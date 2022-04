Die Lage am Abend Untergang der „Moskwa“ für Russland ein schwerer Schlag

Russland bombardiert Mariupol mit Überschallbombern. Derweil schränkt der Kreml die Medienfreiheit im Land weiter ein. Der Tag im Überblick.

Russischer Raketenkreuzer „Moskwa“ schwer beschädigt

Berlin Rund zwei Wochen nach dem Abzug aus dem Großraum Kiew will Russland die ukrainische Hauptstadt verstärkt mit Raketen angreifen. Das kündigte das Moskauer Verteidigungsministerium am Freitag an, nachdem schon in der Nacht zuvor militärische Gebäude bei Kiew mit Marschflugkörpern beschossen worden seien.

In der belagerten Stadt Mariupol gingen laut der Ukraine die Kämpfe um das Stahlwerk Iljitsch weiter, während Russland die vollständige Einnahme des strategisch wichtigen Werksgeländes gemeldete.

In den Reihen der Berliner Regierungskoalition wuchs der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz, in der Debatte um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine eine Entscheidung zu fällen. Scholz will unterdessen laut Insidern zwei Milliarden Euro für Militärhilfen bereitstellen.

In Kiew waren am Freitag so starke Explosionen zu hören, wie kaum seit dem Rückzug russischer Truppen aus der Region. Die nächtliche Attacke auf Kiew und bevorstehende weitere Angriffe dort begründete das russische Verteidigungsministerium mit Vergeltung für angebliche ukrainische Angriffe auf russisches Staatsgebiet.

Die ersten Angriffe in der Nacht zu Freitag galten aber einer Fabrik, aus der auch Anti-Schiffs-Raketen kommen. Deshalb gingen Beobachter von einer Vergeltungsaktion für den Verlust des Schwarzmeer-Flaggschiffs „Moskwa“ aus.

Zur militärischen Lage: Untergang der Moskwa gilt als schwerer Rückschlag

Russland weist allerdings die Darstellung der Regierung in Kiew zurück, die „Moskwa“ sei von ukrainischen Raketen getroffen worden. Vielmehr habe ein Feuer eine Munitionsexplosion ausgelöst. Die „Moskwa“ sei bei schwerem Seegang gesunken, als sie zu einem Hafen geschleppt worden sei.

Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht immer unabhängig überprüfen. Russland spricht bei seinem Vorgehen in der Ukraine nicht von Krieg, sondern von einem Sondereinsatz, um die Ukraine zu entmilitarisieren und entnazifizieren.

Der Untergang der „Moskwa“ gilt als einer der schwersten Rückschläge, die Russland bisher hinnehmen musste. Seit rund 40 Jahren ist kein Kriegsschiff vergleichbarer Größe mehr während laufender Kampfhandlungen untergegangen. Zuletzt sank 1982 im Falkland-Krieg die von britischen Torpedos getroffene argentinische „General Belgrano“.

Foto vom November 2021. Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte ist untergegangen. (Foto: Reuters) Raketenkreuzer „Moskwa“

Russland soll im Krieg gegen die Ukraine nach Angaben der ukrainischen Regierung auch Überschallbomber im Einsatz haben. Aus Langstreckenbombern des Typs Tu-22M3 seien Bomben auf die besonders umkämpfte Hafenstadt Mariupol abgeworfen worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Olexander Motusjanyk, am Freitag in Kiew.

Russland bombardiert Mariupol mit Überschallbombern

Motusjanyk betonte, dass Mariupol von russischen Truppen nicht vollständig eingenommen worden sei. Es gebe heftige Kämpfe, unter anderem im Hafengebiet und um das Stahlwerk „Iljitsch“. Russland behauptet seit Tagen, den Hafen komplett zu kontrollieren. Nach Angaben aus Moskau haben die russischen Truppen inzwischen auch das Stahlwerk unter Kontrolle.

Nach dem Rückzug aus der Region Kiew konzentriert sich Russland nach eigenen Angaben darauf, die Region Donbass im Osten der Ukraine unter ihre Kontrolle zu bringen. Zunächst soll Mariupol im Südosten eingenommen werden. Nach sieben Wochen Bombardement und Belagerung liegt die Hafenstadt weitgehend in Trümmern. Tausende Zivilisten wurden getötet, Zehntausende sind eingeschlossen.

Die ukrainischen Truppen versuchten, den Belagerungsring zu sprengen , sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kiew. Die Lage sei schwierig. „Die russische Armee ruft kontinuierlich zusätzliche Einheiten zur Erstürmung der Stadt herbei.“ Russland habe zudem zum ersten Mal Langstreckenbomber zum Angriff auf Mariupol eingesetzt.

