Die Lage am Morgen Kämpfe um Städte in der Ostukraine – Kiew stellt sich auf Großoffensive ein

Die Gefechte gehen in der Nacht zu Karfreitag weiter. Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte ist gesunken. Der ukrainische Präsident Selenski lobt die Widerstandskraft seiner Landsleute.

Die Regierung in Kiew erwartet für die kommenden Tagen eine Großoffensive russischer Einheiten im Osten des Landes. (Foto: IMAGO/SNA) Im Wald bei Severodonetsk

Berlin Seit 50 Tagen leistet die Ukraine Widerstand gegen die russische Aggression. Und auch kurz vor Ostern scheint ein Waffenstillstand in weiter Ferne. In der Nacht zu Karfreitag waren in mehreren Regionen die Sirenen zu hören, die Angriffe aus der Luft ankündigen.

Am Freitagmorgen wurden außerdem gewaltige Explosionen aus Kiew, dem südlichen Cherson, Charkiw im Osten und Iwano-Frankiwsk im Westen gemeldet. Ukrainische Medien berichten über Stromausfälle in Teilen der Hauptstadt Kiew.

Zur militärischen Lage

Im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs heißt es, russische Einheiten versuchten derzeit vorrangig, die Städte Popasna und Rubischne im Gebiet Luhansk im Osten der Ukraine einzunehmen. Sie seien dabei aber nicht erfolgreich. Die Regierung in Kiew erwartet für die kommenden Tagen eine Großoffensive russischer Einheiten im Osten des Landes.

Binnen 24 Stunden habe man in den Gebieten Luhansk und Donezk an acht Stellen Angriffe abgewehrt und dabei mehrere russische Panzer und ein Artilleriesystem zerstört, heißt es in dem Generalstabsbericht weiter. Die Ukraine hat dort besonders starke Truppen, die seit 2014 die Front gegen die von Moskau gelenkten und ausgerüsteten Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk halten.

Gleichzeitig ist Moskau seit mehreren Tagen dabei, seine Truppen in dem Gebiet aufzustocken. Der ukrainische Generalstab hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Elemente russischer Truppen, die zuvor bei der nordukrainischen Stadt Tschernihiw im Einsatz gewesen seien, nun rund um die Großstadt Sjewjerodonezk stationiert seien, an die Rubischne grenzt.

Sollte sich dies bestätigen, sei das die erste Einheit, die nach Kämpfen in der Nordostukraine abgezogen und wieder in die Ostukraine verlegt werde, schrieb das US-Kriegsforschungsinstitut Institute for the Study of War (ISW) in seinem Bericht zur Ukraine in der Nacht zu Freitag. Die russischen Streitkräfte stünden wohl vor der Herausforderung, Einheiten aus mehreren Militärbezirken zu einer einheitlich agierenden Kampftruppe zusammenzuführen.

50 Tage Widerstand

Der ukrainische Präsident nutze seine nächtliche Videobotschaft für ein Dankeschön an seine Landsleute. „Gott sei Dank, den Streitkräften der Ukraine und unserem Volk – wir haben den größten Teil unseres Landes verteidigt“, sagte Selenski in dem auf Telegram veröffentlichten Video. „50 Tage unserer Verteidigung sind eine Leistung. Eine Leistung von Millionen von Ukrainern.“

Wolodimir Selenski: „Eine Leistung von Millionen von Ukrainern.“ (Foto: dpa) Videobotschaft

Selenski sagte weiter, er erinnere sich an den ersten Tag der russischen Invasion in die Ukraine. „Um es milde auszudrücken: Niemand war überzeugt, dass wir bestehen würden.“ Viele hätten ihm empfohlen, das Land zu verlassen. „Sie haben dazu geraten, dass wir uns de facto der Tyrannei ergeben.“ Sie hätten aber die Ukrainer nicht gekannt und nicht gewusst, wie mutig diese seien und wie sehr sie Freiheit schätzten.

Flaggschiff der Schwarzmeerflotte gesunken

Unterdessen muss die russische Schwarzmeerflotte den Verlust des Raketenkreuzers „Moskwa“ verkraften. Das Schiff sei während eines Sturms untergegangen, als es an sein Ziel geschleppt werden sollte, berichtet die Staatsagentur Tass unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

Wegen eines „Brandes durch die Detonation von Munition“ war die „Moskwa“ zuvor am Rumpf beschädigt und dadurch instabil geworden. Angaben zur Brandursache gab es von russischer Seite keine. Aus Kiew hatte es dagegen geheißen, das Schiff sei von einer oder zwei Anti-Schiffs-Raketen getroffen worden.

