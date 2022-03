Die Lage am Mittag Russlands Ultimatum für Mariupol verstrichen – Baerbock: „Klar und eindeutig Kriegsverbrechen“

Die ukrainische Seite spricht von Völkermord und will weiter Widerstand leisten. Die Europäische Union kündigt an, Hilfen für Waffenlieferungen auf eine Milliarde Euro aufstocken.

Die Ukraine beklagt immer mehr russische Angriffe auf zivile Infrastruktur. (Foto: Reuters) Trümmer eines Kiewer Einkaufszentrums

Frankfurt Der Ukrainekrieg geht auch in der vierten Woche mit unverminderter Härte weiter. Ein von Russland gestelltes Ultimatum für die eingekesselte ukrainische Stadt Mariupol verstrich am Montagvormittag – wie von der Regierung in Kiew zuvor angekündigt.

Mariupol sei eingekreist, alle 15 Minuten schlügen russische Raketen ein, sagte Ihor Schowkwa, Sicherheitsberater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, im ZDF. In der Stadt finde ein Völkermord statt. Schowkwa forderte härtere Sanktionen gegen Russland, Luftabwehr-Waffen und abermals einen raschen Beitritt seines Landes zur EU. Nach Angaben der Regierung ist es weiterhin nicht möglich, Hilfsgüter nach Mariupol zu bringen, um die verbliebenen Menschen dort mit dem Nötigsten zu versorgen.

Russland hatte am Sonntag die ukrainischen Truppen in der umkämpften und strategisch wichtigen Hafenstadt am Asowschen Meer aufgefordert, die Waffen niederzulegen und Mariupol zu verlassen. Die Führung der Ukraine hatte allerdings sehr schnell klargemacht, dass das Ultimatum inakzeptabel sei.

„Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben“, sagte Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk der „Ukrajinska Prawda“ am frühen Montagmorgen. Sie forderte vielmehr vom russischen Militär die Öffnung eines humanitären Korridors nach Mariupol.

Das ist offenbar weiterhin nicht der Fall. Zwar wurden nach Angaben der ukrainischen Regierung für mehrere belagerte Städte acht Fluchtkorridore für Zivilisten vereinbart. Mariupol sei aber nicht darunter, hieß es am Montag. Medienberichten zufolge sind dort bereits hunderte Zivilisten gestorben, eine unabhängige Überprüfung ist kaum möglich. Es gibt nur noch sehr wenig Lebensmittel, Wasser und Strom.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wirft Russland Kriegsverbrechen in Mariupol vor. „Alles zu zerstören, jeden auf willkürliche Weise zu bombardieren und zu töten“ – das sei schrecklich, sagte Borrell am Montag vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Russland habe kein moralisches Argument mehr.

EU-Staaten stocken Finanzhilfen für Waffenkäufe auf

Die EU-Staaten wollen der Ukraine nun weitere Finanzmittel zur Beschaffung von Waffen zur Verfügung stellen und erwägen auch neue Sanktionen gegen Russland. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte in Brüssel, die EU werde das Volumen für Waffenlieferungen an die Ukraine auf eine Milliarde Euro aufstocken. Die Bundesregierung wiederum werde dafür sorgen, dass Bestellungen bei deutschen Firmen schnell realisiert würden.

Das Vorgehen des russischen Militärs kritisierte Baerbock scharf. Letztlich müssten Gerichte darüber entscheiden, „aber für mich sind das klar und eindeutig Kriegsverbrechen“, sagte die Grünen-Politikerin mit Blick auf Berichte über Angriffe gegen zivile Ziele wie etwa Krankenhäuser. Die Bilder, die die EU aus dem Kriegsgebiet erreichten, seien „einfach herzzerreißend“.

In der Nacht setzten die russischen Truppen auch ihre Angriffe auf Kiew fort. Ein Einkaufszentrum sei um Mitternacht getroffen worden, berichtete der ukrainische Sicherheitsberater Ihor Schowkwa im ZDF weiter. Im Großen und Ganzen scheitere Russland aber. So hätten es die russischen Truppen nicht geschafft, Kiew einzukesseln. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete ebenfalls von dem Angriff im Stadtteil Podil. Dabei seien auch mehrere Wohnhäuser beschädigt und in Brand gesetzt worden. Beim Beschuss der Gebäude im Westen der ukrainischen Hauptstadt sind wohl mindestens acht Menschen getötet worden. Das teilte der örtliche Zivilschutz auf seiner Facebook-Seite am Montagmorgen mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Die ukrainische Führung hat ein vom russischen Militär gestelltes Ultimatum an die Verteidiger von Mariupol zur Kapitulation kategorisch abgelehnt. (Foto: imago images/Ukrinform) Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk

