in Deutschland ankommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine steigt weiter an. Wie das Bundesinnenministerium am Freitag bei Twitter mitteilte, hat die Bundespolizei seit Kriegsbeginn am 24. Februar 369.381 Flüchtlinge gezählt. Dabei handele es sich hauptsächlich um Frauen, Kinder und alte Menschen.

Polens Grenzschutz hat unterdessen erneut mehr Einreisen in die Ukraine als Ausreisen aus dem östlichen Nachbarland gezählt. Am Donnerstag hätten 23.600 Menschen Polen Richtung Ukraine verlassen. Dagegen kamen im selben Zeitraum aus der Ukraine 19.300 Menschen nach Polen – elf Prozent weniger als am Vortag.

