Die Lage am Nachmittag Russische Armee verzeichnet offenbar erhebliche Verluste – Rettungsaktion in Mariupol kommt voran

Mehr als ein Viertel der russischen Truppen ist nach Einschätzung des britischen Militärs kampfunfähig. Russlands Außenminister Lawrow spielt Bedeutung des 9. Mai herunter.

Die Angriffe auf die Ukraine dauern an. (Foto: IMAGO/UPI Photo) Krater in Charkiw

Kiew Der Krieg in der Ukraine verursacht auf russischer Seite nach britischen Angaben immer größere Verluste. Wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte, sei es wahrscheinlich, dass ein Viertel der eingesetzten 120 Bataillone mittlerweile kampfunfähig sei.

Auch einige der russischen Eliteeinheiten wie Luftlandetruppen hätten erhebliche Verluste erlitten, erklärt das Ministerium am Montag auf Twitter. „Es wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis Russland diese Truppen wieder aufstellen kann.“

Außenministerin Annalena Baerbock hatte es als eine Aufgabe der westlichen Unterstützung für die Ukraine und der Sanktionen bezeichnet, dass Russland auf Jahre nicht erneut einen Angriffskrieg führen können solle. Dies betreffe vor allem die Schwächung der russischen Wirtschaft über den Weg der Sanktionen. Russland setzte nach ukrainischen Angaben seine Angriffe im Osten fort.

Zudem häufen sich Berichte über Anschläge oder Beschuss auch auf russischem Territorium. In der südrussischen Region Belgorod, die an die Ukraine grenzt, ereigneten sich in den frühen Morgenstunden zwei Explosionen, wie der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, in den sozialen Medien schrieb. Es habe keine Verletzten oder Schäden gegeben.

Die ukrainische Regierung hat sich bisher nicht zu Angriffen auf russisches Territorium bekannt. Beide Seiten sprechen von sehr hohen Verlusten der anderen Seite. Während ukrainische Behörden von 23.000 getöteten russischen Soldaten sprechen, gibt die russische Regierung eine ähnlich hohe Anzahl an Toten auf ukrainischer Seite an. Reuters konnte die Angaben nicht überprüfen.

Rettungsaktion in Mariupol kommt voran

Die Rettung von Zivilisten aus dem schwer umkämpften Werk Azovstal in der ostukrainischen Hafenstadt Mariupol geht voran: Es seien seit dem Wochenende 126 Menschen in Sicherheit gebracht worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag mit. Das Militär garantiere die Sicherheit des humanitären Korridors. Ukraines Präsident Wolodimir Selenski hofft auf eine Fortsetzung der Aktion in der zerstörten Stadt.

Evakuierung von Zivilisten aus Stahlwerk in Mariupol gestartet

Die ukrainische Nationalgarde sprach davon, dass noch 200 Zivilisten in dem Stahlwerk seien, unter ihnen 20 Kinder. Zudem hielten sich dort noch rund 500 verletzte ukrainische Verteidiger des zerstörten Mariupol auf, die dringend medizinische Hilfe bräuchten. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte ihnen eine Behandlung zugesichert, sollten sie die Waffen niederlegen und sich ergeben.

Ein Bus-Konvoi hatte am Wochenende rund 100 Zivilisten aus dem von russischen Soldaten belagerten Stahlwerk Azovstal gebracht. Beteiligt waren auch die Vereinten Nationen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Nach ukrainischen Angaben sollen allein in den Bunkeranlagen des Stahlwerks noch etwa 1000 Zivilisten eingeschlossen sein. Russland spricht von etwa 2500 Menschen, darunter Militärs und ausländische Söldner.

Lawrow: „Werden Handlungen nicht von einem bestimmten Datum abhängig machen“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow widersprach Spekulationen, die russische Führung wolle am 9. Mai Erfolge ihres Einmarsches in der Ukraine vorweisen können.

Der bevorstehende 9. Mai werde dem russischen Außenminister zufolge keinen Einfluss auf die militärischen Einsätze in der Ukraine haben. (Foto: dpa) Sergej Lawrow

Der bevorstehende Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg werde keinen Einfluss auf die militärischen Einsätze in der Ukraine haben, sagte Lawrow im italienischen Fernsehen auf eine entsprechende Frage. „Unsere Soldaten werden ihre Handlungen nicht von einem bestimmten Datum abhängig machen.“ Russland wolle zudem einen Atomkrieg verhindern. Westliche Medien würden die Warnungen vor einem Atomkrieg falsch darstellen.