Neue Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine geplant

Unterhändler der Ukraine und Russlands hatten für Montag ursprünglich eine neue Verhandlungsrunde per Videoschalte vereinbart. Ob sie zustande kommt, war zunächst unklar. Trotz einiger Fortschritte sieht der um Vermittlung bemühte israelische Ministerpräsident Naftali Bennett noch große Unterschiede zwischen beiden Seiten. „Es ist noch ein langer Weg zu gehen, denn (...) es gibt mehrere strittige Fragen, von denen einige grundlegend sind“, sagt Bennett in einer Rede, wie aus einer von seinem Büro zur Verfügung gestellten Abschrift hervorgeht. Bennett fügt hinzu, dass Israel „zusammen mit anderen Freunden in der Welt weiterhin versuchen wird, die Kluft zu überbrücken und den Krieg zu beenden“.

Von russischer Seite hieß es, es müssten noch erhebliche Fortschritte erzielt werden, bevor es eine Basis für ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj geben könne.

Moskaus Maximalforderungen beinhalten die Neutralität der Ukraine sowie eine Entmilitarisierung des Nachbarlandes. Außerdem fordert Russland die Anerkennung der Krim als russisches Staatsgebiet sowie die Unabhängigkeit der abtrünnigen sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk.

Die Ukraine hat bisher Kompromissbereitschaft bei den Gesprächen über die Neutralität des Landes signalisiert, fordert aber starke Sicherheitsgarantien des Westens. Zudem besteht Kiew auf territorialer Unversehrtheit.

In der hart umkämpften südlichen Hafenstadt soll die Lage besonders schlimm sein: Getötete Einwohner werden am Straßenrand begraben. (Foto: REUTERS) Viele Todesopfer in Mariupol

Biden berät mit europäischen Staats- und Regierungschefs

Am Nachmittag will Biden in einer Videoschalte mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und dem britischen Premierminister Boris Johnson beraten. Thema der Schalte um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit sei die koordinierte Antwort auf Russlands Angriff auf die Ukraine. Bidens Abflug nach Brüssel ist für Mittwoch geplant.

In Brüssel werden die Staats- und Regierungschefs der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte am Donnerstag zu einem G7-Gipfel zusammenkommen. Der Gipfel ist eingebettet in zwei andere Gipfel in Brüssel am selben Tag: Zuerst tagen die Staats- und Regierungschefs der Nato. Auch dabei wird es um den Ukrainekrieg gehen. Am Nachmittag findet ein EU-Gipfel statt. An allen drei Gipfeltreffen nimmt Biden teil. Es ist seine dritte Europareise seit dem Amtsantritt im Januar 2021.

Die Bewohner von Mariupol befinden sich in einer humanitären Krise mit wenig Lebensmitteln, Wasser und Strom. (Foto: AP) Satellitenbild von Mariupol

UN-Vollversammlung soll über humanitäre Ukraine-Resolution abstimmen

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen soll in Kürze über eine weitere Resolution im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine abstimmen. Eine entsprechende Beschlussvorlage mit dem Namen „humanitäre Folgen der Aggression gegen die Ukraine“ wurde am Sonntagabend (Ortszeit) nach Informationen der Deutschen Presseagentur unter den 193 Mitgliedern des größten UN-Gremiums verteilt.

Es wird mit breiter Zustimmung bei einer noch anzusetzenden Abstimmung in den kommenden Tagen gerechnet – Ziel ist Diplomaten zufolge, dass wie Anfang März bei einer Resolution in der Vollversammlung erneut mindestens 141 Ja-Stimmen erreicht werden. Die Resolution Anfang März hatte Russlands Krieg verurteilt.

Eigentlich hätte eine Resolution zur Verbesserung der humanitären Lage in der Ukraine im mächtigeren UN-Sicherheitsrat zur Abstimmung gebracht werden sollen. Ein Entwurf von Frankreich und Mexiko allerdings scheiterte an einer internen Meinungsverschiedenheit vor allem mit den USA darüber, wie stark sich der Text gegen Moskau richten sollte.

Eine weitere Vorlage von Russland selbst fand nicht genug Rückhalt, so dass Moskau von der Abstimmung Abstand nahm. Eine Resolution im Sicherheitsrat ist völkerrechtlich bindend, ein Beschluss in der Vollversammlung dagegen nicht.