Ansonsten konzentriere sich Russland darauf, neben der seit Wochen belagerten Hafenstadt auch die Orte Rubischne und Popasna einzunehmen. Hier seien russische Truppen aber zurückgedrängt worden.

Streit um Waffenlieferungen in die Ukraine

Russland verlangte einem Zeitungsbericht zufolge ein Ende von Waffenlieferungen an die Ukraine. „Wir fordern die USA und ihre Verbündeten auf, die unverantwortliche Militarisierung der Ukraine zu unterlassen, die unvorhersehbare Konsequenzen für die regionale und internationale Sicherheit impliziert“, hieß es laut der „Washington Post“ in einer diplomatischen Note an die Vereinigten Staaten.

Deutschland will dagegen seine Militärhilfen für die Ukraine aufstocken. Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen erfuhr, ist ein Großteil der von Scholz bewilligten zusätzlichen zwei Milliarden Euro für die Ukraine vorgesehen. Das Geld solle für neues Militär-Gerät ausgegeben werden, hieß es.

Vizekanzler Robert Habeck drang auf eine Ausweitung der Waffenlieferungen. „Es müssen mehr Waffen kommen“, sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht. Die Ukraine dürfe nicht verlieren, Putin nicht gewinnen.

In der Debatte um schwere Waffen drangen Politiker der FDP und der Grünen auf Tempo: "Wir sollten jetzt zügig die nötigen Entscheidungen treffen, statt uns in einer Diskussion über den Unterschied zwischen Offensiv- und Defensivwaffen zu verlieren", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, der „Welt am Sonntag“.

In derselben Zeitung ging der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, Scholz direkt an: „Deutschland muss mehr Führung übernehmen, aber das geschieht nicht. Der Grund ist, dass der Kanzler nicht führt.“ Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erhob in der "FAZ" schwere Vorwürfe gegen Scholz. Durch sein Verhalten in der Ukraine-Politik gefährde der SPD-Politiker den Zusammenhalt der gesamten Staatengemeinschaft gegenüber Russland.

Russland schränkt Medienfreiheit weiter ein

Einem Medienbericht zufolge droht ein russisches Gericht derweil Google und Wikimedia im Zusammenhang mit der Darstellung des Krieges mit einer Geldstrafe. Der US-Konzern und der Besitzer von Wikipedia hätten falsche Informationen über den Sondereinsatz in der Ukraine nicht gelöscht, meldet die Nachrichtenagentur Interfax. Google drohe eine Strafe von bis zu zwölf Millionen Rubel (knapp 133.400 Euro), Wikipedia von bis zu acht Millionen Rubel.

Zudem haben die russischen Behörden den Zugang zu weiteren Medien unterbunden. Wie die Zeitung „The Moscow Times“ mitteilt, wird die russischsprachige Website des Blatts blockiert. Russische Internetdienstleister reagierten laut der Zeitung auf eine Anordnung der zuständigen Aufsichtsbehörde, die für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen war.

Robert Habeck: „Es müssen mehr Waffen kommen“ (Foto: dpa) Wirtschaftsminister

Der englischsprachigen Seite der „Moscow Times“ zufolge ist der Grund für die Blockade ein Artikel über die angebliche Weigerung russischer Bereitschaftspolizisten, in der Ukraine zu kämpfen.

Die Behörden hätten den Artikel als falsch eingestuft, so die Zeitung, die seit dem Zerfall der Sowjetunion über Russland berichtet. Unterdessen wird auch der Zugang zur Website des Senders Radio France International blockiert, wie aus Aufzeichnungen der Kommunikationsaufsicht Roskomnadsor hervorgeht. Details werden zunächst nicht bekannt.

Russland weist 18 Diplomaten aus

Als Reaktion auf die Ausweisung von russischen Diplomaten bei der Europäischen Union weist Russland seinerseits 18 Diplomaten der EU-Vertretung in Moskau aus. Dies teilte das Außenministerium am Freitag in Moskau mit. Zugleich warf es der EU eine „konsequente Zerstörung der über Jahrzehnte geschaffenen Architektur des bilateralen Dialogs und der Zusammenarbeit“ vor.

Mit Blick auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte Brüssel Anfang April 19 Beamte der russischen Vertretung bei der Europäischen Union zu unerwünschten Personen erklärt. Begründet wurde dies damit, dass sie Tätigkeiten ausübten, die ihrem diplomatischen Status widersprächen. Auch zahlreiche EU-Mitgliedsstaaten – darunter Deutschland – wiesen in den vergangenen Wochen russische Diplomaten aus, die in den verschiedenen Hauptstädten beschäftigt waren.



