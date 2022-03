Die Lage am Mittag Kreml warnt vor Nato-Einsatz in der Ukraine – der Westen bereitet neue Sanktionen vor

Russland sieht bei der Entsendung von Nato-Truppen die Gefahr einer Konfrontation. Indes reist US-Präsident Biden mit einem neuen Sanktionspaket im Gepäck nach Europa.

Auch die Evakuierung der belagerten Hafenstadt Mariupol soll fortgesetzt werden. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Mariupol

Frankfurt Das russische Präsidialamt warnt vor einer Entsendung von Nato-Einheiten in die Ukraine. „Jede mögliche Konfrontation zwischen unseren Truppen und Nato-Kräften könnte klare Konsequenzen haben, die schwer zu korrigieren sind“, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Polens Idee sei waghalsig und extrem gefährlich.

Die Regierung in Warschau hat die Entsendung von Truppen der Nato ins Gespräch gebracht, die in der Ukraine als Puffer zwischen den kriegführenden Parteien dienen sollten und in der Lage wären, sich selbst zu verteidigen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow warnte den Westen ebenfalls davor, Einheiten mit einem solchen Auftrag in die Ukraine zu schicken. Das könnte zu einer direkten Konfrontation seines Landes mit der Nato führen.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach sich gegen die Entsendung von Nato-Truppen aus. Den Forderungen würde Deutschland nicht nachgeben, sagte Scholz am Mittwoch bei einer Generaldebatte im Bundestag. Es müsse dabei bleiben, dass eine direkte militärische Konfrontation des westlichen Verteidigungsbündnisses und Russland vermeidet wird.

Lawrow wird am Donnerstag mit dem Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Peter Maurer, in Moskau zusammenkommen. Wie Lawrows Ministerium mitteilt, soll es bei dem Gespräch um „Kernaufgaben des IKRK im Bereich der humanitären Hilfe“ gehen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

An diesem Mittwoch wird US-Präsident Joe Biden in Europa erwartet, wo er am Donnerstag in Brüssel an einem Nato- und einem G7-Gipfel teilnehmen wird. Dabei wird es auch um weitere Sanktionen gegen Russland gehen.

Neue Sanktionen gegen Russland erwartet

Nach Angaben aus US-Regierungskreisen plant Washington weitere Strafmaßnahmen gegen Mitglieder des russischen Parlaments. Es wird erwartet, dass die US-Regierung neue Sanktionen am Donnerstag bekanntgeben wird.

Biden hatte sich bereits am Montag mit den Regierungschefs Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens über das weitere Vorgehen abgestimmt. (Foto: AP) Joe Biden

Biden hatte sich bereits am Montag mit den Regierungschefs Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens über das weitere Vorgehen abgestimmt. Dabei ging es auch um die Warnung, dass Russland in der Ukraine chemische und biologische Waffen einsetzen könnte.

Auch die EU arbeitet an weiteren Sanktionen. Kanzler Scholz hatte am Dienstagabend deutlich gemacht, dass Deutschland und weitere EU-Staaten dabei gegen einen sofortigen Stopp der Kohle-, Gas- und Öl-Lieferungen aus Russland sind. Sollte es doch zu einem Energieboykott kommen, seien hunderttausende Arbeitsplätze in Gefahr, warnte der Kanzler in einem Interview mit der Wochenzeitung „Zeit“.

Russlands Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak warnt vor einem Zusammenbruch der weltweiten Öl- und Gasmärkte, sollte es auch im Energiebereich zu umfangreichen Sanktionen gegen Russland kommen. Der Anstieg der Energiepreise sei in einem solchen Fall nicht vorhersehbar. Das Aus für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 nach Deutschland sei absurd und führe zu einer höheren Inflation.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach sich gegen die Entsendung von Nato-Friedenstruppen aus. (Foto: Reuters) Olaf Scholz

Zurückhaltende Reaktionen gab es auf einen polnischen Vorschlag, Russland aus der G20-Gruppe der wichtigsten Industrienationen auszuschließen. Scholz sagte, dass die Suche nach einer Waffenruhe Vorrang habe. In G20-Kreisen wird zudem mit einem Veto wichtiger Mitglieder wie China oder Indien gegen einen Ausschluss gerechnet.

