Die Lage am Mittag Putin verbittet sich Einmischung – Auch Großbritannien wirft Russland Kriegsverbrechen vor

Der russische Präsident verschärft seine Vorwürfe gegen die Ukraine und den Westen – weiter ohne Belege. Derweil melden Russland und die Ukraine militärische Erfolge.

Der Krieg rückt gen Westen. (Foto: dpa) Rauchwolke über Lwiw

Düsseldorf Der Kontakt des Westens zum Kreml auf Spitzenebene bleibt bestehen. Allerdings lässt sich auch von Gesprächen am Freitag bisher nicht ableiten, ob es konkrete Fortschritte bei einer Beendigung des russischen Angriffs auf die Ukraine gibt. Stattdessen werden weitere Diskrepanzen deutlich. So hat der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Kremlangaben Kriegsverbrechen der ukrainischen Armee beklagt.

Beim Beschuss von Wohnvierteln in den Städten Donezk und Makijiwka habe es zahlreiche Todesopfer gegeben. „Diese Kriegsverbrechen wurden im Westen ignoriert“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Kreml. Das knapp einstündige Gespräch sei dem Krieg und den Bemühungen, diesen zu beenden, gewidmet gewesen, teilte die Bundesregierung in Berlin mit.

Kanzler Scholz habe „darauf gedrängt, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand, zu einer Verbesserung der humanitären Lage und zu Fortschritten bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts kommt“, hieß es. Bei dem Telefonat auf Initiative von Scholz habe Putin erklärt, dass auf russischer Seite alles getan werde, um zivile Opfer zu vermeiden, teilte der Kreml mit.

So sollten etwa Menschen über humanitäre Korridore aus den umkämpften Zonen gebracht werden. Allein am Donnerstag hätten 43.000 Menschen die ukrainische Hafenstadt Mariupol verlassen können, hieß es. Diese Vorhaben waren immer wieder gescheitert, das angreifende Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig des Beschusses der Fluchtrouten.

Putin habe Scholz auch über die Verhandlungen zwischen der ukrainischen und der russischen Seite zur Lösung des Konflikts informiert. Dabei beklagte der Kremlchef den Angaben zufolge, dass „die ukrainische Seite den Prozess durch immer neue unrealistische Vorschläge“ hinauszögere. Zuletzt hatte es Berichte über einen 15-Punkte-Plan für den Frieden gegeben. Dieser Plan scheint aber einseitig Forderungen des Kreml abzubilden.

Russland sei an einer Lösung interessiert unter den bisher genannten Bedingungen. So soll die Ukraine etwa künftig ihre Neutralität als Land erklären und die abtrünnigen Gebiete Luhansk und Donezk in der Ostukraine als unabhängig sowie die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands anerkennen.

Die Krim wurde genau vor acht Jahren, am 18. März 2014, aus Moskauer Sicht Teil Russlands. International ist das nicht anerkannt. Putin wollte noch am Freitag auch eine Rede zum Jahrestag halten, wie das Staatsfernsehen ankündigte. Unter Vorsitz Putins hat sich zudem am Mittag Russlands nationaler Sicherheitsrat mit der Lage in der Ukraine befasst.

Russland verbittet sich Einmischung von außen

„Bei dem Treffen wurde die aktuelle internationale Situation besprochen und der Meinungsaustausch über die laufende Spezial-Operation der russischen Streitkräfte in der Ukraine fortgesetzt“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Moskau nennt den Krieg gegen das Nachbarland eine „militärische Spezial-Operation“. Zudem habe Putin die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats über jüngste Telefonate informiert.

Russland verwahrt sich dabei gegen Einmischungen von außen. Es sei nicht am deutschen Bundeskanzler zu entscheiden, wer Russland führen sollte, erklärte Peskow. Das entscheide das russische Volk. Für diesen Freitag sei auch ein Telefongespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geplant.

