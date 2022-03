Die Lage am Mittag Ukraine und Russland vereinbaren sechs Fluchtkorridore – auch für Kiew

New York, Düsseldorf Neue Hoffnung in der Ukraine für Zivilisten in den umkämpften Städten: Kiew und Moskau wollen an Tag 14 des Krieges Hunderttausenden ermöglichen, zu fliehen. Russland verkündete dazu am Mittwochmorgen eine Feuerpause bis 20 Uhr MEZ. Die Ukraine stimmte sechs mit Moskau abgestimmten Fluchtrouten zu.

Vor allem um die Evakuierung von Mariupol wird seit Tagen gerungen. Mehrere Anläufe seit Sonntag waren gescheitert, vereinbarte Feuerpausen hatten nicht gehalten. Am Mittwochmorgen sprach die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk nun von neuen Fluchtkorridoren, über die sich Zivilisten unbehelligt in Sicherheit bringen können.

Menschen aus Mariupol und Enerhodar sollten demnach nach Saporischschja im Südosten der Ukraine gebracht werden. Weitere Routen führen aus Wolnowacha nach Pokrowsk und aus Sumy nach Poltawa. Zudem seien Wereschtschuk zufolge Fluchtkorridore für die Stadt Isjum im Osten sowie für mehrere Kleinstädte nördlich von Kiew vorgesehen. Auch aus der Hauptstadt sollen Menschen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in Sicherheit gebracht werden. Selenski sprach von rund 18.000 Menschen.

Er forderte die internationale Gemeinschaft zugleich in seiner täglichen Fernsehansprache dennoch auf, eine Flugverbotszone einzurichten. Russland setze Raketen, Flugzeuge und Hubschrauber ein, „gegen Zivilisten, gegen unsere Städte, gegen unsere Infrastruktur“. Es sei die Pflicht der Welt, darauf zu reagieren. Sollte sie dies nicht tun, so Selenski, drohe dem Land eine „humanitäre Katastrophe“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Nach Angaben von Selenskis außenpolitischen Beraters Ihor Showkwa schließt die Ukraine nicht aus, in Verhandlungen mit Russland auch über eine mögliche Neutralität des Landes zu sprechen. Der Berater forderte in den ARD-„Tagesthemen“ ein direktes Gespräch Selenskis mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Das Kriegsgeschehen

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge Luftangriffe auf Wohngebiete im Osten und in der Mitte der Ukraine geflogen. So meldeten Behörden in der Nacht zum Mittwoch wieder Tote – darunter auch Kinder – und viele Verletzte bei Angriffen unter anderem in den Regionen Schytomyr und Charkiw. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

Ein ukrainischer Soldat steht neben dem Seitenleitwerk eines russischen Su-34-Bombers, der in einem beschädigten Gebäude liegt. (Foto: dpa) Charkiw

Das britische Verteidigungsministerium erklärte auf Twitter, nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew werde weiter gekämpft, doch hätten die russischen Truppen dort keinen Durchbruch erreicht. Die ukrainische Luftabwehr hingegen habe einige Erfolge verzeichnet und verhindere wohl, dass Russland „die Kontrolle über den Luftraum“ erlangt.

Das Atomkraftwerk Tschernobyl, dessen Beschuss kürzlich weltweit für Aufregung sorgte, haben die russischen Streitkräfte offenbar vom Netz genommen. Das hat der Betreiber des staatlichen ukrainischen Stromnetzwerks mitgeteilt. Eine Leitung von Tschernobyl in die Hauptstadt Kiew sei getrennt worden – vermutlich durch den Beschuss.

Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba forderte auf Twitter von der internationalen Gemeinschaft, eine Waffenruhe von Russland zu verlangen, damit auf dem Gelände Reparaturen vorgenommen werden können.

>> Lesen Sie dazu alle aktuellen Entwicklungen in unserem Newsblog.

Kampfhandlungen nördlich von Kiew verhinderten aktuell alle Reparaturarbeiten. Der Behörde zufolge sind 210 Techniker und Sicherheitsmitarbeiter seit fast zwei Wochen im Dienst, weil es unter russischer Kontrolle keinen Schichtwechsel mehr gegeben habe. Sie hätten zwar Wasser und Nahrung, aber ihre Lage verschlechtere sich immer mehr.

Das Außenministerium in Moskau teilte indes mit, dass der russische Militäreinsatz strikt nach Plan laufe. Er ziele nicht auf den Sturz der ukrainischen Regierung. Stattdessen wolle Moskau ihre Ziele eines neutralen Status der Ukraine durch Gespräche erreichen und hoffe, dass die nächsten Verhandlungen mit der Ukraine Fortschritte erzielen werde.

Sanktionen gegen Russland zeigen Wirkung

Russland gerät derweil wirtschaftlich immer weiter unter Druck. Die Ratingagentur Fitch drückte ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit des Landes noch tiefer in den Ramsch-Bereich. Die Bonitätsnote werde um sechs Stufen auf „C“ von zuvor „B“ zurückgenommen, teilte Fitch mit. Damit drohe ein Zahlungsausfall Russlands, das womöglich seinen Schuldenverpflichtungen teilweise nicht nachkommen werde.