Foto vom November 2021. Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte ist untergegangen. (Foto: Reuters) Raketenkreuzer „Moskwa“

Experten zufolge hat der Vorfall mehr als nur symbolische Bedeutung. Der Raketenkreuzer sei Dreh- und Angelpunkt der Luftverteidigung der Schwarzmeerflotte gewesen. Dass das Schiff sank – sei es nun durch einen Unfall oder eine Rakete – werde die Moral der ukrainischen Streitkräfte heben und sei zudem ein Propagandasieg für Kiew.

CIA: Russische Atomwaffendrohung nicht auf leichte Schulter nehmen

CIA-Chef Bill Burns warnte davor, eine Bedrohung durch den möglichen Einsatz taktischer Atombomben durch Russland nicht ernst zu nehmen. „Angesichts der möglichen Verzweiflung von Präsident Putin und der russischen Führung, angesichts der bislang erfahrenen militärischen Rückschläge, kann keiner von uns die Bedrohung durch einen möglichen Einsatz taktischer Atomwaffen oder Atomwaffen geringer Sprengkraft auf die leichte Schulter nehmen. Wir tun es nicht“, sagte Burns.

Habeck: Müssen mehr Waffen an Ukraine liefern

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck macht sich für eine Ausweitung von Waffenlieferungen an die Ukraine stark. „Es müssen mehr Waffen kommen“, sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir können die Ukraine in dem Krieg nicht alleine lassen. Sie kämpft auch für uns. Die Ukraine darf nicht verlieren, Putin darf nicht gewinnen.“ Vor allem Politiker von den Grünen und der FDP dringen in der Ampel-Koalition auf weitere Hilfen für Kiew auch in Form von schweren Waffen.

Robert Habeck: „Es müssen mehr Waffen kommen“ (Foto: dpa) Wirtschaftsminister

Auch die CSU im Bundestag fordert von der Bundesregierung zügige Entscheidungen über die Lieferung auch schwerer Waffen für die Ukraine. „Die Zeit für langwierige Ampeleien ist vorbei“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Deutschland kann und muss deutlich mehr militärische Unterstützung leisten.“

>> Lesen Sie dazu: Deutsche Panzer in die Ukraine? Richtig einsatzbereit wäre schweres Gerät wohl erst im Winter

Dagegen wirft der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, FDP und Grünen Kriegsrhetorik und „Waffenexzessforderungen“ vor. Der „insbesondere von Grünen und FDP beförderte Weg der von Tag zu Tag stärkeren militärischen Einmischung“ nehme immer bedrohlichere Ausmaße an, sagte Korte der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist höchste Zeit, dieses gefährliche Spiel mit dem Feuer zu beenden.“

Kiew: Flixbus nimmt wieder Fahrten in die Ukraine auf

Der Busbetreiber FlixBus nimmt nach Angaben aus Kiew wieder Verbindungen in die Ukraine auf. Die Hauptstadt Kiew sowie eine Reihe anderer ukrainischer Städte würden wieder angefahren, hieß es in einer Mitteilung des ukrainischen Regierungsportals zum Zustand der Transport-Infrastruktur im Land. Unter den wieder aufgenommenen Haltestellen seien neben Kiew noch Schytomyr, Rivne, Winnytsja, Uman, Chmelnytskyj und Ternopil.

Das wird heute wichtig

Papst Franziskus wird an diesem Karfreitag den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom feiern. Um sich gegen den Krieg in der Ukraine und gegen Waffengewalt auszusprechen, entschied der Vatikan, dass bei der 13. Station Ukrainer und Russen das Kruzifix als Friedenszeichen gemeinsam tragen werden. Aus der Ukraine kam dafür allerdings vorab bereits Kritik – dies sei ein widersprüchliches Signal, das den Angriffskrieg der Russen nicht in den richtigen Kontext stelle. Ostermärsche für Frieden sind unter anderem in Chemnitz und Biberach geplant. In Berlin geht die Diskussion um die Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine weiter.