Peskow kritisierte zudem neue Äußerungen von US-Präsident Joe Biden, der Putin angesichts des Kriegs gegen die Ukraine am Donnerstag als „mörderischen Diktator“ bezeichnet hatte. „Wir hören und sehen wirklich Äußerungen, die faktisch schon persönliche Beleidigungen gegen Präsident Putin sind“, sagte Peskow. Darüber hinaus wolle er die Aussagen Bidens aber nicht bewerten. Der US-Präsident hatte Putin zum Ärger Moskaus zuvor bereits als „Kriegsverbrecher“ bezeichnet.

Großbritannien schließt sich diesen Aussagen an. Verteidigungs-Staatssekretär James Heappey sagte am Freitag dem Sender Sky News: „Die Strafbarkeit für Kriegsverbrechen liegt eindeutig beim Anführer der russischen Regierung - dem Mann, der sich überhaupt dazu entschieden hat, all dies zu tun.“ Beweise deuteten auf schwere Straftaten hin. Als Beispiel nannte der konservative Politiker den Angriff auf das Theater der Hafenstadt Mariupol, wo Hunderte Zivilisten Schutz gesucht hatten.

„Die Russen setzen wahllos Artillerie und Raketen ein, um eine Stadt zu zerstören, die sie militärisch nicht einnehmen konnten“, sagte der Staatssekretär. „Das ist eine barbarische Taktik.“ Heappey kündigte an, auch Militärs strafrechtlich zu verfolgen. „Nicht nur Putin wird am Ende die Verantwortung für Kriegsverbrechen tragen.“ Niemand in der militärischen Befehlskette könne sich hinter der Linie verstecken, nur Befehlen zu folgen. „Das ist ein Schandfleck auf der russischen Nation.“

Die militärische Lage

Sowohl die Ukraine als auch Russland berichteten von militärischen Erfolgen. Die Truppen antworteten auf jeden Angriff russischer Einheiten, sagte Präsident Wolodmir Selenski in einer in der Nacht zu Freitag auf Telegram veröffentlichen Videobotschaft. Bei einem Angriff auf ein Kiewer Wohnviertel ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko ein Mensch gestorben, 19 wurden verletzt.

Der russische Präsident Wladimir Putin wirft der Ukraine Kriegsverbrechen vor. Nennt aber keine Beweise. (Foto: dpa) Wladimir Putin

Am Flughafen der westukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg) haben sich am Freitagmorgen heftige Explosionen ereignet. Dort seien mehrere russische Raketen eingeschlagen, teilte Bürgermeister Andrij Sadowij auf Telegram mit.

Der Flughafen selbst sei nicht getroffen, aber ein Flugzeugreparaturwerk zerstört worden. Es habe keine Opfer gegeben, so der Bürgermeister. Der Betrieb in dem Werk sei gestoppt worden. Sadowij rief die Einwohner auf, auf möglichen Luftalarm zu achten und keine Fotos von der Einschlagstelle zu verbreiten.

Die russische Armee berichtete, dass sie 90 Prozent des ostukrainischen Verwaltungsgebiets Luhansk unter Kontrolle gebracht habe. Die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk werden seit 2014 von Russland unterstützt und ausgerüstet. Das von ihnen kontrollierte Territorium umfasste vor dem russischen Angriff vom 24. Februar nur einen Teil der ukrainischen Verwaltungsgebiete Luhansk und Donezk. Die Separatisten beanspruchen diese größeren Gebiete - deren Eroberung ist eines der Kriegsziele Moskaus.

Mehrere Explosionen in Lwiw und Kiew am Freitagmorgen

Nach Einschätzung der britischen Geheimdienste hat Moskau Probleme, die eigenen Truppen in der Ukraine mit Lebensmitteln oder Benzin zu versorgen, weil Russland keine Kontrolle über den Luftraum habe und sich kaum über unbefestigtes Gelände bewege.

Aus den Trümmern des beschossenen Theaters in Mariupol sind nach ukrainischen Angaben bislang 130 Menschen gerettet worden. Die Suche nach Überlebenden gehe weiter, sagt die ukrainische Menschenrechtsbeauftragte, Ljudmyla Denissowa, im Fernsehen. Das Theater, in dem zahlreiche Zivilisten Schutz gesucht hatten, war am Mittwoch aus der Luft angegriffen worden.