Lawrow betonte zudem, dass es nicht Ziel Russlands sei, einen „Regimewechsel“, also einen Sturz des ukrainischen Präsidenten Selsenski, in Kiew herbeizuführen. Eine Regimewechsel sei keine Bedingung für einen Frieden. Zuvor teilte der Außenminister gegen die USA aus. Er machte abermals die USA als Ursache allen Übels aus.

Die Nato und die EU haben sich nach Worten des russischen Außenministers Lawrow offenbar damit abgefunden, dass die USA das Sagen auf internationaler Bühne haben. Das sagte Lawrow am Sonntagabend in einem Interview der italienischen TV-Gesellschaft Mediaset, das auch von Tass verbreitet wurde.

Er sei überzeugt, dass alle Länder der Meinung seien, dass man ausschließlich auf die USA hören solle. „Und sowohl die Nato als auch die Europäische Union haben sich damit abgefunden, dass ihr „Hausherr“ in Washington sitzt“, sagte Lawrow weiter. „Und in Washington haben sie beschlossen, dass die Welt nun monopolar sein muss, davon reden sie ständig.“

In dem Interview unterstellte Lawrow sowohl den USA als auch Kanada, für die Ausbildung „neonazistischer Unterabteilungen“ verantwortlich zu sein, die ihren Weg in die Reihen der ukrainischen Armee gefunden hätten. Damit meinte Lawrow in erster Linie das Regiment „Asow“, dessen verbliebene Kämpfer sich in dem Werk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol verschanzt haben.

Berichte: Russische Angriffe Richtung Saporischschja abgewehrt

Ukrainische Streitkräfte haben nach eigener Darstellung eine Reihe russischer Angriffe in Richtung der Großstadt Saporischschja im Süden des Landes abgewehrt und die Fronten südöstlich der Stadt stabilisiert.

Ukrainische Streitkräfte haben nach eigener Darstellung eine Reihe russischer Angriffe in Richtung der Großstadt Saporischschja im Süden des Landes abgewehrt. (Foto: dpa) Saporischschja

Die inzwischen eingetretene Kampfpause werde genutzt, um die Abwehrstellungen zu festigen, berichtete die Agentur Unian am Sonntagabend unter Berufung auf die regionale Zivil- und Militärverwaltung. Russische Einheiten hätten östlich von Saporischschja mehrfach erfolglos versucht, ukrainische Truppen einzukesseln.

Die ukrainischen Sicherheitsbehörden hoben zudem nach eigener Darstellung einen Ring russischer Agenten aus. Einer der Spione habe sogar im ukrainischen Generalstab gearbeitet, sagte Selenskis Berater Olexij Arestowytsch in der Nacht zum Montag nach Angaben der Agentur Ukrinform. Über die genaue Zahl der Mitglieder des Spionage-Rings machte er keine Angaben.

Arestowytsch nannte jedoch eines ihrer angeblichen Ziele. „Diese Genossen sollten ein Passagierflugzeug über Russland oder Belarus abschießen und anschließend die Ukraine dafür verantwortlich machen“, sagte er. Für diese Aktion sollten demnach Flugabwehrraketen aus ukrainischen Beständen eingesetzt werden.

Die südrussische Stadt Belgorod unweit der Grenze zur Ukraine wurde in der Nacht zum Montag von zwei schweren Explosionen erschüttert. Bislang gebe es keine Berichte über Schäden oder Opfer, sagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow laut der russischen Staatsagentur Tass.

Allerdings gebe es Berichte in sozialen Medien über Blitze am Himmel. Auf Twitter wurden Videoaufnahmen und Berichte über angebliche ukrainische Drohnen über Belgorod und den Einsatz der regionalen Flugabwehr verbreitet, deren Echtheit zunächst nicht unabhängig bestätigt werden konnte. Seit Tagen häufen sich Berichte über angebliche Angriffe des ukrainischen Militärs auf Ziele in Russland.

