Die Lage am Mittag Nato schickt klare Warnungen an Putin – China soll sich dem Rest der Welt anschließen

Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt Moskau vor dem Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine. Der britische Premier Johnson will Russlands Goldreserven sperren.

München Klare Worte zur Lage in der Ukraine finden Vertreter von Nato, Europäischer Union und der G7 derzeit bei ihren Gipfeltreffen in Brüssel. Dabei warnte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu Beginn des Nato-Sondergipfels, dass Russland einen hohen Preis für den Angriff auf die Ukraine bezahlen müsse. Das Bündnis werde weiter an der Seite der Ukraine stehen. An dem Nato-Sondergipfel nimmt auch US-Präsident Joe Biden teil.

Bereits bei seinem Eintreffen sagte der Nato-Generalsekretär vor dem Hauptquartier es Verteidigungsbündnisses, dass ein russischer Chemiewaffeneinsatz in der Ukraine den Verlauf des Krieges verändern würde. Allerdings sagte er dabei nicht, ob die Nato in einem solchen Fall militärisch eingreifen würde.

Auf die Frage, ob ein Chemiewaffenangriff eine rote Linie für die Nato darstelle, sagte Stoltenberg: „Ich werde nicht über die Tatsache hinaus spekulieren, dass die Nato immer bereit ist, sich gegen jede Art von Angriff auf ein mit der Nato verbündetes Land zu verteidigen und darauf zu reagieren.“

Er fügte hinzu, „jeder Einsatz von Chemiewaffen würde die Natur des Konflikts fundamental verändern. Es wäre ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht und wird weitreichende und schwerwiegende Konsequenzen haben.“

Unter den Nato-Staaten gibt es Sorgen, dass Russland einen Vorwand für einen Chemiewaffeneinsatz in der Ukraine schaffen wolle. Es wurde erwartet, dass bei dem Gipfel beschlossen wird, Ausrüstung an die Ukraine zu liefern, die gegen chemische, biologische, radiologische und nukleare Bedrohungen eingesetzt werden kann. Erwartet wurde zudem Zustimmung für den Schritt, vier neue multinationale Kampfgruppen in Osteuropa zu schaffen, um Russland davon abzuhalten, ein Nato-Mitglied anzugreifen.

Warnung an China

An die Seite Chinas gewandt, fordert die Nato eine klare Positionierung gegen Russlands Angriff auf die Ukraine. „Wir fordern China auf, sich dem Rest der Welt anzuschließen und den russischen Einmarsch in die Ukraine klar zu verurteilen und keine politische Unterstützung zu leisten“, sagte Nato-Generalsekretär Stoltenberg am Donnerstagvormittag weiter. Dies schließe auch ein, keinerlei materielle Unterstützung für die Invasion in die Ukraine zu leisten.

Neuigkeiten gab es auch über den Nato-Generalsekretär selbst. Nach Informationen norwegischer Medien verlängert Jens Stoltenberg seine Amtszeit um ein Jahr. Das berichten der Sender TV2 und die Zeitung „Dagens Naeringsliv“. Stoltenbergs reguläre Amtszeit endet Ende September, er sollte danach Zentralbankchefs seines Landes werden. Hintergrund der Verlängerung, die formal die Nato-Staaten beschließen müssen, ist der russische Angriff auf die Ukraine.

Auch von Seiten der Europäischen Union, deren Staats- und Regierungschefs heute ebenfalls in Brüssel zusammenkommen, werden am Donnerstag intensive Verhandlungen erwartet. Dabei bereitet sich die EU-Kommission auf einen möglichen Lieferstopp von russischem Gas im kommenden Winter vor. „Wir überprüfen Szenarien für eine teilweise und volle Unterbrechung von Gasflüssen aus Russland nächsten Winter“, sagte der Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis am Donnerstag im EU-Parlament. Das solle EU-Ländern helfen, ihre Gas-Notfallpläne zu überarbeiten und ihre Anstrengungen besser zu koordinieren.

Es sei deutlich, dass im Bereich der Einkäufe und Lagerung von Gas sowie bei möglichen Versorgungsunterbrechungen mehr Koordination auf EU-Ebene nötig sei, sagte Dombrovskis. Der für Wirtschaft zuständige Kommissar stellte Abgeordneten neue Pläne vor, um angesichts des Kriegs in der Ukraine die Versorgungssicherheit und niedrigere Energiepreise in Europa zu sichern, da die EU von russischen Gas-Importen abhängig ist.

Am Mittwoch hatte die EU-Kommission unter anderem einen Gesetzesvorschlag für verpflichtende Gasreserven sowie Vorschläge für gemeinsame Gaseinkäufe vorgelegt. Diese sollen auch beim EU-Gipfel in Brüssel am Freitag Thema sein.

Scholz ruft zu Entschlossenheit auf

Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor Beginn des Nato-Gipfel die Entschlossenheit des Westens im Ukraine-Konflikt betont. „Genau vor einem Monat hat Präsident Putin seinen schrecklichen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen“, schrieb er auf Twitter.

Deutlich schärfere Worte als Scholz fand Großbritanniens Premierminister Boris Johnson. Er warf dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wörtlich „Barbarei“ vor. „Wladimir Putin hat schon die rote Linie hin zur Barbarei überschritten“, sagt Johnson bei seiner Ankunft zum Nato-Gipfel in Brüssel.

Johnson sprach sich zugleich für weitere Sanktionen gegen Russland aus. Zuvor brachte der britische Premierminister Zugangsbeschränkungen zu den russischen Goldreserven als weiteres Druckmittel ins Gespräch.

