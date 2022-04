Die Lage am Mittag Tote und Verletzte bei Raketenangriffe auf Lwiw – Selenski beklagt Zögern des Westens

Die Ukraine fordert mehr Waffen, um einer russischen Großoffensive im Donbass begegnen zu können. Doch am Montag war auch der Westen des Landes Ziel russischer Angriffe.

Die historische Altstadt von Lwiw (Lemberg) gehört zum Weltkulturerbe der Unesco. Westukraine

Düsseldorf In Kiew stellen sich Politik und Militär auf eine russische Großoffensive im Donbass ein. „Im östlichen Einsatzgebiet schließen die Streitkräfte der russischen Föderation die Bildung einer Angriffstruppe ab“, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Montag mit.

Doch die Regierung gibt sich kämpferisch. „Wir werden unser Territorium nicht aufgeben“, sagte der ukrainische Wolodimir Präsident Selenski dem Nachrichtensender CNN. Die Schlacht in der Region Donbass könne den Verlauf des gesamten Krieges beeinflussen.

Der Fokus richtet sich auf den Osten den Landes. Dennoch nahmen russische Truppen am Montag auch die westukrainische Großstadt Lwiw unter Beschuss. Bei Raketenangriffen sind nach dortigen Behördenangaben mindestens sechs Menschen getötet und elf weitere verletzt worden.

Unter den Verletzten sei auch ein Kind, schrieb der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, auf seiner Facebook-Seite. Die Rettungskräfte seien im Einsatz, sagte er. Die historische Altstadt von Lwiw (Lemberg) gehört zum Weltkulturerbe der Unesco.

Über die Anzahl der Raketen gibt es unterschiedliche Angaben. Sadowyj sprach insgesamt von fünf Einschlägen, Gebietsgouverneur Maxym Kosyzkyj von vier Raketen. Drei davon hätten Militärobjekte getroffen, eine sei auf ein ziviles Objekt, einen Reifenservice, abgeschossen worden, teilte er mit. Daneben sollen auch ein Hotel und rund 40 Autos beschädigt worden sein.

Der ukrainische Eisenbahnchef Olexander Kamyschin sagte, einige Raketen seien in der Nähe von Bahnobjekten explodiert. Eisenbahner und Passagiere seien dadurch aber nicht zu Schaden gekommen, fügte er hinzu. „Sowohl die Bahnhofsbelegschaft als auch die Zugbrigaden haben angemessen reagiert“, schrieb er auf dem Telegram-Kanal der ukrainischen Eisenbahn.

Umschlagpunkt für Waffenlieferungen aus dem Westen

Lwiw war in der Vergangenheit schon Ziel von Luftangriffen. In der Nähe der Stadt gibt es mehrere Militärobjekte. Darüber hinaus haben die russischen Streitkräfte auch ein Treibstofflager beschossen.

Lwiw gilt auch als wichtiger Umschlagpunkt für Waffenlieferungen aus dem Westen. Russland hatte diese Waffenlieferungen als legitimes Ziel für eigene Luftangriffe genannt und zuletzt damit gedroht, diese Lieferungen verstärkt zu bekämpfen.

Ein weiteres Ziel für Raketenangriffe bleibt die Hafenstadt Mariupol im Gebiet Donezk. Nach ukrainischen Angaben halten sich in der Stadt, in der vor wenigen Wochen noch rund 400.000 Menschen ihr Zuhause hatten, derzeit noch 100.000 Einwohner auf.

Eine zerstörte Stadt: Vor wenigen Wochen lebten in Mariupol noch 400.000 Menschen. (Foto: Reuters) Mariupol

Mehrere Tausend ukrainische Verteidiger Mariupols sollen sich in dem riesigen Stahlwerk Asowstal verschanzt haben. Auch zahlreiche Zivilisten befinden sich nach Angaben örtlicher Behörden auf dem umkämpften Gelände des Werks, zu dem auch unterirdische Anlagen gehören.

Die Menschen hätten sich dort vor Beschuss während der wochenlangem Belagerung der Stadt durch das russische Militär versteckt, sagte der Chef der Streifenpolizei von Mariupol, Michajlo Werschinin, dem Lokalfernsehen. „Sie trauen den Russen nicht. Sie sehen, was in der Stadt vor sich geht, und bleiben deswegen auf dem Werksgelände.“ Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

>> Lesen Sie dazu: „Putin gehört zu den paranoidesten Führern der Welt“ – Ex-CIA-Chef Petraeus sieht kein schnelles Kriegsende

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski forderte in einer Ansprache angesichts der Lage in Mariupol und anderen Städten mehr Waffen für sein Land. „So wie die russischen Truppen Mariupol zerstören, wollen sie auch andere Städte und Gemeinden in den Gebieten Donezk und Luhansk dem Erdboden gleichmachen.“

Wolodimir Selenski fordert mehr Waffen zur Landesverteidigung ein. (Foto: dpa) Ukrainischer Präsident

Man sei den Partnern dankbar, die helfen. „Aber diejenigen, die von uns benötigte Waffen und Munition haben und ihre Hilfe zurückhalten, müssen wissen, dass das Schicksal dieser Schlacht auch von ihnen abhängt. Das Schicksal von Menschen, die gerettet werden können“, sagte Selenski.

Militärexperten gehen davon aus, dass die Ukraine im Osten des Landes deutlich mehr schwere Waffen brauchen wird, um gegen Angriffe zu bestehen. Das liegt unter anderem an dem offenen Terrain ohne große Wälder. Sofern die Böden trocken bleiben, können sich dort auch Panzer abseits der Straßen leichter bewegen.

Bundespolizei registriert weitere 2600 Flüchtlinge aus der Ukraine

Die Bundespolizei hat bislang 357.253 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland festgestellt. Das teilte das Bundesinnenministerium am Montag auf Twitter mit. Dabei handele es sich vor allem um Frauen, Kinder und alte Menschen. Damit ist die Zahl der erfassten Menschen, die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nach Deutschland geflohen sind, seit dem Vortag um knapp 2600 gestiegen.

Die tatsächliche Zahl dürfte aber höher liegen, weil es an den Grenzen keine festen Kontrollen gibt und sich Menschen mit ukrainischem Pass 90 Tage lang ohne Visum in der EU aufhalten dürfen.

Erneut mehr Einreisen in die Ukraine als Ausreisen

Polens Grenzschutz hat am Sonntag erneut mehr Einreisen in die Ukraine als Ausreisen aus dem östlichen Nachbarland gezählt. Rund 19.300 Menschen hätten Polen Richtung Ukraine verlassen, teilte der Grenzschutz am Montag per Twitter mit. Dagegen kamen im gleichen Zeitraum aus der Ukraine 17.300 Menschen nach Polen – zehn Prozent weniger als am Vortag.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben sich UN-Angaben zufolge mehr als 2,81 Millionen Menschen von dort ins Nachbarland Polen in Sicherheit gebracht.

Bei den Ukraine-Rückkehrern handelte es sich nach Angaben der Behörden zum Großteil um ukrainische Staatsbürger. Sie reisen meist in Gebiete, die die ukrainische Armee zurückerobert hat. Es gibt keine offiziellen Angaben, wie viele Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele in andere EU-Staaten weitergereist sind.

