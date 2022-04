Die Lage am Mittag Lage am Stahlwerk Asowstal in Mariupol spitzt sich dramatisch zu – Russland stellt erneut Ultimatum

Die Lage der Zivilisten und Soldaten im Stahlwerk Asowstal spitzt sich zu. Russland stellt ihnen ein neues Ultimatum. Lehnen sie ab, droht ihnen die „Vernichtung“.

Das Werk steht unter Artilleriebeschuss und wird auch von Bodentruppen attackiert. (Foto: via REUTERS) Rauch steigt über dem Stahlwerk Asowstal auf

Düsseldorf Nach ukrainischen Angaben hat die von Russland angekündigte Offensive in der Ostukraine begonnen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow bestätigte am Dienstagmittag in einem Interview mit dem Fernsehsender India Today, dass eine neue Phase des Einsatzes in der Ukraine begonnen habe.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sagte in einer Video-Ansprache am Montagabend, dass „die Schlacht von Donbass“ begonnen habe. Stabschef Andrij Jermak sprach von einer „zweiten Phase des Krieges“. Russland hatte in den vergangenen Tagen seine Streitkräfte im Osten der Ukraine mit Truppen aufgestockt, die es aus dem Norden der Ukraine und dem benachbarten Belarus abgezogen hatte.

Die russischen Luftstreitkräfte haben nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums seit Montag 60 militärische Objekte der Ukraine bombardiert. Darunter seien zwei ukrainische Lager für „Totschka-U“-Raketen südöstlich der umkämpften Stadt Charkiw gewesen, sagte Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag in Moskau.

Südwestlich von Charkiw sei ein ukrainisches Kampfflugzeug vom Typ MIG-29 abgeschossen worden. Mit Artillerie seien im Laufe der Nacht insgesamt 1260 Militärobjekte in der Ukraine beschossen worden. Von unabhängiger Seite ließen sich die Angaben zunächst nicht überprüfen.

In der Nacht seien ukrainische Stellungen im Donbass und der Region Charkiw aus der Luft mit Präzisionsraketen angegriffen worden, hieß es weiter. Dabei wurden nach russischen Angaben auch Truppenansammlungen und Militärgerät der ukrainischen Streitkräfte nahe den Ortschaften Barwinkowe, Slowjansk und Popasna beschossen.

Mariupol droht in russische Hände zu fallen

Die seit Wochen schwer umkämpfte ukrainische Hafenstadt Mariupol droht derweil vollständig in die Hände Russlands zu fallen. Nach Angaben prorussischer Separatisten soll die Erstürmung des Stahlwerks Asowstal begonnen haben.

Das Stahlwerk befindet sich im Südosten der Stadt. (Foto: AP) Karte der Nachrichtenagentur AP von Mariupol mit einem Überblick über die Zerstörung der Stadt (rot)

Dort sollen sich nach russischen Angaben rund 2500 Kämpfer verschanzt haben, darunter 400 ausländische Söldner. Ukrainischen Medien zufolge sollen in dem Werk noch rund 1000 Zivilisten ausharren, unter ihnen auch Frauen und Kinder.

Zum Sturm auf das Stahlwerk sagte der prorussische Separatistenvertreter Eduard Bassurin am Dienstag Staatsmedien in Moskau, es seien spezielle Truppen zusammengestellt worden, die mit ihrer Arbeit begonnen hätten. Russische Luftwaffe und Artillerie unterstützen sie. Alle Stadtteile in Mariupol seien bereits eingenommen.

Selenski: „Schlacht um Donbass hat begonnen“

Russland soll den im Werk eingeschlossenen ukrainischen Kämpfern am Dienstag ein weiteres Ultimatum gestellt haben. Sie hätten mit Beginn 12.00 Uhr (11.00 Uhr MESZ) die Gelegenheit, die Gefechte einzustellen und ihre Waffen niederzulegen, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag in Moskau mit. Dann werde ihr Leben gerettet, hieß es.

Ultimatum für Soldaten in Stahlwerk gilt bis 16 Uhr

Die Ukraine hat bereits den dritten Tag in Folge keine Zustimmung Russlands zur Einrichtung humanitärer Korridore zur Evakuierung von in Städten eingeschlossenen Zivilisten erreicht, erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk. „Heute, am 19. April, gibt es leider keine humanitären Korridore“, schreibt sie auf Facebook.