Die Ukraine macht dafür russische Truppen verantwortlich, Russland bestreitet den Angriff. Denissowa sagt weiter, bislang seien aus den unter Beschuss stehenden Städten an der Frontlinie 173.500 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Auch die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer steht unter Beschuss und ist eingekesselt.

Weniger Geflüchtete in Richtung Polen

In Deutschland sind bislang mehr als 197.000 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Dies teilt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin mit. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt beim Besuch eines Ankunftszentrums in Berlin, sie arbeite „engstens mit den Ländern und Kommunen zusammen, um schnell für Entlastung und Verteilung zu sorgen“. Zugleich betont die SPD-Politikerin: „Die Versorgung, Unterbringung und Verteilung der Geflüchteten ist ein großer Kraftakt, den wir alle gemeinsam stemmen.“

Derweil ist das ein Bruchteil der Zahl an Menschen, die sich bisher vor dem Krieg nach Polen in Sicherheit gebracht haben. Mehr als zwei Millionen Menschen sind bislang ins Nachbarland geflohen. Es seien vor allem Frauen und Kinder, teilt der polnische Grenzschutz per Twitter mit. Die Zahl der täglichen Grenzübertritte aus der Ukraine nach Polen ist nach Angaben der UN-Flüchtlingsbehörde UNHCR gesunken. Allerdings könnten sie wieder steigen, wenn die Lage in Lwiw eskaliere.

Polen kündigte inzwischen an, seine Wirtschaft von Russland unabhängiger machen. Man werde versuchen, sie zu „entrussifizieren“, sagt Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Dazu sollten neue Pipelines gebaut werden. Morawiecki kündigt zudem Maßnahmen an, um dem Anstieg der Lebensmittelpreise zu begegnen. Bauern sollen für die höheren Düngerpreise entschädigt werden.

Die polnische Regierung will zudem formell einen Friedenseinsatz der Nato in der Ukraine beantragen. Eine entsprechende Vorlage werde beim nächsten Gipfel eingereicht, kündigt Ministerpräsident Mateusz Morawiecki an.

Japan hat neben dem Waffenlieferanten inzwischen über 90 russische Personen und Gruppen sanktioniert. (Foto: imago images/ITAR-TASS) Rosoboronexport

Telefonat zwischen den USA und China für heute geplant

US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping werden heute um 14 Uhr deutscher Zeit miteinander telefonieren, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. US-Außenminister Antony Blinken zufolge wollen die USA deutlich machen, dass China die Verantwortung für alle Maßnahmen trage, die es zur Unterstützung der russischen Aggression ergreife.

„Wir sind besorgt, dass China erwägt, Russland direkt mit militärischer Ausrüstung für den Einsatz in der Ukraine zu unterstützen“, so Blinken. China hat solche Pläne bisher dementiert. Washington ist auch besorgt darüber, dass China Russland dabei helfen könnte, die von den westlichen Staaten verhängten Wirtschaftssanktionen zu umgehen.Derweil laufen in Deutschland die Bemühungen, sich von Russland weiter unabhängig zu machen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck reist an diesem Wochenende nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Besuch ist Teil der Bemühungen, nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu verringern.

Der Bundeswirtschaftsminister wird an diesem Wochenende nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Robert Habeck

Katar ist einer der weltweit größten Exporteure von Flüssiggas (LNG). Der allergrößte Teil geht jedoch bisher nach Asien. Der Grünen-Politiker sagte, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe die Frage der Energiesicherheit auch in das Zentrum der internationalen Diskussion gerückt.

Habeck fliegt am Samstag zunächst nach Katar. In der Hauptstadt Doha wird er vom Emir, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, empfangen. Geplant sind daneben Gespräche mit Ministern. Am Sonntag geht es weiter in die Vereinigte Arabische Emirate. Dort will Habeck mit mehreren Ministern zusammenkommen. Er wird bei der Reise, die bis Montag dauert, nach Ministeriumsangaben von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet.