Es müsse geprüft werden, ob man zusätzlich zu Maßnahmen bei den Barmitteln auch den Zugriff auf die Goldreserven beschränken könne, sagt Johnson dem Radiosender LBC. „Je mehr Druck wir jetzt ausüben, vor allem über Dinge wie Gold, desto mehr können wir meiner Meinung nach den Krieg verkürzen.“ Vor dem Nato-Treffen in Brüssel sagt Johnson weiter, Russlands Präsident Putin sollte vor dem Internationalen Strafgerichtshof der Prozess gemacht werden.

Die Kämpfe in der Ukraine selbst gingen auch am Donnerstag unvermindert weiter. Die Ukraine konnte offenbar auch für Donnerstag keinen Fluchtkorridor aus dem Zentrum der belagerten Stadt Mariupol aushandeln.

Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk erklärt wie schon am Mittwoch, für die Bewohner von Mariupol stünden Transportmöglichkeiten in Berdjansk bereit. Die Stadt liegt rund 85 Kilometer westlich von Mariupol.

Gerade in Mariupol gilt die Lage für die Bevölkerung als besonders kritisch. Um Zivilisten aus anderen umkämpften Orten in Sicherheit zu bringen, seien sieben Fluchtkorridore vereinbart worden, sagt Wereschtschuk. Am Mittwoch waren es neun.

Die militärische Lage

Russische Truppen greifen nach Angaben des ukrainischen Militärs weiter zahlreiche Städte und Gebiete in dem Land an – sind allerdings bei der Hauptstadt Kiew am Vorrücken gehindert worden. Beim Kiewer Vorort Browary seien russische Truppen gestoppt worden, hieß es in dem in der Nacht zu Donnerstag auf Facebook veröffentlichten Bericht des ukrainischen Generalstabs. Es sei ihnen nicht gelungen, die ukrainischen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen, um den nordwestlichen Stadtrand von Kiew zu erreichen.

Dabei gibt es weiter Berichte über hohe Verluste auf russischer Seite. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste haben russische Truppen bei ihrem Angriffskrieg in der Ukraine massive Verluste erlitten und sehen sich zunehmend nach Verstärkung um. „Die russischen Streitkräfte haben während ihrer Invasion in die Ukraine mit ziemlicher Sicherheit Tausende Opfer erlitten“, hieß es in einem am Donnerstagmorgen auf Twitter veröffentlichten Update des Verteidigungsministeriums. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Daher versuche Moskau nun mutmaßlich, Reservisten, Wehrpflichtige und Söldner privater und ausländischer Militärunternehmen einzusetzen, um die „beträchtlichen Verluste“ auszugleichen. Welchen Einfluss diese Gruppen auf die Kampfstärke der russischen Streitkräfte in der Ukraine haben werden, sei noch unklar, hieß es unter Berufung auf den Wissensstand der Geheimdienste.

Schon vor Beginn des Krieges hatte London damit begonnen, in ungewöhnlich offener Art und Weise Geheimdienstinformationen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Seit mehreren Wochen veröffentlicht die Regierung nun tägliche Einschätzungen zum Verlauf des russischen Angriffskrieges.

Nach Einschätzung der Nato sind in der Ukraine bislang zwischen 7000 und 15 000 russische Soldaten getötet worden. Grundlage der Zahlen seien Angaben der Ukrainer, in Russland verbreitete Informationen sowie nachrichtendienstliche Erkenntnisse, hatte ein ranghoher Militär, der anonym bleiben wollte, am Mittwoch gesagt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Viele Menschen auf der Flucht

Mit der Fortdauer des Kriegs in der Ukraine steigt die Zahl der Menschen auf der Flucht weiter an. In Polen haben sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine rund 2,2 Millionen Menschen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Allein am Mittwoch waren es demnach rund 30.000 Menschen. Dies sei ein Rückgang um etwa 2,5 Prozent im Vergleich zum Vortag. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar etwa 296.000 Menschen die Grenze überquert.

Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Geflüchteten in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind. Die Ukraine - flächenmäßig das größte Land in Europa - hatte vor Beginn des russischen Angriffs mehr als 44 Millionen Einwohner. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Staatsgrenze.

In Deutschland hat die Bundespolizei die Ankunft von 238.932 Geflüchteten aus dem Krieg festgestellt. Die tatsächliche Zahl dürfte aber deutlich höher liegen – Ukrainer dürfen ohne Visum einreisen, und an den EU-Binnengrenzen gibt es keine regulären Grenzkontrollen.

Offen ist auch, wie die Flüchtlinge innerhalb der EU verteilt werden. Die EU-Kommission erteilte Forderungen zu verpflichtenden Quoten eine Absage. Deutschland gehört zu den Staaten, die auf eine Verteilung in der gesamten EU dringen.

Große Zustimmung zu humanitärer Hilfe

Währenddessen plädieren fast 80 Prozent der Menschen in Deutschland dafür, dass die Bundesrepublik im Ukraine-Krieg humanitäre Hilfe leisten soll. Das geht aus einer Allensbach-Umfrage im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hervor.

Vorrang hätten Lieferungen etwa von Trinkwasser, Arzneimitteln und Verbandsmaterial. Gut zwei Drittel (68 Prozent) sind dafür, dass Deutschland durch die Aufnahme von Geflüchteten Hilfe leisten soll und etwas weniger als zwei Drittel befürwortet Wirtschaftssanktionen.

Dagegen sind nur elf Prozent der Meinung, Deutschland solle auch mit Soldaten helfen. Eine Mehrheit von 51 Prozent der Befragten unterstützen, dass die Ukraine der EU beitritt, eine Nato-Mitgliedschaft befürworten nur 39 Prozent.

Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider. Die Demoskopen weisen darauf hin, dass die Umfragen eine Fehlerquote – zum Beispiel plus/minus drei Prozent – haben.

