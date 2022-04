Die Lage am Mittag Russische Truppen verstärken Angriffe im Osten – weitere Städte unter russischer Kontrolle

In Mariupol will Putin das Stahlwerk nun belagern statt stürmen. Deutschland beteiligt sich an der Lieferung schwerer Waffen – wenn auch indirekt.

Die Stadt wird nach Angaben ihres Bürgermeisters weiter bombardiert. (Foto: IMAGO/Agencia EFE) Zerstörtes Geschäft in Charkiv

Kiew Russische Truppen stoßen im Osten der Ukraine weiter vor. Charkiw liegt nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow unter schwerem Beschuss. „Gewaltige Explosionen, die Russische Föderation bombardiert wütend die Stadt“, sagte Terechow in einer Fernsehansprache.

Charkiw ist nach Kiew die zweitgrößte Stadt der Ukraine und liegt im Nordosten des Landes. Etwa eine Million Menschen seien weiterhin in Charkiw, sagt Terechow. Rund 30 Prozent der zu Friedenszeiten rund 1,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner seien in Sicherheit gebracht worden – vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen.

Die russischen Streitkräfte rücken nach britischen Angaben von ihren Aufmarschgebieten in der ostukrainischen Donbass-Region weiter in Richtung Kramatorsk vor. Die Stadt stehe weiterhin unter Raketenbeschuss, teilt das britische Verteidigungsministerium auf Basis eines Lageberichts des Militärgeheimdienstes mit. Das russische Militär versuche, die ukrainischen Luftabwehrfähigkeiten im Osten des Landes zu zerstören.

Bei der russischen Offensive gebe es aber wohl einen gewissen Zeitdruck. Russland sei wahrscheinlich bestrebt, vor den jährlichen Feierlichkeiten am 9. Mai zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland bedeutende Erfolge zu erzielen. „Dies könnte sich darauf auswirken, wie schnell und energisch sie versuchen, Einsätze im Vorfeld dieses Datums durchzuführen“, hieß es in dem Tweet.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das russische Militär selbst erklärte, dass es in der Nacht mit Raketen und Artillerie 1001 militärische Ziele der Ukraine getroffen habe. Darunter seien 162 Gefechtsposten, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zudem hätten russische Streitkräfte und von Russland unterstützte Separatisten die Stadt Kreminna in der Ost-Ukraine vollständig unter ihre Kontrolle gebracht.

Schon am Dienstag hatte der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, Olexij Danilow, in einem Radio-Interview berichtet, dass die Russen entlang der gesamten Front in den Gebieten Donezk, Luhansk und Charkiw angriffen. Zu diesem Zeitpunkt sprach er aber noch davon, dass es sich wahrscheinlich um „Probeangriffe“ handele. Einen Großoffensive stehe bald bevor.

Auch das US-Verteidigungsministerium erklärt, es sehe die jüngsten russischen Angriffe nur als Vorzeichen einer größeren Offensive Moskaus. Am Dienstag hatte auch das US-Verteidigungsministerium erklärt, es sehe die jüngsten russischen Angriffe nur als Vorzeichen einer größeren Offensive Moskaus.Der Großteil von Luhansk ist allerdings nach ukrainischen Angaben bereits unter russischer Kontrolle.

Putin sagt Sturm auf Stahlwerk in Mariupol ab

In der Hafenstadt Mariupol will Russland die letzte Bastion der ukrainischen Armee nun doch nicht erstürmen und setzt stattdessen auf eine Belagerung. „Ich halte die vorgeschlagene Erstürmung des Gewerbegebiets für nicht notwendig“, erklärte Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei einem Treffen mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu. „Ich befehle ihnen, diese abzusagen.“

Nach russischen Angaben haben sich noch rund 2000 Kämpfer in dem dortigen Stahlwerk verschanzt. Es sei nicht nötig, in die Katakomben unter dem Werk einzudringen, sagte Putin. „Riegeln sie das Gebiet ab, so dass keine Fliege durchkommt“, befahl er Schoigu. Laut dem Verteidigungsminister ist das übrige Mariupol inzwischen ganz unter russischer Kontrolle.

