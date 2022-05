Die Lage am Nachmittag Mehr als 100 Zivilisten aus Stahlwerk evakuiert – Ukraine: Russland stürmt die Anlage

Der UN und dem Roten Kreuz ist es gelungen, Zivilisten aus dem Stahlwerk nach Saporischschja zu bringen. Sorge gibt es um eine mögliche Generalmobilmachung Putins.

In der Nacht auf Dienstag soll Russland mehrere Angriffe auf das Stahlwerk geflogen haben. (Foto: IMAGO/SNA) Rauchsäule über dem Stahlwerk Asowstal

Düsseldorf Mehr als 100 Menschen aus dem von der russischen Armee belagerten Stahlwerk Asowstal in Mariupol haben die Stadt Saporischschja erreicht. Einige seien verletzt, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) mit, das den Konvoi der Flüchtenden am Dienstag gemeinsam mit Vertretern der Vereinten Nationen begleitete.

Laut dem Roten Kreuz verließen das Stahlwerk auch weitere Menschen und machten sich selbstständig zu anderen Zielorten auf. „Es ist eine riesige Erleichterung, dass manche Zivilisten, die wochenlang gelitten haben, nun draußen sind“, sagte IKRK-Präsident Peter Maurer.

Am Wochenende waren mit internationaler Hilfe bereits mehr als 120 Menschen aus dem Werksgelände gerettet worden. Bis zuletzt sollen dort 200 Zivilisten ausgeharrt haben. Am Wochenende waren mehr als 120 Zivilisten herausgelangt. Saporischschja unter ukrainischer Kontrolle liegt etwa 230 Kilometer nordwestlich von Mariupol.

Russische Truppen haben am Dienstag offenbar mit dem Sturm auf das Stahlwerk begonnen. Ukrainische Medien berichteten dies unter Berufung auf ukrainische Kämpfer im Werk. Zwar ist Mariupol weitgehend zerstört und unter russischer Kontrolle. Im Stahlwerk jedoch haben sich ukrainische Kämpfer verschanzt.

Am Dienstag zitierte die Zeitung „Ukrajinska Prawda“ den Vizekommandeur des ukrainischen Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar, mit den Worten: „Die ganze Nacht haben sie uns aus der Luft bombardiert (...) und jetzt wird Azovstal gestürmt.“ Bei den jüngsten russischen Angriffen seien auch zwei Zivilisten getötet worden.

Die Zivilisten haben es aus Mariupol heraus geschafft. (Foto: IMAGO/Agencia EFE) Geflüchtete

Von russischer Seite gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete unter Berufung auf das Verteidigungsministerium, auf dem Werksgelände verschanzte Asow-Kämpfer hätten eine Feuerpause genutzt, um an ihre Schießpositionen zurückzukehren. Diese würden nun mit Artillerie und aus der Luft attackiert.

Verhängt Putin den Kriegszustand?

Der russische Präsident Wladimir Putin könnte nach Spekulationen im US-Sender CNN und mehreren ukrainischen Medien bereits in wenigen Tagen in Russland den Kriegszustand verhängen und eine Generalmobilmachung anordnen. Auch der Chef der ukrainischen Militäraufklärung, Kyrylo Budanow, sprach von russischen Vorbereitungen auf eine offene Mobilisierung von Soldaten und Reservisten. Belege dafür gibt es nicht. Bislang propagiert Russland offiziell nur eine „Spezial-Operation“ in der Ukraine.

Der Kreml reagierte vorerst nicht auf die Gerüchte. Nun blicken viele Menschen mit Spannung auf Putins Rede zur traditionellen Militärparade am 9. Mai in Moskau, mit der Russland jedes Jahr an den Sieg über Hitler-Deutschland 1945 erinnert. Beobachter halten eine Intensivierung der Gefechte für möglich, weil die russischen Truppen bei ihrer Offensive in der Ostukraine nur stockend vorankommen.

Als eines ihrer Ziele nennt die russische Führung die angebliche „Entnazifizierung“ der Ukraine. Das ist einer der Vorwände unter dem Putin die Invasion in die Ukraine begonnen hat. Das Ziel sorgt für Empörung.

Denn der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist jüdischer Abstammung. Zudem leben in der Ukraine rund 10.000 Überlebende des deutschen Holocaust, die teilweise sogar nach Deutschland geflüchtet sind oder gar kürzlich durch russischen Beschuss gestorben sind.

Putin verhängt neue Vergeltungssanktionen – EU bereitet Ölembargo vor

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag ein Dekret für wirtschaftliche Vergeltungssanktionen gegen den Westen unterzeichnet. Der Erlass sei eine Reaktion auf „unfreundliche Handlungen bestimmter ausländischer Staaten und internationaler Organisationen“, teilte das Präsidialamt in Moskau mit.

Am Montag war eine Evakuierung aus der Stadt gescheitert. (Foto: Reuters) Mariupol

Dem Dekret zufolge verbietet Russland die Ausfuhr von Produkten und Rohstoffen an Personen und Organisationen, gegen die es Sanktionen verhängt hat. Es verbietet auch Geschäfte mit ausländischen Personen und Unternehmen, die von Russlands Vergeltungssanktionen betroffen sind, und erlaubt es russischen Geschäftspartnern, Verpflichtungen ihnen gegenüber zu verweigern.

Details wurden nicht genannt. Die Regierung hat den Angaben zufolge nun zehn Tage Zeit, um eine Sanktionsliste mit Namen betroffener Personen und Unternehmen zu erstellen.

Zeitgleich bereitet die EU-Kommission einen Vorschlag für ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland vor „inklusive dem Ausstieg vom russischem Öl“, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte. Bei dem geplanten Öl-Embargo der EU zeichnet sich allerdings kein gemeinsames Vorgehen aller EU-Staaten ab.

Mehr Handelsblatt-Artikel zum Krieg in der Ukraine

Nach Ungarn machte auch die Slowakei am Dienstag klar, dass das Land nicht bereit sei für einen raschen Lieferstopp und vorerst nicht auf russisches Öl verzichten könne. Der slowakische Wirtschaftsminister und Vizeregierungschef Richard Sulik verlangte Ausnahmeregeln. Die Slowakei bezieht ihr Erdöl derzeit nahezu komplett aus Russland.

Das ähnlich stark von russischen Importen abhängige Ungarn hatte gedroht, Sanktionen gegen derzeitige russische Öl- und Gasimporte abzulehnen. Es ist möglich, dass beide Länder eine Ausnahmeregelung mit einer längeren Übergangsfrist bekommen könnten. Zuletzt wurde erwartet, dass die EU-Kommission noch am Dienstag, spätestens aber am Mittwoch ihren Vorschlag für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen präsentiert.

Zuvor hatte Deutschland ein Öl-Embargo für machbar bezeichnet. Der Anteil russischen Öls am deutschen Ölverbrauch ist Habeck zufolge seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine binnen von 35 auf 12 Prozent gesunken. Die verbliebene Menge fließt fast vollständig an die PCK-Raffinerie in Schwedt, die vom russischen Konzern Rosneft betrieben wird.

Mit Agenturmaterial

