Die Lage am Mittag Stahlwerk als Sinnbild für den Widerstand: Ukraine muss letzte Bastion in Mariupol aufgeben

Mehr als 250 Soldaten haben das belagerte Asow-Stahlwerk verlassen und sind nun in Gefangenschaft. Ihre Evakuierung markiert das Ende eines der bisher verlustreichsten Kämpfe des Kriegs.

Diese ukrainischen Soldaten haben sich bis zuletzt im Stahlwerk verschanzt. (Foto: via REUTERS) Mariupol

Kiew Seit Monaten ist die Hafenstadt Mariupol erbittert umkämpft. Zuletzt verschanzten sich die ukrainischen Verteidiger in einem Stahlwerk. Die Anlage wurde zum Sinnbild für den Widerstand in Mariupol.

Doch nun geben die Soldaten ihre letzte Bastion auf und überlassen damit den russischen Truppen die Kontrolle über die weitgehend zerstörte Stadt. Das ukrainische Militär kündigte am Dienstag an, eine komplette Evakuierung des Stahlwerks anzustreben.

Nachdem zuletzt bereits Zivilisten, die ebenfalls in dem Werk ausgeharrt hatten, in Sicherheit gebracht worden waren, folgten laut der Ukraine nun mehr als 250 Kämpfer. Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar betonte, ein Freikämpfen von Asowstal sei nicht möglich gewesen.

In dem Stahlwerk sollen rund 600 Kämpfer ausgeharrt haben. Laut der ukrainischen Regierung wurden nun 211 in den Ort Oleniwka gebracht, der in der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Donezk liegt. 53 verwundete Soldaten seien in ein Krankenhaus in der russisch kontrollierten Stadt Nowoasowsk gebracht worden. Für alle Evakuierten sei ein möglicher Gefangenenaustausch mit Russland vorgesehen.

„Wir hoffen, dass wir das Leben unserer Leute retten können“, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. „Die Ukraine braucht ukrainische Helden, die am Leben sind.“

In Nowoasowsk trafen fünf Busse mit ukrainischen Soldaten ein. Aus einem mit dem für russische Militärfahrzeuge typischen „Z“ markierten Bus wurde auf einer Trage ein Mann hinaus transportiert, dessen Kopf dick mit Verband umwickelt war. In dem Bus lagen Verwundete auf Tragen in drei Etagen. Die von Russland unterstützten Separatisten sprachen von 256 Kämpfern aus dem Stahlwerk, die „sich ergeben“ hätten. 51 von ihnen seien verletzt.

Ende eines der bisher verlustreichsten Kämpfe des Kriegs

Die Evakuierung des Stahlwerks markiert nicht nur das Ende eines der bisher verlustreichsten Kämpfe des Kriegs, sondern auch einen symbolträchtigen Verlust für die Ukraine. Deren Soldaten haben zwar zuletzt Geländegewinne rund um Charkiw verzeichnet. Doch die Kämpfe gingen am Dienstag auf breiter Front weiter.

So meldete das Büro von Präsident Selenski massiven Dauerbeschuss der gesamten Frontlinie rund um Donezk, sowie Raketenangriffe in der Region Tschernihiw. Russische Attacken gab es demnach auch rund um die Hauptstadt Kiew sowie bei Lwiw im Westen nahe der polnischen Grenze. Die Nachrichtenagentur Interfax berichtete unter Berufung auf das Moskauer Verteidigungsministerium, bei Lwiw seien Waffenlieferungen der USA und aus Europa getroffen worden.

In der westrussischen Provinz Kursk an der Grenze zur Ukraine geriet unterdessen nach Angaben der Behörden ein Dorf unter ukrainischen Beschuss. Russische Grenzsoldaten hätten das Feuer erwidert, um den Beschuss zu stoppen. Informationen zum Kampfgeschehen können oft unabhängig nicht bestätigt werden.

Russland äußert sich zu Nato-Erweiterung

Nach zunächst vagen Drohungen aus Moskau mit Blick auf eine Norderweiterung der Verteidigungsallianz zeigte sich nach Präsident Wladimir Putin am Dienstag auch Verteidigungsminister Sergej Lawrow gelassen. Ein Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands mache vermutlich keinen großen Unterschied, weil beide Länder schon lange an Nato-Manövern beteiligt gewesen seien, sagte Lawrow.

Putin hatte erklärt, Russland habe mit den beiden skandinavischen Ländern keine Probleme. Er werde aber auf den Ausbau der militärischen Infrastruktur dort reagieren.

Im Nato-internen Ringen um die Aufnahme von Schweden und Finnland richtete sich der Blick erneut auf die Türkei. Am Wochenende hatte sich das Nato-Land zwar offen für einen Beitritt Finnlands und Schwedens gezeigt, knüpfte dies aber an Bedingungen. Dazu gehöre ein anderer Umgang mit den als Terroristen gewerteten Personen.

Einer Aufnahme der beiden Länder müssten alle Nato-Mitglieder zustimmen, also auch die Türkei. Am Montag hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Vorwürfe an Schweden und Finnland mit Blick auf Gruppen wie der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) wiederholt.

Selenski telefoniert mit Scholz

Nach dem Gespräch mit Scholz schrieb Selenski auf Twitter, es sei auch um eine mögliche Verschärfung der Sanktionen gegen Russland und die Aussicht auf Frieden gegangen. Es seien „produktive Gespräche“ gewesen. Sein Land setze auf dem Weg zur EU-Vollmitgliedschaft weiterhin auf die Hilfe Deutschlands.

Unicef: Ukraine-Krieg verschärft Mangelernährung von Kindern

Der Ukrainekrieg verschärft nach Unicef-Angaben das Problem schwerer Mangelernährung bei Kindern. „Bereits vor dem Krieg in der Ukraine hatten viele Familien aufgrund von Konflikten, Klimaschocks und den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie Schwierigkeiten, ihre Kinder zu ernähren“, sagte die Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell. Jetzt entstünden zusätzliche Probleme. Die Ukraine, die als Kornkammer Europas gilt, kann durch den Krieg unter anderem viel weniger Getreide exportieren.

