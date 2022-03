Die Lage am Nachmittag Millionen Menschen auf der Flucht – Lindner fordert Marshall-Plan für Ukraine

Die russische Invasion wird die Ukraine wohl um Jahre zurückwerfen. Der Bundesfinanzminister will helfen – und bedient sich bei einem prominenten Vorbild.

Die russische Invasion treibt immer mehr Menschen in die Flucht. (Foto: AP) Ein Mann mit seinem Hund im zerstörten Kiew

Frankfurt Die Kämpfe in der Ukraine gehen unvermindert weiter, die russische Armee hinterlässt Schneisen der Verwüstung im Land. Auch die Wirtschaft des Landes liegt brach.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat der Ukraine daher langfristige Hilfe auch nach einem Ende des russischen Angriffskriegs zugesagt und die Idee eines internationalen Wiederaufbauplans für das zerstörte Land ins Spiel gebracht. „Unsere Solidarität mit unserem europäischen Nachbarn ist auf Dauer angelegt. Und deshalb brauchen wir einen internationalen Marshall-Plan für die Ukraine“, sagte der FDP-Politiker am Dienstag zum Beginn der viertägigen Haushaltsdebatte im Bundestag.

„Wir hoffen auf baldigen Frieden“, sagte Lindner. Wenn dieser erreicht ist, werde Deutschland da sein, um beim Wiederaufbau zu helfen und den Weg in eine Partnerschaft mit der EU zu unterstützen.

Mit dem Marshall-Plan wurde nach 1945 das vom Zweiten Weltkrieg zerstörte Westeuropa wieder aufgebaut. Die USA gaben dafür Milliardensummen aus. Auch die Bundesrepublik Deutschland profitierte stark.

Lindner brachte am Dienstag den Bundeshaushalt 2022 ein und kündigte zudem einen Ergänzungshaushalt an. Dieser werde nur Ausgaben umfassen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg stünden, sagte er im Bundestag. Mit dem Ergänzungshaushalt dürften weitere Milliarden an Schulden dazukommen.

Der Bundesfinanzminister will die Ukraine auch nach Ende des Krieges mit Geldern unterstützen. (Foto: dpa) Christian Lindner

Immer mehr Menschen fliehen aus der Ukraine – und sind traumatisiert

Unterdessen ist die Zahl Menschen, die wegen des Krieges aus der Ukraine fliehen, nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) auf mehr als 3,5 Millionen gestiegen. Die Ukraine hatte vor Beginn des russischen Angriffs mehr als 44 Millionen Einwohner. „Wir müssen davon ausgehen, dass es acht bis zehn Millionen Geflüchtete werden in den nächsten Wochen“, hatte Außenministerin Annalena Baerbock am Montag bei einem EU-Treffen in Brüssel gesagt.

Mehr als zwei Millionen Ukrainer seien ins benachbarte Polen geflohen, erklärte das UN-Flüchtlingswerk UNHCR. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) benötigen rund 500.000 von ihnen wegen psychischer Probleme Unterstützung. Bei etwa 30.000 gebe es gravierende Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit, erklärte die WHO-Vertreterin für Polen, Paloma Cuchi.

Die in Polen eintreffenden Flüchtlinge litten zwar unter einer ganzen Reihe von Gesundheitsproblemen wie Durchfall und Dehydrierung. Am meisten Unterstützung werde aber für die Bewältigung von Traumata benötigt.

In Deutschland sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine von der Bundespolizei 232.462 Kriegsflüchtlinge festgestellt worden. Das teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag mit.

Das komplette Fluchtgeschehen bildet diese Zahl allerdings nicht ab. Denn sie beschränkt sich auf Geflüchtete, die von der Bundespolizei angetroffen wurden, etwa an der österreichisch-bayerischen Grenze, an Bahnhöfen oder in Zügen.

Im Regelfall gibt es keine festen Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen, Ukrainer dürfen zudem ohne Visum einreisen. Die Zahl der tatsächlich Angekommenen ist daher wahrscheinlich deutlich höher. Nicht erfasst wird außerdem, wie viele der Geflüchteten womöglich von Deutschland aus zu Freunden oder Verwandten in anderen Staaten weiterreisen.

