Die Lage am Morgen Selenski: „Schlacht um den Donbass“ hat begonnen

Nach Angaben aus Kiew hat Russland den Großangriff auf den Osten der Ukraine gestartet. Mariupol ist noch nicht gefallen, Raketen fordern Todesopfer in anderen Landesteilen.

Die russischen Truppen wollen die Entscheidung in den Kämpfen um die Hafenstadt erzwingen. (Foto: AP) Russische Verbände bei Mariupol

Düsseldorf Die Ukraine sieht den Beginn einer großangelegten Offensive im Osten der Ukraine. Seit dem Rückzug russischer Streitkräfte aus vielen Regionen der Ukraine war ein solches Manöver erwartet worden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sagte dazu einer seiner allnächtliche Video-Ansprache am Sonntagabend: „Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereitet haben.“

Ein sehr großer Teil der russischen Armee sei nun auf diese Offensive konzentriert. Der ukrainische Stabschef Andriy Yermak sieht darin den Beginn der „zweiten Phase des Krieges“.

So berichteten ukrainische Medien am frühen Morgen über eine Reihe von zum Teil heftigen Explosionen entlang der Frontlinie in der östlichen Region Donezk und über Beschuss in Marinka, Slawjansk und Kramatorsk.

Auch in Charkiw im Nordosten der Ukraine, in Mykolaiw im Süden und in Saporischschja im Südosten hat es demnach Explosionen gegeben. In vielen Städten und Orten heulten Luftschutzsirenen. Reuters konnte die Berichte bisher nicht überprüfen.

Auch das US-Verteidigungsministerium bestätigte eine Verstärkung der russischen Streitkräfte im Osten und Süden des Landes. In den vergangenen Tagen seien mehr als zehn sogenannte taktische Kampfverbände dorthin verlegt worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Montag in Washington. Das russische Militär fliege zudem mehr Luftangriffe im Donbass und auf die Hafenstadt Mariupol.

Kirby sprach zugleich von „chronischen Schwierigkeiten“ der russischen Truppen in den Bereichen Logistik, Kommunikation, operative Manöver sowie in der Zusammenarbeit von Luft- und Bodentruppen. „Es bleibt abzuwarten, ob sie diese Probleme in den Griff bekommen haben und nun in der Lage sind, im Donbass effizienter zu agieren“, so der Pentagon-Sprecher.

Kämpfe um Mariupol

Derweil fokussieren sich die russischen Streitkräfte auch weiterhin auf die Übernahme der umkämpften Hafenstadt Mariupol. Der ukrainische Generalstab berichtete von Raketen- und Bombenangriffen. Dabei kämen auch Überschallbomber vom Typ Tu-22M3 zum Einsatz. Der Aufforderung zur Kapitulation folgten die Ukrainer nicht.

Der ukrainische Präsident sieht die Entscheidungsschlacht im Osten des Landes nahe. (Foto: AP) Wolodimir Selenski

Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal kündigte im US-Sender ABC einen Kampf „bis zum Ende“ an. Außenminister Dmytro Kuleba warf Russland vor, Mariupol dem Erdboden gleichmachen zu wollen. Dort sollen sich in einem Stahlwerk mehrere Tausend ukrainische Kämpfer verschanzt haben - und zudem zahlreiche Zivilisten aufhalten.

Das dortige ukrainische Regiment „Asow“ forderte zudem erneut die Einrichtung eines humanitären Korridors. Kommandeur Denys Prokopenko sagte in einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft, das Gelände des Stahlwerks Asovstal werde von russischen Truppen mit Artillerie, bunkerbrechenden Bomben und Raketen angegriffen. Dazu wurden Bilder gezeigt - anscheinend aus einem Bombenschutzkeller auf dem Werksgelände mit Frauen und Kindern neben aufgehängter Wäsche zwischen Doppelstockbetten.