Putin plant an G20-Gipfel teilzunehmen

Polen selbst gehört zudem nicht der G20-Gruppe an. Nach Angaben der russischen Botschaft in Jakarta plant Putin, später in diesem Jahr am G20-Gipfel teilzunehmen. Indonesien hat in diesem Jahr den Vorsitz der Staatengruppe. Bei der Welthandelsorganisation (WTO) hieß es, zahlreiche Delegationen weigerten sich derzeit, mit der russischen Delegation zusammenzuarbeiten.

Zum außerordentlichen Nato-Gipfel am Donnerstag will sich auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski per Video zuschalten. Das Treffen findet genau vier Wochen nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine statt.

Bei dem Gipfel sollen der Einmarsch Russlands in die Ukraine, die Unterstützung der Nato-Staaten für die Ukraine und die weitere Stärkung der Abschreckung und Verteidigung gegen Russland diskutiert werden.

Zum Kampf gegen die russischen Truppen fordert die Ukraine weitere Waffenlieferungen. Eine moderne Flugabwehr sowie Marschflugkörper und Granaten seien notwendig, twitterte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak. Dies gelte vor allem für den Fall, dass es weiterhin keine Flugverbotszone über der Ukraine gebe. Die Nato lehnt dies ab, weil sie befürchtet, damit in einen direkten Konflikt mit Russland zu geraten.

Selenski sieht kleine Fortschritte

Selenski sieht ungeachtet der schweren Kämpfe kleine Fortschritte in den Verhandlungen mit der Regierung in Moskau. „Wir arbeiten weiterhin auf verschiedenen Ebenen, um Russland zu ermutigen, sich in Richtung Frieden zu bewegen“, sagte er in einer am frühen Mittwochmorgen gesendeten Ansprache.

Ukraine in der Offensive – Selenski sieht Fortschritte bei Verhandlungen

Unterdessen wurden aus verschiedenen Landesteilen Kämpfe gemeldet. Der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft zufolge wurden in dem Krieg bisher 121 Kinder getötet und 167 verletzt. Die Angaben beider Seiten über das Kriegsgeschehen lassen sich derzeit nicht überprüfen.

Die Ukraine und westliche Länder sprechen von einem Angriffskrieg und einer russischen Invasion im Nachbarland, die am 24. Februar begonnen hat. Russland bezeichnet sein Vorgehen in der Ukraine dagegen als Spezialoperation zur Zerstörung militärischer Stützpunkte sowie zur Demilitarisierung und „Entnazifizierung“ der Ukraine.

In dem Krieg sollen nach Angaben der Ukraine und aus westlichen Sicherheitskreisen bereits mehrere Zehntausende Menschen gestorben sein. Die UN sprechen mittlerweile von 3,5 Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine.

Präsident Selenski pochte weiter auf Verhandlungen mit Russland. Vertreter seines Landes würden praktisch jeden Tag mit der russischen Seite verhandeln. „Es ist sehr schwierig, manchmal konfrontativ.“ Trotzdem zeigte er sich zuversichtlich: „Schritt für Schritt kommen wir voran.“ Allerdings gehen beide Seiten davon aus, dass eine Einigung in weiter Ferne liegt.

Fluchtkorridore für Zivilisten

Für die Rettung der Zivilbevölkerung aus umkämpften Städten und Dörfern in der Ukraine sind am Mittwoch nach Angaben aus Kiew insgesamt neun Fluchtkorridore vorgesehen. So soll die Evakuierung der belagerten Hafenstadt Mariupol fortgesetzt werden, wie Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk in einer Videobotschaft sagte.

Für die Fahrt in die südukrainische Großstadt Saporischschja stünden rund zwei Dutzend Busse bereit. Nach russischen Angaben halten sich in Mariupol am Asowschen Meer noch 100.000 bis 150. 000 Menschen auf. Dort herrschen katastrophale Bedingungen, es gibt kaum Essen, Wasser und Strom.