Mittlerweile sind 3,5 Millionen Menschen aus den Kriegsgebieten ins Ausland geflohen. (Foto: Agencja Wyborcza.pl via REUTERS) Aufnahmestelle für ukrainische Flüchtlinge in Polen

Drei Fluchtkorridore für Menschen aus Mariupol geplant

Unterdessen sollen in der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol am Dienstag nach ukrainischen Regierungsangaben drei Fluchtkorridore geöffnet werden. Das teilte die Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk in einer auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft mit. Die Menschen sollen demnach aus den umliegenden Orten Berdjansk, Jurjiwka und Nikolske in die Großstadt Saporischschja gebracht werden.

Es sei klar, dass es nicht genügend Plätze gebe, sage Wereschtschuk weiter. Deswegen bitte man die Bürgerinnen und Bürger, den Anweisungen der Behördenvertreter vor Ort zu folgen und organisiert zu den Bussen zu gehen. Niemand werde zurückgelassen, versprach sie. Man führe weiter täglich Evakuierung durch, bis alle Menschen aus der Stadt gebracht worden seien.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums leben noch bis zu 130.000 Bewohner in der Stadt am Asowschen Meer – einst waren es rund 440.000. Russland und die Ukraine werfen einander immer wieder gegenseitig vor, die Flucht der Menschen über humanitäre Korridore zu behindern.

Die Hafenstadt wird seit Tagen von schweren russischen Angriffen erschüttert. (Foto: AP) Frau mit ihren Kindern in einem Krankenhaus in Mariupol

Entwurf EU-Gipfel-Erklärung – Staaten wollen gemeinsam Gas einkaufen

Um den Druck auf Russland zu erhöhen, die Invasion in der Ukraine zu beenden, planen die EU-Regierungen offenbar, künftig gemeinsam Gas und Öl in Drittstaaten einkaufen. Das geht aus einem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Entwurf für die Erklärung des EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag hervor. „Mit Blick auf den nächsten Winter werden die Mitgliedstaaten und die Kommission dringend ... beim gemeinsamen Kauf von Gas, LNG und Wasserstoff zusammenarbeiten“, heißt es darin.

Der russische Angriffskrieg hat mit dazu beigetragen, dass die Energiepreise auf Rekordhöhen gestiegen sind. Zugleich will die EU ihre Energieimporte aus Russland möglichst schnell reduzieren. Deshalb soll mehr Flüssiggas etwa in Katar oder den USA eingekauft werden.

Die Europäische Kommission hatte im vergangenen Jahr ein System vorgeschlagen, mit dem die EU-Länder gemeinsam strategische Gasvorräte kaufen können. Deutschland hatte Pläne für einen gemeinsamen Einkauf über die EU jahrelang abgelehnt.

Die EU ist zu großen Teilen abhängig von russischen Energielieferungen. (Foto: dpa) Verdichterstation für russisches Erdgas

Brände nahe dem stillgelegten Atomkraftwerk Tschernobyl

Für Nervosität sorgte am Vormittag die Meldung des ukrainischen Parlaments, dass in dem Sperrgebiet um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine mehrere Brände ausgebrochen seien. An sieben Stellen brenne es, teilte die Rada mit. Sie berief sich in der Mitteilung auf Satellitendaten der Europäischen Raumfahrtagentur Esa.

Insgesamt soll bereits eine Fläche von mehr als zwei Quadratkilometern in Flammen stehen. Russische Truppen haben das Gelände um das AKW vor rund einem Monat unter ihre Kontrolle gebracht. Dort kam es 1986 zum schwersten Atomunglück in der Geschichte der zivilen Nutzung der Kernkraft.

Die Feuer seien „wahrscheinlich durch die bewaffnete Aggression der Russischen Föderation verursacht worden – nämlich durch Beschuss oder Brandstiftung“, teilte die Rada mit. Das ließ sich nicht überprüfen. Allerdings kam es dort in der Vergangenheit immer wieder zu Wald- und Flächenbränden.

Rund um die Atomruine hatte es im Frühjahr 2020 bereits größere Brände gegeben. Damals versicherten die Behörden mehrmals, dass die Radioaktivität in den angrenzenden besiedelten Regionen unter den Grenzwerten liege und keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.