Russlands Wirtschaft ist wegen der Sanktionen des Westens angeschlagen, der der russische Rubel setzte seinen Sinkflug fort. (Foto: Reuters) Geldautomat in Moskau

Auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, erwartet eine Zahlungsunfähigkeit Russlands. Aufgrund der westlichen Sanktionen bestehe ein hohes Risiko, dass Russland seine Schulden bei internationalen Gläubigern nicht bediene, sagte Fratzscher der Deutschen Presse-Agentur. Unter einem Zahlungsausfall würden auch einige deutsche Investoren leiden.

>>Lesen Sie mehr: Tagebuch aus der Ukraine – „Krieg und Tod sind uns nahe gekommen“

Der Westen hat Sanktionen erlassen, die das russische Finanzsystem und insbesondere die Notenbank in Moskau ins Visier nehmen. Die EU-Ratspräsidentschaft teilte am Mittwoch mit, dass die Vermögenswerte weiterer Oligarchen eingefroren werden und belarussische Banken vom Kommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen werden sollen. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden ein Einfuhrverbot für russisches Öl und Gas verhängt.

Der Kreml wiederum kündigte harte Gegenmaßnahmen an, die in alle Richtungen gingen. Die russische Nachrichtenagentur RIA zitierte am Mitteoch den Leiter der Abteilung für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Außenministerium, Dmitri Biritschewski: „Russlands Reaktion wird schnell, überlegt und empfindlich für diejenigen sein, die sie betrifft“.

Verwirrung um polnische Kampfflugzeuge

Derweil diskutiert der Westen über eine mögliche Lieferung polnischer Kampfflugzeuge an die Ukraine. Polen hatte vorgeschlagen, die Flieger den USA zu überlassen – wohl, um sie mit einem Zwischenstopp auf dem Stützpunkt Ramstein in Deutschland irgendwie in die Ukraine zu bringen. Das wiederum hält die US-Regierung für nicht machbar.

Der Präsident der Ukraine sprach per Videoschalte zu den Abgeordneten des britischen Unterhauses über die aktuelle Lage in der Ukraine. (Foto: dpa) Selenski spricht vor britischen Unterhaus

Der polnische Vorschlag bringe „schwierige logistische Herausforderungen“ mit sich, zudem gebe es angesichts der geopolitischen Dimension „ernsthafte Bedenken“, erklärte der Sprecher des Pentagons, John Kirby. Eine Top-Diplomatin des Außenministeriums, Victoria Nuland, bezeichnete das zuvor offenbar nicht mit Washington abgestimmte Angebot Polens in einer Anhörung im Senat als „überraschenden Schritt“.

Hier finden Sie mehr Handelsblatt-Artikel zum Thema:

Die Entscheidung über die Weitergabe der Kampfjets liegt aus Sicht von Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki letztliche bei der Nato. Trotz der deutlichen Skepsis Washingtons zu diesem Plan sprach der polnische Ministerpräsident am Mittwoch erneut davon, dass diese Option innerhalb des transatlantischen Militärbündnisses abgestimmt werden müsse.

„Deshalb liegt die Entscheidung in den Händen der Amerikaner, liegt in den Händen der Nato“, sagte Morawiecki laut Übersetzerin nach einem Treffen mit Österreichs Kanzler Karl Nehammer in Wien.

Auch der österreichische Kanzler mahnte in dieser Frage zur Vorsicht. „Das umsichtige Vorgehen der Nato-Staaten und auch der Vereinigten Staaten von Amerika verhindert gerade einen Weltkrieg“, sagte Nehammer.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris reist am Mittwoch nach Polen, wo sie am Donnerstag auch mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda und Regierungschef Morawiecki reden will. Dabei dürfte auch das Thema Kampfflugzeuge zur Sprache kommen. Außerdem kündigte Harris an, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu treffen.

In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine 1,33 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen. Allein am Dienstag hätten 125.800 Menschen die Grenze passiert, teilte die Behörde am Mittwoch auf Twitter mit. Etwa 93 Prozent der Geflüchteten seien ukrainische Staatsbürger.

Der Bürgermeister der ostpolnischen Stadt Przemysl nahe der Grenze zur Ukraine sagte der Nachrichtenagentur PAP, seine Stadt erlebe derzeit einen leichten Rückgang der Flüchtlingsbewegung. Zuletzt seien etwa 35.000 Flüchtlinge innerhalb von 24 Stunden angekommen, in den vergangenen Tagen habe die Zahl zwischen 40.000 und 45.000 gelegen.

In der Nähe von Przemysl liegen die polnisch-ukrainischen Grenzübergange Medyka und Korczowa. Der Bahnhof der Stadt hat zudem Gleise in russischer Breitspur. Dort kommen Züge aus Odessa, Lwiw und anderen ukrainischen Städten an.

Das US-Verteidigungsministerium hat den Vorschlag Polens zur Überlassung von Kampfjets als „nicht haltbar“ bezeichnet. (Foto: AP) Zwei polnische Mig-29-Kampfjets (im Bild oben und unten, dazwischen zwei F-16)

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Russlands Wirtschaft: Die Sanktionen treffen das Land mit voller Wucht