Die ukrainische Regierung hofft auf neue Fluchtkorridore für Zivilisten in den umkämpften Städten und Dörfern des Landes. (Foto: AP) Zerstörungen in der ukrainischen Stadt Mariupol

Das russische Militär hat derweil über Nacht nicht näher bezeichnete Militäranlagen im Umkreis der Stadt Riwne im Nordwesten der Ukraine mit Raketen beschossen. Dabei seien am Dienstag drei Raketen eingeschlagen, sagte der regionale Militärchef Vitali Kowalj der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian. Die Meldungen lassen sich nicht überprüfen.

„Während eines Alarms am Abend hat der Gegner dreimal auf ein Objekt der militärischen Infrastruktur geschossen“, hieß es. „Eine Kommission ist vor Ort, die Verluste werden festgestellt.“ Details nannte Kowalj nicht.

Mehr zum Ukrainekrieg:

Ukrainische Einheiten haben nach eigener Darstellung bei neuen Kämpfen um Charkiw im Osten des Landes einen Angriff russischer Truppen abgewehrt. Dabei seien am Dienstagabend von russischer Seite auch Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 eingesetzt worden, wurde der regionale Befehlshaber Oleg Sinegubow von der „Ukrajinska Prawda“ zitiert. „Unsere Truppen halten ihr Stellungen.“

Schwierig sei die Lage im belagerten, rund 100 Kilometer entfernten Isjum. Zu der Stadt gebe es keine Verbindung mehr. Alle Bemühungen um einen humanitären Korridor seien bisher von russischer Seite abgelehnt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

USA: Ukraine in der Offensive

Dem US-Militär liegen nach eigenen Angaben Hinweise auf ukrainische Offensiven vor. Dies sei insbesondere im Süden des Landes der Fall, teilt das Verteidigungsministerium mit. Nicht bestätigen könne man Berichte, dass die ukrainischen Kräfte einen Vorort der Hauptstadt Kiew von russischen Truppen zurückerobert hätten..

Dagegen sagte Kremlsprecher Peskow, der russische Militäreinsatz in der Ukraine verlaufe „streng nach Plan“. Der Verlauf des Einsatzes entspreche den im Vorhinein festgelegten Zielen, sagte Peskow am Dienstag auf Englisch in einem Interview mit dem TV-Sender CNN. „Es ist ein erheblicher Einsatz mit erheblichen Zielen“, sagte er.

Auf die Frage, was Präsident Putin in der Ukraine bislang erreicht habe, sagte Peskow, das die Ziele „noch nicht“ erreicht seien. Als Ziele nannte er unter anderem das Dezimieren des ukrainischen Militärs sowie die Einsicht Kiews, dass die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim nun ein „unverrückbarer Teil Russlands“ sei. Zudem müsse die Ukraine anerkennen, dass die Separatistenregionen im Osten nun „unabhängige Staaten“ seien.

Humanitäre Situation

Die Bundespolizei hat nach Angaben des Innenministeriums mittlerweile 238.932 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert. Etwa 95 Prozent davon seien ukrainische Staatsangehörige, sagt ein Sprecher.

„Wir sind viel besser aufgestellt als wir es bei früheren Fluchtbewegungen waren.“, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Dennoch fordert sie die Solidarität der EU-Länder bei der Aufnahme der Flüchtlinge ein. (Foto: IMAGO/Reichwein) Flüchtende am Hauptbahnhof in Warschau

Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordert die Solidarität der EU-Länder bei der Aufnahme der Flüchtlinge ein. „Es hat nun absolute Priorität, für eine faire Verteilung in der gesamten EU zu sorgen“, sagt die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die Vereinbarungen zur gemeinsamen Aufnahme müssten jetzt auch alle gemeinsam umsetzen. Sie wies Kritik aus den Bundesländern an der Bundesregierung bei zurück: „Seit dem ersten Tag des Krieges koordinieren wir die Aufnahme und Versorgung der Geflüchteten sehr eng mit den Ländern.“ Sie betont: „Wir sind viel besser aufgestellt als wir es bei früheren Fluchtbewegungen waren.“

Mit Agenturmaterial

Mehr: Die Folgen von über 20 Jahren unkontrollierter Macht