Die russischen Truppen wollen die Entscheidung in den Kämpfen um die Hafenstadt erzwingen. (Foto: AP) Russische Verbände bei Mariupol

Ukrainische Vertreter kritisierten, dass Russland Bitten ausgeschlagen habe, dort einen humanitären Korridor einzurichten, damit sich Zivilisten, die in dem Stahlwerk Zuflucht gesucht hatten, in Sicherheit bringen können. Das russische Verteidigungsministerium wies Berichte zurück, dass es dort Frauen, Kinder und andere Zivilisten gebe.

Die Regierung in Kiew wurde aufgerufen, „Vernunft walten zu lassen und den Kämpfern entsprechende Anweisungen zu geben, diese sinnlose Konfrontation zu beenden“. Wenn der Befehl aus Kiew ausbleibe, sollten die Soldaten und Söldner von sich aus aufgeben. Wie andere Kämpfer in Mariupol, die aufgegeben hätten, sollten sie sich in russische Gefangenschaft begeben, hieß es.

Demnach sollte von 13.00 Uhr (12.00 Uhr MESZ) an eine Standleitung für die Kommunikation zwischen der russischen und ukrainischen Seite eingerichtet werden. Danach sollte eine Feuerpause von beiden Seiten in Kraft treten. Dazu sollten von ukrainischer Seite an dem Stahlwerk weiße Flaggen angebracht werden. Von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (13.00 Uhr bis 15.00 Uhr MESZ) hätten die Kämpfer und Söldner Zeit, das Werk ohne Waffen zu verlassen.

Am Wochenende will Russland den verschanzten Ukrainern bereits ein Ultimatum gestellt und versichert haben, dass die Kämpfer am Leben blieben, wenn sie die Waffen niederlegen und sich ergeben würden. Die ukrainischen Soldaten haben das jedoch abgelehnt und angekündigt, Widerstand zu leisten. Russland drohte ihnen zuvor mit der „Vernichtung“. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat für diesen Fall angedroht, die Verhandlungen mit Russland für ein Ende des Krieges aufzukündigen.

Mariupol gilt als strategisch wichtige Stadt. Es ist der letzte Zugang für die Ukraine zum Asowschen Meer. Die prorussischen Separatisten, die in den Gebieten Luhansk und Donezk Volksrepubliken ausgerufen haben, hoffen so auf einen dauerhaften Zugang zu den Weltmeeren.

Westen will über weiteres Vorgehen beraten

Angesichts der russischen Offensive in der Ostukraine will US-Präsident Joe Biden am Dienstag mit den westlichen Verbündeten über das weitere Vorgehen beraten. „Der Präsident wird ein Videogespräch mit Verbündeten und Partnern einberufen, um unsere fortgesetzte Unterstützung für die Ukraine und unsere Bemühungen, Russland zur Rechenschaft zu ziehen, im Rahmen unserer engen Koordination zu besprechen“, teilte das Präsidialamt in Washington mit.

In Deutschland geht damit die Debatte über eine schnelle Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine weiter, wie sie etwa FDP, Grüne und Union fordern. Die SPD und Kanzler Olaf Scholz zögern weiterhin.

Der US-Präsident hat angekündigt, mit den westlichen Verbündeten zu beraten. (Foto: AP) Joe Biden

Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai erwartet in den kommenden Tagen eine Entscheidung der Bundesregierung über die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine. „Aus meiner Sicht ist es notwendig, dass diese Entscheidung bald zustande kommt“, sagte Djir-Sarai im Deutschlandfunk. Es sei aber richtig, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine international abgestimmte Entscheidung anstrebe.

Die Bundesregierung hatte am Freitag zusätzlich zwei Milliarden Euro für Militärmaterial bereitgestellt. Mehr als eine Milliarde Euro sollen davon an die Ukraine gehen. Die USA hatten in den vergangenen Wochen Waffen im Wert von 800 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Die Union kritisierte aber, dass das Geld aus Deutschland nicht zu einer schnellen Lieferung von Waffen führe. Die Union kündigte an, notfalls einen Antrag im Bundestags einzubringen.

Mit Agenturmaterial von dpa und Reuters