Es gab wieder es aus mehreren ukrainischen Städten Meldungen über russischen Beschuss. (Foto: AP) Zerstörtes Gebäude in der Ukraine

Die Großstadt Mariupol mit einst über 400.000 Einwohner ist seit Beginn des Krieges heftig umkämpft und seit Wochen von russischen Truppen eingeschlossen. Versuche, die Zivilisten zu evakuieren, scheiterten großteils. Laut Schoigu habe man aber mehr als 140.000 von ihnen ermöglicht, die Stadt zu verlassen. Von den ukrainischen Streitkräften rund um das Stahlwerk hätten sich fast 1500 Kämpfer bereits ergeben.

Den verbliebenen Kämpfern wurde bei Aufgabe eine respektvolle Behandlung zugesagt.

Ukrainische Behörden gehen davon aus, dass sich auch rund Tausend Zivilisten auf dem Gelände des Stahlwerks befinden, zudem mehrere Hundert verletzte Kämpfer. Mariupol am Asowschen Meer gilt als strategisch wichtig. Sie liegt zwischen den pro-russischen, selbst ernannten Volksrepubliken von Luhansk und Donezk und der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim.

Mehr Handelsblatt-Artikel zum Krieg in der Ukraine

Deutschland bereitet Ringtausch für Waffenlieferungen vor

Die Bundesregierung bereitet einen Ringtausch für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine vor. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Donnerstag soll dabei der Nato-Partner Slowenien eine größere Stückzahl seiner T-72-Kampfpanzer an die Ukraine abgeben und aus Deutschland dafür den Schützenpanzer Marder sowie den Radpanzer Fuchs erhalten.

Das noch aus der Sowjetzeit stammende Waffensystem T-72 wird vom ukrainischen Heer bereits eingesetzt und erfordert keine umfangreiche Zusatzausbildung. Nach Informationen der dpa aus Regierungskreisen hat Slowenien als Kompensation auch moderneres Gerät aus Deutschland angefordert, darunter den deutschen Kampfpanzer Leopard 2, den Radpanzer Boxer sowie den Schützenpanzer Puma, der in der Bundeswehr als Nachfolger des seit 50 Jahren genutzten Marder eingeführt wird.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bestätigte unterdessen am Donnerstag, dass Deutschland ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 ausbilden werde. „Weil wir das Knowhow haben, um daran auszubilden. Das ist eine Möglichkeit, um auch diesen Support zu leisten“, sagte Lambrecht in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv.

Nach früheren Berichten soll die Panzerhaubitze 2000 von den Niederlanden an die Ukraine geliefert werden. Deutschland könne dies nicht tun, da die „Bundeswehr nicht so ausgestattet“ sei, sagte Lambrecht und fügte hinzu: „Aber da, wo wir Ausbildung leisten können, werden wir das tun.“

Seit Kriegsbeginn hat das Land von Deutschland gut 2500 Luftabwehrraketen, 900 Panzerfäuste mit 3000 Schuss Munition, 100 Maschinengewehre und 15 Bunkerfäuste mit 50 Raketen erhalten. Zudem 100.000 Handgranaten, 2000 Minen, rund 5300 Sprengladungen sowie mehr als 16 Millionen Schuss Munition verschiedener Kaliber für Handfeuerwaffen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus ukrainischen Regierungskreisen. Nicht auf der Liste stehen schwere Waffen wie Panzer oder Artillerie.

Das wird am Donnerstag wichtig

US-Präsident Joe Biden will sich heute in einer Rede im Weißen Haus erneut zum Krieg in der Ukraine äußern. Dabei werde es voraussichtlich auch um die US-Bemühungen für eine weitere Unterstützung der Ukraine und Waffenlieferungen gehen, hieß es in Regierungskreisen. Die Ansprache ist für 15.45 Uhr (9.45 Uhr Ortszeit) geplant.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez und die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen trafen zudem zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew ein. Frederiksen sagte der Ukraine die Lieferung von mehr Waffen zu.

Derweil berät die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Estland mit der politischen Führung des Balten-Staates über Konsequenzen aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Selenski berichtet von massiven Angriffen im Südosten

In Tallinn sind unter anderem Gespräche von Baerbock mit ihrer Kollegin Eva-Maria Liimets sowie ein Treffen mit Ministerpräsidentin Kaja Kallas geplant. In Washington findet am selben Tag ein internationales Treffen zur Unterstützung der Ukraine mit Teilnahme von Weltbank-Chef David Malpass und IWF-Chefin Georgiewa statt.

Mehr: Die aktuellen Entwicklungen verfolgen Sie in unserem Newsblog