Das von der ukrainischen Stadtverwaltung zur Verfügung gestellte Bild einer Drohne zeigt das Stahlwerk, in dem sich Soldaten und Zivilisten verschanzt haben sollen. (Foto: via REUTERS) Umkämpftes Stahlwerk in Mariupol

In dem Video sagt ein Junge: „Wenn geschossen wird, dann wackelt alles bei uns.“ Eine Frau spricht in die Kamera: „Uns wurde alles genommen. Lasst uns wenigstens noch etwas am Leben.“ Prokopenko forderte alle „zivilisierten Länder“ auf, für die sofortige Evakuierung und den Schutz von Zivilisten und verwundeten Soldaten zu sorgen. Auch die Leichen von Soldaten sollten aus dem Werk herausgebracht werden.

Auch in anderen Regionen werden neue Angriffe gemeldet. Beim Beschuss der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurden ukrainischen Angaben zufolge 3 Menschen getötet und 15 verletzt. „Die Granaten fielen direkt vor Häuser, auf Kinderspielplätze und in die Nähe von humanitären Hilfsstellen“, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow am Montagabend mit. Er warf der russischen Armee einen Angriff auf Zivilisten vor.

Von unabhängiger Seite ließen sich die Angaben zunächst nicht prüfen. Aus der südukrainischen Stadt Mykolajiw wurden am Abend mutmaßliche Raketeneinschläge gemeldet. „In Mykolajiw kam es zu mehreren Explosionen. Wir sind dabei, die Situation zu untersuchen“, teilte Bürgermeister Olexander Senkewytsch mit.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses bei einem Briefing in Washington. (Foto: IMAGO/UPI Photo) Jen Psaki

Auch die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Einschätzung von Bürgermeister Vitali Klitschko weiterhin von russischen Angriffen bedroht. „Kiew war und bleibt ein Ziel des Aggressors“, teilte Klitschko am Montagabend per Telegram mit. Er rate den geflohenen Einwohnern der Metropole dringend, lieber an einem sichereren Ort zu bleiben.

„Aufgrund der militärischen Daten und der jüngsten Entwicklungen können wir nicht ausschließen, dass Kiew weiterhin von Raketenangriffen bedroht ist“, meinte Klitschko. Auf einige Bezirke seien zuletzt Geschosse abgefeuert worden. „Daher können wir die Sicherheit in der Stadt nicht garantieren.“ Es gebe weiterhin viele Kontrollpunkte in Kiew und auch eine nächtliche Ausgangssperre.

Biden plant keine Reise in die Ukraine

In Washington erteilt US-Präsident Joe Biden den Bitten Selenskis, in die Ukraine zu reisen, eine Absage. Es gebe keine solchen Pläne, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag in Washington. Die US-Regierung konzentriere sich darauf, dem von Russland angegriffenen Land militärische Ausrüstung zukommen zu lassen. Falls ein Regierungsmitglied in die Ukraine reise, werde dies aus Sicherheitsgründen auch erst nach der Ankunft mitgeteilt.

Die Stadt Wolnowacha im Osten der Ukraine am 15. April. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Donezk

Selenski hatte Biden aufgerufen, sich persönlich ein Bild von der Lage nach mehr als sieben Wochen Krieg zu machen. „Ich denke, er ist der Anführer der Vereinigten Staaten und deshalb sollte er kommen und sich das ansehen“, sagte er dem US-Fernsehsender CNN. US-Medien zufolge wird in der US-Regierung erwogen, dass Verteidigungsminister Lloyd Austin oder Außenminister Antony Blinken in die Ukraine reisen.

Biden kündigte jedoch an, sich am heutigen Dienstag erneut mit den westlichen Verbündeten verständigen zu wollen. „Der Präsident wird ein Videogespräch mit Verbündeten und Partnern einberufen, um unsere fortgesetzte Unterstützung für die Ukraine und unsere Bemühungen, Russland zur Rechenschaft zu ziehen, im Rahmen unserer engen Koordination zu besprechen“, hieß es in einer Erklärung.

Mit Agenturmaterial von dpa und Reuters

